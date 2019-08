OMDISKUTERT: Utleien av elsparkesykler har skapt stor debatt i hovedstaden. Det er imidlertid feil at Oslo Frp ønsker å forby dem. Foto: Terje Bringedal, VG

Faktisk.no: Nei, Oslo Frp ønsker ikke et forbud mot el-sparkesykler

Faktasjekken viser at lokalpartiet ikke har vedtatt å gå inn for et forbud mot de omstridte el-sparkesyklene. Påstanden fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) er dermed helt feil.

13. august publiserte Miljøpartiet De Grønnes 1. kandidat i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, et Facebook-innlegg der hun ba samferdselsministeren om å «rydde opp i kaoset han har skapt».

Der skrev hun at det er Fremskrittspartiet i regjering sin feil at man ikke får regulere el-sparkesyklene lokalt, samtidig som «Oslo Frp har foreslått et totalforbud».

Faktisk.no sin gjennomgang viser imidlertid at lokalpartiet ikke har vedtatt å gå inn for et forbud. Dermed er konklusjonen at Bergs påstand er helt feil.

Les hele faktasjekken under:

Publisert: 19.08.19 kl. 09:22