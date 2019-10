ENDTE HER: Ambulansekapringen endte i veggen til en bygård på Torshov i Oslo. I vraket fant politiet en maskinpistol, en avsagd hagle og narkotika. Foto: Gisle Oddstad, VG

Ambulansedramaet: Slik beskrives den siktede 32-åringen

Siktede etter ambulansekapringen slet med rus fra tidlig alder og hadde lite kontakt med familie, men var ingen utpreget «tøffing». Det forteller kilder til VG.

Tirsdag ble en 32 år gammel mann siktet for drapsforsøk etter ambulansekapringen i Oslo. Torsdag ble siktelsen utvidet til befatning med våpen, drapsforsøk og oppbevaring av narkotika.

Han er også siktet for flere forhold som stammer fra 31. august i år. Blant annet våpenbesittelse, fyllekjøring og narkotika.

VG har snakket med flere kilder som har kjent siktede gjennom forskjellige deler av livet. De som kjenner ham fra barne- og ungdomstiden, forteller at han havnet i et dårlig miljø tidlig og startet med rus i tenårene. Den turbulente oppveksten blir også beskrevet i flere av de tidligere dommene mot 32-åringen.

– Kan ikke fatte det

En venn av siktede fra de siste årene, sier til VG at han ble veldig overrasket over å høre om hendelsen.

– Det er helt utrolig. Jeg kan ikke fatte det, sier han.

Politiet har tidligere sagt at siktede ifølge vitneobservasjoner «bevisst har kjørt bilen opp på fortauet for å ramme tilfeldige ofre». Mannen har imidlertid forklart at han ikke ønsket å skade eller drepe noen, ifølge både forsvarer og politiinspektør Grete Lien Metlid.

«Stille» og «rolig»

Vennen, som ønsker å være anonym, forteller at han og siktede hadde mye kontakt frem til i år, men at de ikke har snakket sammen på flere måneder. 32-åringen blir beskrevet som rolig.

– Han likte seg alene. Han er stille. Rolig. Ikke noen «tøffing» og har alltid vist respekt for andre, sier han.

32-åringen skal aldri ha snakket om familien, ifølge kompisen, og flere kilder forteller at han skal ha hatt lite kontakt med familien.

Kompisen forteller videre at siktede for flere måneder siden skal ha fortalt at han begynte å få livet på rett kjøl. Siden dette har de hatt lite eller ingen kontakt.

I kjennelsen etter fengslingsmøtet i Oslo tingrett torsdag står det at siktede har forklart at livssituasjonen hans kunne vært bedre, og at han er avhengig av stoff.

Utsatt for vold og tortur

Ifølge en tilståelsesdom fra Tønsberg tingrett i 2013, begynte den nå 32 år gamle mannen med narkotika som 12-åring, og forteller selv at han skal ha vært misbruker av amfetamin og hasj som 13-åring.

Barnevernet tok over omsorgen da han var syv-åtte år, og han har bodd på ulike institusjoner og fosterhjem.

Ifølge tilståelsesdommen ble 32-åringen utsatt for vold og torturert da han var 15 år gammel. «Denne episoden sitter i. Han har fått erstatning for dette», heter det i dommen.

Dette kommer frem i forbindelse med en forklaring på hvordan han hadde brukt skuddsikker vest på vei til og fra skolen. Tilståelsesdommen kom etter en togtur hvor siktede hadde pakket med seg en rekke våpen, hvorpå han blant annet ble dømt for brudd på våpenloven.

En omsorgsperson sier ifølge tilståelsesdommen at siktede satte sin første sprøyte som 15-åring. Personen er bekymret for siktedes oppførsel under ruspåvirkning, og sier at «i fengselet er det trygt og godt, men [siktede] må lære å leve ute».

2017: 32-åringen ble arrestert 2017, etter å ha stukket av fra politikontroll og deltatt i biljakt. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

«Aldri med i høyreekstreme gjenger»

På et tidspunkt skal han ha hatt forbindelse til et høyreekstremt miljø, ifølge politikilder til VG, men det skal han ha tatt avstand fra. Konkret skal mannen ha delt ut flygeblader eller lignende, men aktiviteten skal ligge flere år tilbake i tid.

Forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen har avvist at hans klient skal ha hatt en kobling til slike miljøer. Ingen av kildene VG har snakket med kjenner til slik tilknytning.

– Han var alltid opptatt av norrøn mytologi, og guden Thor. Han hadde et sånt hammerkors rundt halsen, men var aldri med i noen høyreekstreme gjenger, sier kompisen gjennom flere år.

Jobbet med feltarbeid i kirken

Ifølge 32-åringens sosiale medier skal han ha jobbet for kirken i Asker. John Grimsby, kirkesjef i Asker, Røyken og Hurum, bekrefter at han har benyttet seg av dagarbeid-tiltaket i kirken.

– Det er ikke noe ordinært arbeidsforhold, men en del av kirkens feltarbeid. Det er et lavterskeltilbud for at folk som har liten arbeidsevne, ofte rusmisbrukere, kan komme på morgenen og få være med en arbeidsleder ut på tilfeldig arbeid, sier han.

ARBEIDSGIVER: 32-åringen var en del av feltarbeidet i kirken, forteller John Grimsby, kirkesjef i Asker, Røyken og Hurum. Foto: Privat

Han syntes det var trist å høre om ambulansekapringen og drapsforsøk-siktelsen.

– Det er helt forferdelig, slikt skal bare ikke skje. Samtidig som vi har veldig medfølelse for de rammede, må vi skynde oss å si at arbeidstiltaket vi har er for alle. Folk er mer enn det de har gjort, og det er han (siktede journ.anm.) og. Døren må være åpen er sted, og det er den hos oss, sier han.

– Vi forsøker å fylle et behov som kan bidra til at slikt ikke skjer. Og så skjer det likevel, fordi livet ikke er lett når du har et rusproblem og når du kanskje opplever at livet ditt er i en bratt motbakke, fortsetter Grimsby, som ikke kjenner siktede personlig, og uttaler seg på generelt grunnlag.

Ifølge en av VGs kilder, skal siktede ha sagt at han ønsket å utdanne seg til miljøarbeider og hjelpe andre med rusproblemer.

Forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen er blitt fremlagt opplysningene i saken, og ønsker ikke å kommentere på nåværende tidspunkt.

Dømt for våpentrusler mot politiet

32-åringen er dømt en rekke ganger, for trusler, vold, ran, frihetsberøvelse, brudd på veitrafikkloven og narkotikalovgivningen.

Ifølge rettsdokumenter har han hatt utfordringer med tunge narkotiske stoffer.

Han er flere ganger dømt for ulovlig oppbevaring av våpen, deriblant en skytedyktig maskinpistol.

I 2017 ble den siktede mannen dømt til halvannet års fengsel for blant annet å ha stukket av fra politikontroll, deltatt i en biljakt og truet en politimann med en plombert revolver. Ett år av dommen ble gjort betinget på det vilkår at han gjennomførte et narkotikaprogram. Han ble samtidig fradømt førerretten på livstid.

Da ambulansekapringen skjedde var mannen fortsatt underlagt prøvetid fra denne dommen.

Mannen var altså underlagt kriminalomsorgens narkotikaprogram i prøvetiden.

– Gjentagelsesfaren er veldig høy for denne målgruppen, sier leder for narkotikaprogrammet med domstolskontroll (ND) i Bergen Ingunn Seim på vegne av Kriminalomsorgsdirektoratet.

«ALVORLIG»: Ingunn Seim leder narkotikaprogrammet med domstolskontroll (ND) i Bergen. Hun kaller hendelsen alvorlig og forteller at gjentagelsesfaren for denne målgruppen er veldig høy. Foto: Tomm W. Christiansen

– I snitt har de sonet 15 ganger før og ruset seg på ulike stoffer i 15 år, viser en evalueringsrapport av programmet, utdyper hun til VG.

Under narkotikaprogrammet er det ifølge Seim en målsetting at domfelte har avtaler og innhold fem dager i uken og jobber hardt over lang tid for å endre livet sitt. Brudd på vilkårene kan føre til at domfelte må i fengsel og sone straffen.

– En av tre fullfører, to av tre bryter ut av programmet, opplyser Seim.

Hun sier at enkelte raskt havner tilbake i gamle mønstre, når programmet også er fullført.

– Jeg vet ikke om det skyldes at kontrollregimet er vekk, eller om det er frihetsfølelsen, sier hun.

