BLE STOPPET: Det skal være denne bilen som har påkjørt to personer ved Herre i Bamble. Foto: Theo Aasland Valen

To personer skadet etter påkjørsel - én kritisk

En mann i 40-årene er kritisk skadet og en annen mann har alvorlige skader etter å ha blitt påkjørt av en stjålet varebil i Bamble. Tre menn skal være pågrepet.

– Det vi vet er at en bil har kjørt på to personer. Den ene personen er alvorlig skadet og fraktet til sykehus i Skien, den andre er kritisk skadet og hentet av luftambulanse, sier operasjonsleder Anne Meyer i Sørøst politidistrikt til NTB.

Politiet meldte om hendelsen ved 19.30-tiden søndag kveld. Rundt klokken 22.00 beskriver politiet hendelsesforløpet nærmere på Twitter: «De skadde har forsøkt å hindre et innbrudd da de ble overkjørt av aktuelle bil som viste seg å være stjålet. Bilen stakk fra stedet. Politiet fikk stoppet aktuelle bil like sør for Brevik brua. En mann i 50 åra var da fører av bilen».

Mannen i 50-årene blir siktet, ifølge politiet.

– Han blir siktet for å ha kjørt på en person, og stukket av. Minst det, så får vi se om det blir mer, sier Meyer til NTB.

Politiet melder også på Twitter at to menn i 40-årene nå er mistenkt og pågrepet.

– Vi har ikke oversikt over hva som har skjedd, sier Meyer.

Påkjørselen skjedde på Rafnesveien i Herre i Bamble kommunene i Telemark.

24.03.19 21:50 Oppdatert: 24.03.19 22:20