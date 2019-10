Kvinne slått og ranet i Oslo

En kvinne ble slått flere ganger og fraranet sin mobiltelefon på Tøyen i Oslo. Politiet fikk først melding om voldtektsforsøk. Den antatte gjerningsmannen er pågrepet et annet sted i byen.

Politiet fant den stjålne mobiltelefonen på mannen da han ble pågrepet.

– Vi fikk melding 04.21 om at en kvinne var forsøkt voldtatt, og at gjerningsmannen løp fra stedet. Vi sendte flere patruljer til stedet og i jakt på gjerningsmannen, sier Tor Jøkling ved operasjonssentralen.

– Da vi kom til stedet fant vi ut at det ikke dreide seg om et voldtektsforsøk, men det var to venninner sammen hvorav en av dem ble slått flere ganger i ansiktet og ranet for mobiltelefon.

Politiet kom raskt på sporet av en taxi, og pågrep en mistenkt gjerningsperson på Skullerud.

Taxisjåføren har forklart at mannen viftet med en kniv for å unndra seg betaling. Av etterforskningsmessige grunner ønsker ikke Jøkling si hvordan de kom så raskt på sporet av taxien.

– Men vi er veldig fornøyd med at vi har klart å oppklare en såpass alvorlig sak så raskt.

De fornærmede kvinnene blir tatt hånd om, det er foreløpig ikke noe som tyder på at kvinnen som ble slått trenger legehjelp.

Gjerningspersonen, som ifølge Jøkling ikke er ukjent for politiet fra før av, er kjørt i arresten og blir anmeldt for en rekke alvorlige forhold.

Den antatte gjerningsmannen er i begynnelsen av 30-årene, mens de to kvinnene er i begynnelsen av 20-årene.

Publisert: 19.10.19 kl. 05:41