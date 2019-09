VGs dom over debatten: Siv Jensen er kveldens vinner

Hvem så den komme? Siv satte Slagsvold Vedum på plass i distriktspolitikken. Bomkameratene i Frp og FNB havner på hver sin ende av skalaen.

Fem dager før valget braket TV 2s partilederdebatt løs i Bergen. Her er VG-kommentatorenes dom over hvordan de presterte:

Debatten: Terningkast 5

Ryddig debatt, men i perioder for mye avbrytelser. De aller fleste klarte seg bra fra begynnelsen, her er det politikkens a-lag vi møter. I skoledebatten så vi de tydeligste ideologiske forskjellene mellom de politiske fløyene. Høy temperatur i distriktsdebatten - her måtte programleder Arill Riise blåse i fløyta. Riise er en dreven og god programleder, stiller gode spørsmål og utfordrer partilederne.

