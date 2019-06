REDDET: Her heiser et Sea King-redningshelikopter opp en eller flere av personene som lå i Skagerak etter at småflyet de fløy styrtet lørdag ettermiddag. Foto: MS «FALKBRIS»

Slik var redningsdramaet da småfly styrtet i sjøen: – Vi så to personer vinke i vannet

Kaptein Seppo Myllari og mannskapet ombord på MS «Falkbris» var på til Norge med gjødsel da de havnet i en dramatisk redningsaksjon i Skagerak.

Klokken 15.50 lørdag ettermiddag mottok Hovedredningssentralen på Sola i Rogaland en telefon fra lufttrafikktjenesten. De ringte på vegne av politiet som etterlyste et småfly de ikke fikk kontakt med. Flyet var en del av et søk etter en antatt omkommet person som skal ha falt fra danskebåten natten før.

Nå hadde ingen hørt fra de ombord flymaskinen siden klokken 12.47.

Nødpeiler utløste ikke

Hovedredningssentralen har ikke fått inn noen form for mayday eller melding om utløste nødpeilere på dette tidspunktet.

Via Kystradioen etterlyses flyet klokken 16.17. 50 minutter senere sender Kystradioen ut en Mayday-relay, som er en nødmelding som sendes på vegne av noen som ikke kan gjøre det selv.

– Da har vi skjønt at noe alvorlig har skjedd her, sier redningsleder Eirik Walle ved Hovedredningsentralen i Sør-Norge (HRS) til VG.

HRS regner med at flyet har styrtet, men aner ikke når eller hvor, for nødpeilesenderen ble aldri utløst etter at flyet traff havet.

– Hadde nødpeileren virket, så hadde vi umiddelbart hatt en posisjon, sier Walle.

LETER: Redningsmannskapene lette i flere timer etter flyet og menneskene om bord.

Så noe i vannet

Parallellt med flystyrten var MS «Falkbris» på vei fra Danmark til Norge, uvitende om hva som ventet foran dem på veien.

Klokken 17.00 mottok lasteskipet et anrop fra Kystvakten om å bistå i en leteaksjon etter at et småfly hadde styrtet. Ti minutter senere fikk skipet en e-post med koordinater som de skulle undersøke.

les også Flystyrten i Skagerak: - De klamret seg fast til vrakdeler

– Vi undersøkte koordinatene uten å finne noe. Da fortsatte vi videre på vår egen rute nordover, men etter ti minutter så vi noe i vannet. Det var to personer som vinket til oss i vannet, cirka 200 meter fra oss, sier kaptein Seppo Myllari på MS Falkbris til VG.

Klokken er 18.24 når de melder på VHF-radioen at de ser to mann i sjøen.

Kapteinen forteller at det var høy sjø i området og ingen andre båter i nærheten. Han mener også at det var tilfeldigheter og flaks som gjorde at han og mannskapet fikk øye på de to personene.

– Vi snudde skipet og gjorde alt klart for å ta dem ombord, men da kom det redningshelikoptre - og vi fikk vist dem posisjonen til personene i vannet, sier Myllari.

KAPTEIN: Seppo Myllari fra Sverige sto på broen på MS Falkbris under hele leteaksjonen i Skagerak. Foto: MS FALKBRIS

Så bare to av tre

MS «Falkbris» lå om lag 50 meter fra de to personene som vinket, men ingen av mannskapet fikk øye på den tredje personen som også var ombord i det havarerte småflyet.

– Vi så ikke mye vrakrester, men vi holdt posisjonen og fortsatte å vise eksakt posisjon til helikopteret, sier Myllari.

Hovedredningssentralen opplyser at klokken skal ha vært 18.38 da de to personene ble reddet opp av det kalde vannet og fløyet til Kristiansand.

– De to var såpass oppegående og kunne fortelle at de hadde alle tre vært samlet i sjøen med redningsvester på, men at de hadde mistet kontakten med den siste i flyet for ca. to timer siden, forteller redningsleder Eirik Wallle ved Hovedredningsentralen i Sør-Norge.

– Det er noe uklart hvorfor de mistet kontakten med tredjemann, sier Walle.

Redningshelikopteret fra Sola ble satt i sektorsøk like ved og finner etter 10-12 minutter tredjemann i sjøen. Klokken er da blitt 18.50. De heiser personen opp og setter straks kursen mot Ullevål universitetssykehus.

– Håper alle klarer seg

Hovedredningssentralen opplyser lørdag kveld at to menn, som var ombord i flyet, er lettere skadd. Det er foreløpig uklart om tilstanden til den tredje personen.

Pårørende er varslet.

– Vi håper at alle tre klarer seg. Det var en skummel opplevelse, sier kapteinen.

De tre personene som forulykket var hjemmehørende på Sola i Rogaland. Alle tilhørte NLF Flytjenesten og beskrives som erfarne flygere. Det skal ha vært gode flyforhold i området.

Leder Stein Olaussen i Sola flyklubb var selv ute i et småfly da ulykken skjedde, og fikk beskjed om hendelsen etter at han hadde landet.

– Du blir jo litt sjokkert, sier Olaussen til VG.

Agder politidistrikt opplyser lørdag kveld at de vil etterforske saken og samarbeide med Statens havarikommisjon for å finne årsaken til hendelsen.

Publisert: 22.06.19 kl. 23:22