Babcocks ambulanseflytjeneste i gang

Babcock overtok natt til mandag ambulanseflytjenesten i Norge. Kritikerne er bekymret for beredskapen, men helseministeren og selskapet beroliger kritikerne.

– Vi har løpende kommunikasjon med myndighetene om alle viktige forhold rundt overtagelsen, og det er ingen ting som tilsier at vi ikke skal levere i henhold til kontrakten, sa daglig leder Marius Hansen i Babcock til NTB forrige uke.

Babcock vant i 2017 anbudskonkurransen om luftambulansetjenesten over selskapet Lufttransport, som har drevet tjenesten i 25 år. I kjølvannet fulgte strid om vilkårene i anbudskontrakten, spørsmålet om virksomhetsoverdragelse og flygernes arbeidsvilkår.

Bekymring

En fersk bekymringsmelding fra nettopp Lufttransport om at oppstart av beredskap og overgangen med operatørbyttet ikke vil skje på en god måte, er bakgrunnen for at flere politikere har gitt uttrykk for bekymring den siste tiden.

– Det vi er redde for er at de ikke klarer det og at det blir en svekket beredskap. Hvis det skjer, er det veldig alvorlig, sier Senterpartiets Kjersti Toppe til NRK. Hun er nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Det er dessverre god grunn til å være bekymret for at operatørskiftet kan få alvorlige konsekvenser for pasientsikkerheten, særlig i nord hvor folk er avhengig av en operativ ambulanseflytjeneste, sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB forrige uke.

Moxnes ba derfor helseminister Bent Høie (H) svare på om en eventuell kriseplan er godkjent av luftfartsmyndighetene, samt hvor mange av de nye flyene som er klare til å fly per dags dato, og om samtlige fly ville være klare til å fly 1. juli.

Kriseplan

Høie besvarte spørsmålet fredag før helgen. Her skriver statsråden at han hadde et møte med ledelsen i Luftambulansetjenesten HF den 14. juni og at virksomheten på et styremøte 11. juni diskuterte beredskapssituasjonen. Helseforetaket har ønsket en gradvis overgang av de syv ambulanseflybasene den siste uken, men dette har ikke vært mulig i samarbeidet mellom gammel og ny operatør, sier han.

– Overgang til en ny kontrakt vil alltid være krevende i luftambulansetjenesten, siden det er mye nytt som skal på plass. Luftambulansetjenesten HF er klar over at det kan oppstå noen utfordringer ved dette operatørbyttet, der alle flyene skal byttes samtidig og hvor Babcock overtar 91 av Lufttransports piloter ved midnatt 1. juli. Luftambulansetjenesten HF mener imidlertid at en er så godt forberedt som mulig, skriver Høie.

– Det finnes klare kompenserende tiltak knyttet til gjennomføringen av operatørskiftet og det finnes en detaljert tiltaksplan ved eventuell svikt i ambulanseflytjenesten. Disse planene er samlet sett å betrakte som en «kriseplan» for å benytte spørsmålsstillers begrep, skriver Høie.

God driftssituasjon

Ettersom pilotene må gjennomføre noe trening – en siste «utsjekk» – før de kan gå i beredskap, er det foreløpig kun jetflyet på Gardermoen som er i heldøgns beredskap. Babcock har derfor satt inn to norske reservefly, samt et jetfly og et propellfly med svensk mannskap for å sikre beredskap og tilstrekkelig kapasitet. I tillegg har Luftambulansetjenesten selv leid inn ambulansefly med mannskap fra andre selskaper i Skandinavia den første uken. Dessuten er bemanningen ved Flykoordineringssentralen og AMK-sentralen i Tromsø er styrket, og to teknikere skal være til stede på hver base den første driftsuken.

– Luftambulansetjenesten HF mener at disse tiltakene samlet sett vil bidra til en god driftssituasjon. Luftambulansetjenesten HF har i tillegg en beredskap og en tiltaksplan der flere luftambulanseressurser kan settes inn på kort varsel dersom det skulle oppstå et uventet behov eller situasjon, skriver Høie.

Luftambulansetjenesten HF vil hver dag fram til 15. juli legge ut oppdatert informasjon om ambulanseflysituasjonen på sine nettsider.

