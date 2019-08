BEKYMRET: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen forteller at de russiske missilene har Norge og andre europeiske land som mål. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Forsvarssjefen bekymret: Russland har utplassert kjernevåpen langs norskekysten

Haakon Bruun-Hanssen sier de nye mellomdistanse-våpnene har Norge og andre europeiske byer som mål, men tror ikke de vil bli avfyrt i nærmeste fremtid.

Det kommer frem i Forsvarets nye podkast «Krig & Sånn», skriver Forsvarets forum.

Det ble tidligere kjent at Russland har plassert ut kortdistansemissiler på Sredny-halvøya, som ligger rett ved grensen til Norge. Nå forteller Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen at det er utplassert mellomdistanse kjernevåpen langt norskekysten. Han forteller at våpnene ikke rekker lenger enn til Norge, men at han ikke frykter at de vil bli avfyrt i nærmeste fremtid. De gjør likevel Forsvaret bekymret.

– Derfor sier jeg at de også har puttet våpen 16 kilometer fra grensen vår – som er mellomdistansevåpen – som kun har ett formål. Og det er i vår retning. Det er med på å skape en del av den økte bekymringen for hva russiske intensjoner er. Og vi håper jo at de ikke har en intensjon om å trykke på knappen, men de har skapt betydelig usikkerhet, forteller Bruun-Hanssen i podkasten.

VG har rettet en henvendelse til Forsvarssjefens pressetalsperson, og vil oppdatere saken når den blir besvart.

Frem til 2. august var INF-avtalen som forbød landbaserte mellomdistanseraketter gjeldende. USAs president Donald Trump annonserte i oktober i fjor at han ville trekke seg fra avtalen da han mente Russland uansett ikke fulgte den. Russlands president Vladimir Putin fulgte Trumps eksempel i februar, og nå er den altså over.

I april avfyrte russiske fartøy to missiler i internasjonalt farvann i Norskehavet.

Publisert: 27.08.19 kl. 08:56

