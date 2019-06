OVERGRIPER: 27-åring er dømt i Norges største nettovergrepssak. Foto: Heiko Junge / Scanpix

16 års fengsel i omfattende nettovergrepssak

En 27 år gammel mann er dømt til 16 års fengsel i Norges største nettovergrepssak, som omfatter overgrep mot 250 gutter, melder NRK.

Oppdatert nå nettopp







Dommen falt i Nedre Romerike tingrett fredag ettermiddag, melder NRK. Straffen er i tråd med aktor Per Egil Volledals påstand.

Ifølge tiltalen utga mannen seg for å være jenta «Sandra» eller «Henriette» og fikk på den måten unge gutter til å sende ham filmer av seksuelle handlinger de begikk.

Saken blitt kalt Norges største overgrepssak.

Påtalemyndigheten mener fotballdommeren fra Østlandet forgrep seg mot flere hundre unge gutter via chatteforum – nærmest ukentlig i 2,5 år.

Det er totalt 458 fornærmede i saken, mens tiltalen omfatter overgrep mot om lag 250. De fornærmede var i alderen 9 til 21 år da overgrepene skjedde.

De er fra alle deler av Norge, samt fra andre nordiske land, ifølge påtalemyndigheten.

Aktor har beskrevet tiltalte som grenseløs og nådeløs.

– Han har manipulert på et avansert nivå, sa Per Egil Volledal.

Blant annet har mannen lokket han gutter med sex, gaver og kjæresteforhold og tvang dem til å utføre seksuelle handlinger med seg selv på film. Den yngste var ni år.

les også 16 års fengsel i omfattende nettovergrepssak

Mannen ble pågrepet i 2016, men ble løslatt etter kort tid. Han skal ha begått nye overgrep etter løslatelsen. Dermed ble han pågrepet på nytt og har sittet varetektsfengslet fram til rettssaken.

Mannen erkjente helt eller delvis straffskyld på flere av punktene i den 80 sider lange tiltalen. Han nektet også straffskyld på noen av de mange punktene.

Føler seg skyld

Tiltalte sa under sin forklaring at han føler på en sterk anger og skyldfølelse.

– Den skammen jeg har påført de fornærmede får jeg ikke fjernet, men jeg ønsker å være ydmyk og stå til ansvar for det jeg har gjort. Jeg mener mine handlinger må møtes med avsky fra samfunnet. Angeren og skyldfølelsen er så sterk at den nesten ikke er til å bære, sa tiltalte under sin forklaring.

Forsvarer Gunhild Lærum ba om mildest mulig straff.

– Han har grått seg gjennom en lang rettssak. Han legger ikke skylden på ofrene, sa Lærum til NRK da rettssaken var over. Hun mente det var viktig at straffen ikke blir av slik lengde og karakter at tiltalte ikke kan fungere i samfunnet igjen.

Lærum har uttalt at klienten har levd et dobbeltliv:

– Et liv på nettet bak skjermene, og et liv i den virkelige verden.

Publisert: 28.06.19 kl. 13:34 Oppdatert: 28.06.19 kl. 14:01