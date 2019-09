SAVN: Daglig leder Trine Lise Eliassen hos Klippoteket foran den faste plassen til Kine Johnsen, som omkom i lørdagens tragiske ulykke. Foto: Lill Vivian Hansen, Altaposten

Minnes de omkomne etter helikopterulykken: – Fantastiske unge mennesker

Alta er i sorg etter lørdagens fatale helikopterulykke. Kolleger av de fem omkomne passasjerene beskriver et enormt savn.

Amalie Frøystad Nærø

Lill Vivian Hansen, Altaposten

– Det er så inderlig vondt, sier en gråtkvalt Trine Lise Eliassen, daglig leder ved Klippoteket i Alta.

De siste dagene har vært sorgtunge for henne og de 17 ansatte ved frisørsalongen, der 20 år gamle Kine Johnsen jobbet. Hun var en av seks personer som mistet livet da et helikopter styrtet i fjellet Skoddevarre over Kvenvik.

I tillegg til Johnsen og en 27 år gammel svensk pilot, mistet Benedikte Hyld Mella (22), Markus Vonheim (19), Kevin Berg (20) og Robin Karlsen (20) livet i ulykken.

Som leder har Eliassen blitt kastet inn i en situasjon som for henne er absurd.

– Vi er ikke opplært til å takle slike ting som dette, det er forferdelig tungt, sier hun.

Tom plass

Kine Johnsen var lærling i salongen, og skulle tatt svenneprøven i januar.

– Jeg har aldri opplevd en som var så glad for å få jobb i salongen som henne, hun jublet, som om det var hennes store drøm, minnes Eliassen.

– Hun var bare fantastisk, sier hun, og viser frem frisørstolen som var Kines faste plass i salongen.

MINNESTED: Ved golfbanen i Kvenvik, like ved grusplassen hvor helikopteret tok av før ulykkesturen, minnes familier, venner og kolleger de unge menneskene. Foto: Mattis Sandblad, VG

I dag er plassen tom. Det er tent lys, og kollegene har satt frem roser og bilde av Johnsen.

– Hun var tøff, hun var trygg i jobben, tok alle utfordringene, og ikke minst hjelpsom.

Eliassen forteller at Johnsen hadde gledet seg til festivalen «Høstsprell» i lang tid.

– Hun hadde sitt livs dag den fredagen, hun var så glad.

Et stort savn

– Dette er bare fryktelig trist for oss alle, sier daglig leder Svein Thomassen i Svein Thomassen AS.

De to siste årene var dette arbeidsplassen til 20 år gamle Robin Karlsen, som var blant dem som mistet livet i ulykken. I løpet av de to neste ukene skulle han ende sin lærlingperiode og ta fagbrev.

Forrige fredag hadde han tatt seg fri for å dra på festival med vennegjengen.

SAVN: Kollegene minnes Robin Karlsen (20) som en fantastisk ung mann. Foto: Bjørn Martin Lyng / Altaposten

– Jeg snakket sist med ham på torsdag da han var ferdig på jobb og skulle dra på Høstsprell. Både fredag og lørdag fikk jeg masse snapper fra ham, og jeg så at de koste seg, sier Thomassen til VG.

På kontoret har de ansatte nå satt frem en minneprotokoll. Her minnes de det de beskriver som en fantastisk person.

–Det er forferdelig og et stort savn. Jeg har bare gode ord å si om Robin. Han var den personen alle kunne reise rundt på jobb med. Ingen sa nei om de fikk reise med ham. Han var ung og lovende, sier Thomassen.

– Svært godt likt

Benedikte Hyld Mella (22) hadde i litt over ett år jobbet som tilkallingsvikar i en kommunal bolig for utviklingshemmede. Mandag ble det holdt minnestund for både beboere og ansatte.

– Ledelsen beskriver henne som omgjengelig, blid og hjelpsom. Hun stilte alltid opp, og var veldig populær både blant beboere og ansatte, sier kommunalleder John Helland.

Han kjente ikke Mella selv, men beskriver en stor sorg på arbeidsplassen.

POPULÆR: Benedikte Hyld Mella (22) var svært godt likt av både ansatte og beboere på arbeidsplassen. Foto: PRIVAT

– Det er så mange som rammes når så mange mennesker er involvert i en slik ulykke i en relativt liten by. Det er ekstra tungt når det involverer unge personer, som var på vei frem i livet, sier Helland.

Han er selv med i kriseledelsen i kommunen, og har jobbet tett med det psykososiale teamet.

– Det har vært sterke møter med de pårørende. Jeg vet ikke om noen i Alta som ikke er berørt. Det som slår meg er det totale samholdet, og måten folk jobber sammen på, sier han.

«Et unikt talent»

To av de omkomne, Kevin Berg og Kine Johnsen, var søskenbarn. Kevin var sønn av lokal Frp-politiker Ronny Berg.

Kevin Berg (20) var i førstegangstjenesten i Forsvaret, men i forbindelse med et besøk i hjembyen var han forrige uke på jobb hos Alta Motor, hvor han var lærling frem til mai i år.

– Vi kommer til å savne vesenet hans. Vi merket det så fort han dro i Forsvaret. Da ble det plutselig stille i verkstedet. Kevin var en morsom kar. Han skapte alltid mye liv rundt seg, sier daglig leder Rolf Gunnar Pedersen.

OMKOM: Kevin Berg (20) er dypt savnet av alle kollegene ved Alta Motor. Foto: PRIVAT

Han beskriver 20-åringen som en av de flinkeste lærlingene selskapet noen gang har hatt.

– Han var en fantastisk fin ungdom med hele livet foran seg. Han var utrolig positiv, og veldig godt likt av alle. Han kom fra skolen med toppkarakterer, og var rett og slett et unikt talent.

– Det er en trykket stemning her. Det er tungt. Han vil bli dypt savnet hos oss, sier Pedersen.

– Et arbeidsjern uten like

Også daglig leder i selskapet Rothal Bygg beskriver en voldsom sorg, etter at de mistet en av sine ansatte, Markus Vonheim (19).

– Han var en fantastisk person. En god fyr, som sto på og jobbet. Han var et arbeidsjern uten like, som var dyktig på alt. Han hadde valgt riktig yrke og hadde en strålende fremtid, sier daglig leder. Han ønsker ikke å stille med navn.

DYKTIG: Markus Vonheim (19) blir beskrevet som en hardtarbeidende og dyktige kollega. Foto: PRIVAT

Mandag var de ansatte i selskapet samlet ved minnestedet ved golfbanen i Kvenvik, like ved grusplassen hvor helikopteret tok av minutter før ulykken ble varslet.

Firmaet prøver nå å finne tilbake til sin normale drift, men daglig leder legger ikke skjul på at det er vanskelig.

– Ulykken rammer Alta veldig hardt. Det er stille i hele byen, og noen bedrifter holder stengt. Det blir veldig tungt når så flotte mennesker blir revet bort i en så brutal ulykke.

– Alle i Alta er berørt på en eller annen måte, og alle kjenner på dette.

Vraket fraktes ned

Sent mandag kveld avsluttet Havarikommisjonen sitt arbeid på ulykkesstedet. Politiet jobber nå med å sammenfatte opplysningene de har fått inn gjennom tekniske undersøkelser og vitneavhør.

Rundt klokken 12 tirsdag begynte Havarikommisjonen på arbeidet med å hente ned helikoptervraket.

Deler av vraket vil bli sendt til Havarikommisjonens lokaler på Kjeller for videre undersøkelser. Tirsdag er det fremdeles fly- og ferdselsforbud i et område på 500 meter rundt ulykkesstedet.

Publisert: 03.09.19 kl. 15:00







