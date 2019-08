BEKYMRET: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen forteller at de russiske missilene har Norge og andre europeiske land som mål. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Forsvarssjefen bekymret: Russland har utplassert kjernevåpen langs norskegrensen

Haakon Bruun-Hanssen sier de nye mellomdistanse-våpnene har Norge og andre europeiske byer som mål, men tror ikke de vil bli avfyrt i nærmeste fremtid.

Oppdatert nå nettopp

Det kommer frem i Forsvarets nye podkast «Krig & Sånn», skriver Forsvarets forum.

Det ble tidligere kjent at Russland har plassert ut kortdistansemissiler på Sredny-halvøya, som ligger rett ved grensen til Norge. Nå forteller Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen at det er utplassert mellomdistanse kjernevåpen 16 kilometer unna norskegrensen. Han forteller at våpnene ikke rekker lenger enn til Norge, men at han ikke frykter at de vil bli avfyrt i nærmeste fremtid. De gjør likevel Forsvaret bekymret.

– Derfor sier jeg at de også har puttet våpen 16 kilometer fra grensen vår – som er mellomdistansevåpen – som kun har ett formål. Og det er i vår retning. Det er med på å skape en del av den økte bekymringen for hva russiske intensjoner er. Og vi håper jo at de ikke har en intensjon om å trykke på knappen, men de har skapt betydelig usikkerhet, forteller Bruun-Hanssen i podkasten.

VG har rettet en henvendelse til Forsvarssjefens pressetalsperson, og vil oppdatere saken når den blir besvart.

Ekspert: - Alvorlig

Professor ved NTNU og ekspert på internasjonal politikk, Jo Jakobsen, forteller til VG at dette er et pressmiddel og signal fra Russland, og at det føyer seg inn i en rekke hendelser siden annekteringen av Krim-halvøya i 2014.

– Det er alvorlig, sier han.

Han nevner flere årsaker til at Russland velger å plassere missiler i det området.

Frem til 2. august var INF-avtalen som forbød landbaserte mellomdistanseraketter gjeldende. USAs president Donald Trump annonserte i oktober i fjor at han ville trekke seg fra avtalen da han mente Russland uansett ikke fulgte den. Russlands president Vladimir Putin fulgte Trumps eksempel i februar, og nå er den altså over.

En annen grunn er at forholdet mellom Norge og USA de siste årene har blitt tettere, sier Jakobsen.

– Amerikanerne har nylig testet mellomdistanserakett. Da ligger det i sakens natur at Russland svarer på det, ikke minst av innenrikspolitiske årsaker. De må vise at de tar dette på alvor, de må vise en tøffhet.

Han nevner også at det nylig er bygget et militært, amerikansk radaranlegg i Vardø, noe Russland liker dårlig. I tillegg har man NATO-øvelsen Trident Juncture som fant sted i fjor.

Den kalde krigen-dimensjon

I tillegg er nordområdene er viktig for Russland.

– Det gjør at Norge for en mer utsatt rolle, som vi for så vidt er kjent med fra før, ikke under de siste tiårene, men under den kalde krigen var dette hverdagen for Norge. Vi ligger strategisk viktig til, forklarer Jakobsen.

– Dette er for hele Europa en kinkig situasjon, mest for Norge. Vi blir en del av en konflikt som primært handler om Russland og USA. Den har et snev av den kalde krigen-dimensjonen, vi er tilbake i en usikker periode hvor atomvåpen er tilbake som et element, som et skremselsmiddel.

I april avfyrte russiske fartøy to missiler i internasjonalt farvann i Norskehavet.

Publisert: 27.08.19 kl. 08:56 Oppdatert: 27.08.19 kl. 10:05

