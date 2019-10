SLUTTER: Mandag ble det kjent at Anna B. Jenssen slutter som redaktør i Morgenbladet. - Det ble etter hvert tydelig for meg at motstanden var så massiv, og så mangefasettert, sier hun i en pressemelding. Foto: Espedal, Jan Tomas

Slutter som redaktør i Morgenbladet: - Klarer ikke lenger å stå i dette

Anna B. Jenssen går av som ansvarlig redaktør i Morgenbladet etter lang tids konflikt med de ansatte. –Jeg er lei meg for at jeg ikke lenger klarte å stå i dette.

Det sier Jenssen i en pressemelding.

Det var Medier 24 som først omtalte denne saken.

– Jeg er lei meg for at jeg ikke lenger klarte å stå i dette. Det ble etter hvert tydelig for meg at motstanden var så massiv, og så mangefasettert, at det i praksis var ødeleggende for både den daglige driften av Morgenbladet, for gjennomføringen av strategien og for meg selv, sier Jenssen videre i den samme pressemeldingen.

Morgenbladet har i lengre tid strevd med en konflikt mellom ansvarlig redaktør Anna B. Jenssen og redaksjonen. Den har tilspisset seg ytterligere etter at ledelsen bestemte seg for å kutte kostnader med 8 millioner kroner og gi ni ansatte sluttpakke.

I følge Journalisten skal årsaken være at redaksjonen i lang tid har manglet tillit til ansvarlig redaktør Jenssen. Stemningen i redaksjonen har til tider vært utfordrende og redaksjonsklubben i avisen har sendt to brev til til styremedlemmene i avisen. Det siste i september.

– Vi i klubben mener styret ikke tar innover seg hvorfor klubbens medlemmer ikke har tillit til Jenssen. Vi føler oss tvunget til å utdype hva vi mener har ført til mistilliten, sa klubbleder Jo T. Gaare til Journalisten.

Styreleder Amund Djuve i Morgenbladet sier blant annet dette i pressemeldingen fra NHST Media Group.

–Jeg synes det er beklagelig at Jenssen har kommet til denne beslutningen, men det er dypt menneskelig å si fra når grensen er nådd. Hun tålte den saklige kritikken, fordi hun trodde på strategien og hadde vår støtte, men konflikten og belastningen ble til slutt for stor, sier Djuve i meldingen.

Jenssen er nå sykemeldt og fortsetter i NHST-konsernet, men tar men tar ett års permisjon med virkning fra 22. oktober 2019, i følge pressemeldingen fra NHST-konsernet.

