Reagerer på migrenemedisin-nei: – Må finne en løsning

Helsepolitiker Ingvild Kjerkol (AP) vil ha en midlertidig refusjonsordning for den dyre migrenemedisinen Aimovig. Hun mener regjeringen må se verdien i at de som er rammet av kronisk migrene kommer seg på jobb.

VG skrev lørdag om at regjeringen ikke har satt av penger i neste års statsbudsjett til den forebyggende migrenemedisinen Aimovig, og at medisinen heller ikke er godkjent i blåreseptordningen.

Det har ført til at frustrerte migrenepasienter har igangsatt en aksjonsgruppe på Facebook, og en underskriftskampanje for at den kostbare medisinen skal bli tilgjengelig på blå resept.

Årsaken til at Aimovig ikke er tatt inn i blåreseptordningen er at Legemiddelverket har beregnet at totalkostnaden på medisinen overstiger den såkalte fullmaktsgrensen, som er på 100 millioner kroner i året.

Medisinen, som kom på markedet høsten 2018, ble da den først ble lansert, omtalt som en medisin som «gir håp til millioner av migrenepasienter».

– Uenig med Høie

En injeksjonspenn med 70 mg Aimovig (Erenumab) koster 5452,10 kroner. Det må pasientene kjøpe hver tredje uke.

Helseminister Bent Høie sa til VG i forrige uke at årsaken til at det ikke var rom i statsbudsjettet for medisinen, var at man da måtte kuttet eller nedprioritert noe annet.

Det er Ingvild Kjerkol (Ap) i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget uenig i:

– Vi er uenig med Høie, og mener man må finne en løsning for dem som har nytte av denne medisinen. Et anbud vil ta tid. Det er 900.000 som har migrene i Norge, men dette er en lang mindre gruppe av dem som er hardest rammet. Dette er dem som har over 15 migrenedager i måneden, sier Kjerkol.

Hun mener regjeringen må finne en mellomordning frem til prisen forhåpentligvis går ned i en anbudsrunde:

– Vi mener det bør innføres en midlertidig refusjonsordning frem til det er gjennomført et nytt anbud, og prisen blir satt lavere- som jeg opplever at han går langt i å love. Legemiddelverket det er en kost/nytte-vurdering her, men fordi pasientgruppen er stor og prisen høy, så går det over fullmaktsgrensen, sier Kjerkol.

VIL HA LØSNING: Stortingspolitiker Ingvild Kjerkol (AP) mener regjeringen må finne en løsning slik at personer med kronisk migrene kan få hjelp. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Vil ha refusjonsordning

Hun sier Arbeiderpartiet vil foreslå en refusjonsordning for Aimovig i sitt alternative budsjett.

– Nå er det allerede flertall for regjeringens budsjett, men vi håper at regjeringspartiene våkner. Dette er en politisk beslutning hvor man må se gevinsten av at disse pasientene kommer seg på jobb. Folk med migrene som kan fungere med denne medisinen må få lov å få den, og til å komme seg på jobb, sier Kjerkol.

Hun trekker frem at migrene er en typisk kvinnesykdom:

– Vi vet at kvinnesykdommer er underprioritert, så dette vil være en god anledning til å vise at kvinnesykdommer også når opp når det er snakk om å bli prioritert. Her er argumentene mange og gode for at disse pasientene skal få hjelp. Man kan jo tenke seg selv hvordan det er å ligge i fosterstilling i 15 dager hver måned, og så kommer det en medisin som gjør at an slipper det. Det er ikke en god nok begrunnelse at Høie ikke fant penger i budsjettet da, sier hun.

Høie: Mål om blå resept

– Målet er at norske pasienter med kronisk migrene kan få medisinen på blå resept så raskt mulig. Sykehusinnkjøp er godt i gang med forhandlingene, og vi håper å nå på et pristilbud som gjør at vi kan innføre dette uten å vente på Stortinget, sier helseminister Bent Høie.

Han forklarer at dette ikke handler om at kvinnesykdommer underprioritertes:

– Vi er opptatt av at kvinner og menn skal få like gode helsetjenester. Denne saken handler ikke om det. Vi vil innføre ny behandling av migrene så raskt som mulig. Det er måten vi skal få det til på, vi er uenige om.

Vil utnytte konkurransemulighet

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket uttalte til VG i forrige uke at det er nye tilsvarende legemidler på vei, noe som gjør at det er gode muligheter for å presse ned prisen:

– Vi vil prøve å utnytte den økte konkurransen til å få ned prisen på disse legemidlene. Prisforhandlingene starter snart, sa Madsen.

Helseminister Bent Høie sa til VG at han ønsker at legemiddelet skal bli tilgjengelig raskt, og at han opplever det som at Legemiddelverket og Sykehusinnkjøp prioriterer å få prisen ned.

– Tidsperspektivet vil avhenge av forhandlingene, men her er det klart at hvis prisen hadde vært lavere fra Novartis, ville Legemiddelverket ha kunne beregnet prisen lavere, sa Høie.

