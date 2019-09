SKAPER BRUDULJER: NRKs «Folkeopplysningen» – her ved programleder Andreas Wahl – har i et halvt år manipulert skolevalget ved Lillestrøm videregående skole. Det kan ha påvirket det kommende kommunevalget. Foto: Kaja Andersen

NRK innrømmer: Kan ha påvirket kommunevalget

NRK åpner nå opp for at det manipulerte skolevalget i Lillestrøm kan ha påvirket det kommende kommunevalget. – Dette nærmer seg en skandale, sier valgforsker Bernt Aardal til VG.

– Det er rundt 200 stemmeberettigede på skolen. Det er veldig få av dem som faktisk stemmer, og enda færre som forhåndsstemmer. Vi anerkjenner at det teoretisk sett kan ha skjedd, skriver NRKs prosjektdirektør Jan Egil Ådland i en e-post til VG.

Det har vakt sterke reaksjoner etter at det ble kjent at NRKs «Folkeopplysningen» har manipulert elever ved Lillestrøm videregående skole i et halvt år gjennom bruk av en falsk valgomat, falske annonser, falske nettaviser og kontoer på sosiale medier.

Valgforsker: – Ikke lov

– Det kan også nærme seg et rettslig ansvar for de involverte i denne saken. Det er ikke lov å påvirke folk utilbørlig på denne måten, sier Bernt Aardal videre.

Han mener at det nok kan være på sin plass å bevisstgjøre norske skoleelever.

– Men det er feil tidspunkt og feil anledning. Fullstendig. Det er rart at det ikke har ringt noen varselklokker hos NRK eller rektor ved skolen, sier Bernt Aardal.

Valgminister Monica Mæland rykket tidligere dag ut og kalte jukset «fullstendig uakseptabelt».

VG har stilt NRK spørsmål om kanalens vurderinger om dette kan påvirke det kommende kommunevalget, ettersom flere av skolens elever er stemmeberettigede, og at noen kan ha forhåndsstemt, samtidig som flere personer i lokalmiljøet – som er ferdige på skolen – også har fulgt kontoene.

Den falske Instagram-kontoen hadde 879 følgere, og fulgte 384 brukere. Det er 900 elever ved Lillestrøm videregående skole.

– Kan ikke garantere at ingen andre har fått informasjon

Dette er svaret fra prosjektdirektør Jan Egil Ådland:

– Vi har vurdert det slik at spredningen vi la opp til var veldig målrettet. Men vi kan ikke garantere at ingen andre har fått informasjon. Vi anså det slik at spredningen var så liten at det ville ha en minimal effekt på folk utenfor skolemiljøet, skriver Ådland.

Han poengterer at det har vært tett kontakt med NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk i denne saken.

– Det har vært mange diskusjoner underveis. Veivalgene helt konkret kan jeg ikke kommentere akkurat nå. Men vi har spurt oss om det er et viktig nok tema, og det har vi landet på at det er. NRKs samfunnsoppdrag er blant annet å styrke demokratiet, skriver Jan Egil Ådland.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har via sin stabsleder Hege Duckert gitt uttrykk for at han ikke ønsker å gi noen kommentarer akkurat nå.

NRKs etikkredaktør: – Kan ha påvirket et reelt valg for noen

Kalbakk har ikke besvart VGs henvendelser om denne saken, men har imidlertid skrevet dette på NRKs nettsider tidligere i dag:

«Det var viktig for oss at eksperimentet ikke skulle påvirke utfallet av et reelt, demokratisk valg eller bidra til hets mot politikere.»

I Dagsnytt18 onsdag kveld erkjenner Kalbakk imidlertid at kommune- og fylkestingsvalget kan ha blitt påvirket.

– Det kan ha påvirket et reelt valg for noen. Så er det sånn at det er cirka 200 elever ved Lillestrøm som har stemmerett. Hvis alle har forhåndsstemt i like grad som resten av befolkningen så er det kanskje en 35–38 stykker som har gjort det, sier Kalbakk i programmet.

Han sier også at Senterpartiets oppgang i det aktuelle valget sannsynligvis ikke var større enn partiets allmenne oppgang.

ETIKKREDAKTØR: Per Arne Kalbakk i NRK sier Folkeopplysningens eksperiment kan ha påvirket et reelt valg for noen. Foto: NRK

Fylkesordfører: – Kjente ikke til saken

Fylkesordfører Anette M. Sollie i Akershus fylkeskommune sier til VG at hun ikke kjente til saken før onsdag:

– Jeg kjente på ingen måte til dette. Jeg fant ut av det da jeg så saken på NRK i dag ettermiddag. Fylkesrådmannen er heller ikke kjent med det, for det første jeg gjorde var at jeg tok kontakt med ham, og han er like blank som meg. Jeg har bedt ham om å komme med en sak til fylkesutvalget som redegjør for hva som har skjedd, og redegjør for hva man synes om det.

For øyeblikket vet hun ikke om eller på hvilken måte noen i fylkeskommunen har vært involvert.

– Jeg har bedt fylkesrådmannen redegjøre for hvem hos oss som eventuelt har håndtert dette – jeg har hverken noen grunn til å tro eller ikke tro noe. Så vi må bare finne ut av det. Jeg tror den politiske misnøyen med dette må bli formidlet på et eller annet vis, men jeg har ikke lyst til å konkretisere det nå.

– Jeg er ikke begeistret – jeg synes at dette hverken er å ta valg eller elever på alvor. Og det å leke med valgmanipulasjon, det synes jeg er veldig problematisk. Jeg skjønner ikke hva NRK har tenkt på, sier hun.

Fylkesrådmann Knut Sletta i Akershus sier fylkesadministrasjonen har vært konferert:

– I denne dialogen ble ikke alle sider i saken belyst. En så ikke det fulle og hele bildet, og undervurderte da aspekter som burde ha blitt sett.

– Kjente du til saken selv?

– Fylkesadministrasjonen ble konferert, og så er det jeg som er øverste ansvarlige for fylkesadministrasjonen.

Han sier fylkesadministrasjonen jobber med å få frem bredden i det som har skjedd, og vil følge opp saken.

– Dette skulle ikke ha skjedd.

