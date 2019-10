VIL HA 17 ÅR: Statsadvokat Torstein Lindquister vil fortsatt ha 17 års fengsel for mannen som er tiltalt for drapet på Marie-Louise Bendiktsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Aktor vil ha 17 års fengsel for drapet på Marie-Louise Bendiktsen

Mannen som er tiltalt for å ha voldtatt og drept Marie-Louise Bendiktsen (59) på Sjøvegan, må dømmes til 17 års fengsel, mener aktor i lagmannsretten.

En srilankisk mann ble i Nord-Troms tingrett 25. april dømt til elleve års fengsel for å ha drept og voldtatt da 59 år gamle Marie-Louise Bendiktsen på Sjøvegan i 1998. Dommen ble anket umiddelbart.

Statsadvokaten mener å ha fått ytterligere bevis for at mannen var over 18 år da drapet skjedde, melder NRK.

Tvil om alder

Tiltaltes alder ble et sentralt punkt i tingretten. Aktoratet mener han er født i 1976, mens forsvaret sier han er født i 1980, og at han var under 18 år da drapet fant sted. I straffeloven er straffen begrenset til 15 års fengsel for gjerningspersoner under 18 år.

Det ble av aktor lagt ned påstand om 17 års fengsel, og påtalemyndigheten mener stadig å kunne bevise at mannen er født i 1976. I tingretten ble det fastslått at tvilen om når han er født var så stor at man ikke kunne se bort ifra den.

Før ankesaken innhentet påtalemyndigheten den tiltalte mannens fødselsattest, opplyste aktor i saken, statsadvokat Torstein Lindquister til NTB i september, før ankesaken startet.

Ekte

Lindquister mener fødselsattesten beviser at han ble født i 1976, og dermed var eldre enn 18 år da drapet fant sted.

– Det vi får fra offisielt hold på Sri Lanka, må man legge til grunn at er ekte, sa Lindquister.

Bendiktsen ble funnet drept med 13 knivstikk i ruinene av sin nedbrente bolig på Sjøvegan i Salangen i Troms 15. juli 1998. Politiet mener huset ble påtent for å skjule drapet og en forutgående voldtekt.

Det over 20 år gamle drapet har siden vært en av Norges ubesvarte drapsgåter og kanskje den mest og best etterforskede i norsk rettshistorie.

