JUBEL: Valgnatten feiret MDGs talspersoner Arild Hermstad og Une Aina Bastholm. Foto: Annemor Larsen, VG

VG-måling: Velgerne sier ja til MDG og Ap i regjering

Per nå er det mest aktuelt å samarbeide med venstresiden, sier MDG-talsperson Arild Hermstad. Han har både Aps og MDGs velgere bak seg.

– Det er ganske tydelige signaler. Selv om grunnlaget er lite, ser vi en tendens til at velgerne er positive til samarbeid mellom de to partiene, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse, som har utført undersøkelsen for VG.

Spørsmålet ble stilt til Ap- og MDG-velgere i forbindelse med VGs partibarometer for oktober. 62 prosent av Aps velgere og 66 prosent av MDGs velgere er positive.

Om undersøkelsen: Dette er spørsmålet som ble stilt: «Etter stortingsvalget i 2021 kan spørsmålet om regjeringssamarbeid mellom Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne bli aktuelt. Stiller du deg positiv eller negativ til et slikt samarbeid?»

Utvalget består av 277 velgere som svarte at de ville stemt på Arbeiderpartiet og MDG hvis det var stortingsvalg i morgen.

MDG: Ser mot venstre

– Det er jo veldig oppløftende at så mange av velgerne til Ap ser at det å samarbeide med oss vil gjøre Ap rustet for en fremtidsrettet politikk, sier Arild Hermstad, talsperson i MDG.

– Det er mye mer spennende diskusjoner i Ap enn på høyresiden. Ap har en reell debatt om å endre politikken sin, mens Høyre og resten av regjeringen er strålende fornøyd.

– Er det mest aktuelt å samarbeide med venstresiden?

– Sånn som det ser ut nå er det det.

Hermstad varsler at MDG kommer til å stille knallharde krav i eventuelle regjeringsforhandlinger.

– Det er vanskelig å forhandle med naturen og med klimagassutslippene, for det er noen grenser vi ikke skal overskride. Problemet med den vanlige måten å drive politikk på, er at man ser på klima som noe man kan forhandle bort.

DUSTETE: Det sier Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, om MDGs oljepolitikk. Her på streikevakt sammen med Foodora-syklister. Foto: Ola Vatn / VG

Fellesforbundet: Må fjerne oljesluttdato

En elendig idé, sa Fellesforbundets leder Jørn Eggum til NTB etter valget. Likevel er han fornøyd med at så mange av MDGs velgere ser mot Ap.

– Det lover godt for neste valg at heller ikke velgerne til MDG er orientert mot høyresiden, sier Eggum til VG.

Tross etterkrigstidens dårligste kommunevalg for Ap, viser VGs nyeste partibarometer rødgrønt flertall.

– Det er klart at når Ap har gjort et historisk dårlig kommunevalg, så må de spille på lag med flere hvis de skal vinne stortingsvalget. Samtidig er jeg overbevist om at Ap-velgerne forutsetter at MDG justerer oljepolitikken sin, så vi kan få til det grønne skiftet uten at folk må gå fra hus og hjem, sier han.

MDG vil stanse åpning av nye olje- og gassfelt på norsk sokkel og fase ut industrien over en 15-årsperiode. Eggum, som sitter i landsstyret til Ap, avfeier å tidfeste enden på oljealderen.

– Det må de bare fjerne. De får ikke gjennomslag for å sette en urealistisk sluttdato. Så godt kjenner jeg Ap.

KRISEVALG: Aps leder Jonas Gahr Støre, partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Hadia Tajik på partiets landsmøte i april. Valget fem måneder senere ble etterkrigstidens dårligste for Ap. Foto: Helge Mikalsen

Ap: Ikke en diskusjon nå

Noe klart svar får ikke MDG fra Kjersti Stenseng, partisekretær i Ap.

– Som sagt er vi ikke interessert i å diskutere regjeringssamarbeid nå. Vi gikk til valg i 2017 med Senterpartiet og SV, som er to gode samarbeidspartnere.

Nå må Ap jobbe for å være et tydelig alternativ til Erna Solbergs regjering.

– Er døren lukket for MDG?

– Det er ikke en diskusjon nå. Landsstyret vårt var tydelige på det i forrige uke, vi skal snakke om hvordan vi skal vinne valg og få tilbake tillit, ikke med hvem.

– Når skal dere diskutere det?

– Nå har vi fortsatt god tid frem til stortingsvalget i 2021, og skal vedta et nytt politisk program i april 2021. Samarbeidspartnere blir en diskusjon nærmere landsmøtet i 2021. Vi vil ta det i riktig rekkefølge.

Fellesforbundet: – Håpløst og dustete

MDG-Hermstad understreker at førsteprioritet er å få gjennomført grønn politikk i en eventuell regjering.

– Vi må komme i gang med avgjørende, konkret miljøpolitikk. Det er utfasing av oljeindustrien og nei til nye felt, og å gjøre det mye dyrere å forurense. Det må vi gjøre på en måte som omfordeler, så det ikke går ut over dem som har minst i Norge.

Eggum er ikke mild mot MDGs klimakrav:

– Den politikken vil aldri få et godkjenningsstempel hos Fellesforbundet. Det vil være en helt håpløs og dustete måte å gå inn i fremtiden på, sier han og fortsetter:

– Å avvikle oljeindustrien i Norge vil være helt tullete når vi vet at det er etterspørsel globalt. Hvorfor skal vi som slipper ut minst slutte? Både verden og atmosfæren er global. Skal samarbeid være realistisk i 2021 må de legge vekk sluttdatoen.

Det er på tide med en realitetsorientering for MDG, mener Eggum.

– Det som irriterer meg er at jeg tror ikke Hermstad har tenkt på at bedrifter jobber med dette hver eneste dag. Nå trenger vi myndigheter med litt hår på brystet som sier at vi skal bruke de store pengene der det hjelper.

– Dårlig idé at markedet får krasje

Hermstad i MDG tror debatten om en sluttdato for oljeindustrien vil fortsette i årene fremover.

– Hvis du ser på kulljobbene i England, så begynner det å nærme seg null jobber. Det samme kommer til å skje ganske raskt i Tyskland.

Når kull er ute, mener Hermstad at olje- og gassindustriens fremtid vil være neste debatt.

– Håpløst og dustete, sier Eggum?

– Det må han stå for, sier Hermstad og ler.

– Vi kommer til å målbære at vi trenger en plan for utfasing av oljen, ikke minst fordi vi mener det er en dårlig idé at markedet får krasje dette. Det bør skje planmessig og vi må ta vare på ressursene fra næringen, sier han og legger til:

– Når vi pøser inn over 100 milliarder i oljeindustrien hver år, risikerer vi å feilinvestere fellesskapets penger og få en nedtur når skiftet fra fossil til fornybar energi kommer.

Publisert: 04.10.19 kl. 05:50







