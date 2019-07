LAGBILDET: Kim André Nielsen spilte for Mjøndalen i 2004 til 2006, da laget var i 3. divisjon. Her er han avbildet sammen med laget i 2006. Foto: MIF

Dødsulykken i Danmark: Kim André Nielsen (34) og sønnen Benjamin (7) døde

HOKKSUND (VG) Det var Kim André Nielsen (34) og hans syv år gamle sønn Benjamin som mistet livet i ulykken i Tostrup i Danmark lørdag formiddag. – Så hjerterått og grusomt som det kan få blitt, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen.

Familien på fire fra Hokksund i Buskerud var på bilferie i Danmark og hadde nylig levert hunden på et hundepensjonat noen hundre meter fra planovergangen da den tragiske ulykken inntraff.

Mamma (32) og yngstemann i familien, en datter på seks år, kom fra ulykken med lettere skader.

Politiet offentliggjorde navnene på de omkomne i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

«Ord er fattige»

Familien delte tirsdag et minneord gjennom NRK.

«Lørdag 06. juli ble Kim Andre og Benjamin brutalt revet fra oss, 34 og 7 år gamle, dagen før Kim og Marthes bryllupsdag og bare dager før Benjamin sin 8-års dag.

Ord er fattige, og intet er mer meningsløst enn dette. Tilbake står Marthe og Julie, foreldre, søster og øvrig familie igjen og forsøker å finne ut hvordan i verden man går videre herfra.

Kjære Kim og Benjamin, høyt var dere elsket og høyt blir dere savnet. Dere vil for alltid ha en helt spesiell plass i våre hjerter. La oss slå en ring rundt Marthe og Julie og gi dem all den kjærlighet og støtte vi kan», heter det blant annet i familiens minneord.

Minnemarkering

Rektor Øyvind Lybæk ved Hokksund barneskole, der syv år gamle Benjamin var elev, forteller at alle foresatte i de berørte klassene har blitt informert om hendelsen, og at det vil bli holdt en minnemarkering når skolen starter opp igjen i august.

– Dette er en tragedie som går dypt inn på meg, elever, ansatte og foreldre ved skolen vår, sier Lybæk i en uttalelse til VG.

– Det vil bli en trist opplevelse å komme tilbake etter sommerferien til en pult som står tom ved skolestart. Hokksund skole har ingen elever å miste.

Lybæk sier skolen har fått støtte av kommunens kriseteam og at jenta, som skal begynne i 2. klasse til høsten, vil bli godt ivaretatt av skolen.

Skulle vende hjem til gamleklubben

34 år gamle Kim André Nielsen hadde mandagen før han dro på ferie til Danmark signert ny kontrakt med fotballklubben han har vært igjennom mange år, Steinberg IF.

– Han har vært i Steinberg de siste ti årene. Etter fjorårets sesong gikk han over til Hokksund og har spilt der i år. Han signerte med Steinberg igjen forrige mandag. Rett før han dro på ferie, sier sportslig leder i Steinberg IF, Anders Ivarsen, til VG.

Han forteller at Nielsen var en kjent profil i fotballmiljøet i Buskerud.

– De som kjente ham best tar dette veldig tungt. Han var en nær venn for mange, og har betydd mye for Steinberg som klubb. Han har gjort mye for at vi skal ha et lag oppe i divisjonene de siste årene, forteller Ivarsen.

Nielsen var en sentral spiller for Steinberg i åtte år og bidro også som trener. Han har over 100 kamper bak seg med Steinberg-trøya og scoret til sammen 25 mål gjennom karrieren i gamleklubben.

«Legenden returnerer», skrev Steinberg IF på sine hjemmesider 1. juli i år, da nyheten om overgangen kom. Denne saken er nå fjernet fra klubbens hjemmeside.

– Livet er så nådeløst

Nielsen spilte også for Mjøndalen tidligere i karrieren, og trener, Vegard Hansen, kjente ham godt.

– Det er så ufattelig trist og uvirkelig at det kan skje. Vi snakker ofte om at ting er tragisk i fotball, med det er ikke det. Dette med Kim er tragisk. Og forferdelig trist, sier Hansen til VG.

Mjøndalen-treneren fikk beskjed om hva som hadde skjedd lørdag kveld.

– Vi ser for oss hvordan dette var, og tenker på kona og ungen som er igjen. Livet er så nådeløst noen ganger, og dette preger selvfølgelig fotballmiljøet og de nærmeste. Det er så hjerterått og grusomt som det kan få blitt, sier Hansen.

Han forteller om en teknisk god og fotball-smart spiller som han selv hadde gleden av å trene i et par sesonger.

– Han var en god spiller, sier han.

VGTV-profil og tidligere Mjøndalen-spiller, Mads Hansen, har selv spilt fotball med Kim André Nielsen i flere sesonger.

– Kim er det virkelig bare positive ting å si om, og det er ekstra trist at en familie har blitt revet i to på sekunder. Jeg tenker på familien hver dag, sier Hansen til VG.

SPILTE SAMMEN: Mads Hansen har lenge spilt fotball med avdøde Kim André Nielsen i flere sesonger. Bildet er fra Norway Cup i fjor. Foto: Odin Jæger

I tillegg til fotballen hadde Nielsen de siste 12 årene jobbet i Posten Norge, hvor han jobbet seg oppover i gradene og siden 2017 hadde hatt lederansvar for en større gruppe.

– Dette er tragisk og trist og alle våre tanker går til familien og de pårørende, sier kommunikasjonsdirektør i Posten Norge, Elisabeth Gjølme, til VG.

Hun forteller at ulykken har berørt alle Nielsens kolleger i Posten.

– Han har hatt et lederansvar for en ganske stor gruppe, i tillegg til å jobbe innenfor et område som involverer ganske mange, så han har et ganske stort nettverk i konsernet. Det er mange som kjente ham på tvers av divisjoner og fagområder.

Gjølme forteller at Posten har orientert de nærmeste kollegene om ulykken.

Undersøker ulykken

Pressemedarbeider i Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, sier til VG at politiet er ferdig med undersøkelsene på ulykkesstedet og at de nå venter på Havarikommisjonens rapport. Christiansen forteller at vitneavhør inngår i etterforskningen og at det vil bli gjort avhør av kvinnen som overlevde ulykken.

Leder for jernbaneenheten i den danske havarikommisjonen, Bo Haaning, sier til VG at de er i full gang med å etterforske ulykken.

– Dersom vi finner noe som, ikke nødvendigvis er, men kan være kritikkverdig rundt sikkerheten ved overgangen så vil vi aksjonere umiddelbart. Da er det mer viktig å få sikkerheten på plass, enn å få papirarbeidet på plass.

Han forteller at de er i tett kontakt med dansk politi, og at de også samarbeider godt med den norske havarikommisjonen.

– Noe av det første vi undersøkte, siden det var nordmenn som var involvert i ulykken, var om det var noen vesentlige forskjeller mellom hvordan trafikkregler og skilting er i Norge og i Danmark. Jeg fikk papirene fra Norge i går, og der står det at lyd- og lyssignalet i Norge og Danmark er identiske.

Det er dansk politi som etterforsker saken, og som har pårørendekontakt med familien.

Publisert: 09.07.19 kl. 13:52 Oppdatert: 09.07.19 kl. 14:07