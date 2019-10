FJERNER STØTTE: I årets statsbudsjett legges det opp til at 10.000 færre barn i året vil få tannregulering. Foto: Frank May / picture alliance

Fjerner støtte til «kosmetisk» tannregulering: - Vil ramme hardt

Regjeringen fjerner støtten til tannregulering til barn som er kosmetisk begrunnet, og ikke har betydning for tannhelsen. Det kan bety at 10.000 færre får regulering i året.

Helsedirektoratet har foreslått dette tidligere, og i forslaget for neste års statsbudsjett følger regjeringen opp:

– I dag bruker foreldre og staten store beløp på støtte til tannregulering av rene kosmetiske grunner. Det bør vi slutte med. Staten skal ikke sponse forbedringer av barns utseende. Vi ønsker ikke å bidra til økt kroppspress og presset om å ha det perfekte smil, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding.

– Jeg blir opprørt og oppgitt

Omleggingen fører trolig til at antall barn og unge som starter opp med tannregulering hvert år reduseres fra 30 000 til 20 000. Ifølge Høie vil en del av pengene som spares på dette brukes til å styrke tilbudet til personer med alvorlig tannlegeskrekk.

Denne styrkingen utgjør 15 millioner kroner i 2020-budsjettet. Det offentlige tilbudet til denne pasientgruppen har blitt økt med til sammen 65 millioner kroner i perioden 2014 - 2020, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i pressemeldingen.

Refusjonsordningen for tannhelse kategoriseres i tre kategorier. Gruppe A har alvorlige tannstillingsfeil, mens gruppe C har mindre alvorlige feil. Regjeringens forslag rammer pasienter i gruppe C.

Det får generalsekretær i tannlegeforeningen, Morten Rolstad, til å reagere:

– Jeg blir opprørt og oppgitt, sier han til VG.

Vil øke sosiale ulikheter

Han forteller at Helsedepartementet og Tannlegeforeningen, sammen med flere andre aktører, sitter i et utredningsarbeid som nærmer seg ferdig. Han forteller at utredningen ser på nettopp disse problemstillingene.

– De bestemmer seg før vår rapport er ferdig. Mange i C-gruppen trenger ikke støtte, men det gjelder ikke hele gruppen. Regjeringen grer med grov kam og rammer flere som har behov for denne behandlingen, sier Rolstad.

Han mener kuttet vil føre til større sosiale ulikheter. De som har penger vil behandle for behandling, mens andre ikke vil ha råd.

– For noen er dette nødvendig tannbehandling, og de vil rammes hardt. Det er også rart at regjeringen har bedt om en utredning på dette feltet, men velger å gjennomføre dette ad-hoc før utredningen er ferdig.

Kutter støtte til barnebriller

Regjeringen foreslår å innføre en grense på 1200 kroner for ordinære briller til barn og en fast sats på 2400 kroner for ekstra tilpassede briller. Satsene gjelder både glass og innfatning.

Ordningens skal gjelde fra 1. mars 2020.

– Barn som treng det skal framleis få støtte til briller, men stønaden skal ikkje brukast til å dekkje urimeleg dyre briller. Derfor foreslår regjeringa å innføre faste satsar som vil vere tilstrekkelege for å dekkje utgiftene til rimelege, formålstenlege briller for målgruppa, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en pressemelding.

Visjonsløst, smålig og med et innslags av juks. Slik beskriver SV-leder Audun Lysbakken regjeringens budsjett. Han mener det er særlig smålig at regjeringen kutter i støtten til tannregulering og briller for barn.

– Det skal ikke være sånn i Norge at hva slags smil du har er avhengig av hvilken lommebok foreldrene dine har, sier Lysbakken.

– Dette viser at KrF har feil partnere hvis de vil gjøre noe med fattigdommen og forskjellene i Norge

