SAS varsler at det kan ta over tre måneder å få tilbake penger

Coronaviruset har satt en effektiv stopper for utenlandsreiser i sommer. Nå varsler SAS at det kan ta over tre måneder for enkelte å få refundert pengene.

Over hele landet sitter det nå nordmenn som har fått ferieplanene stoppet av coronaviruset. Mange har fortsatt ikke fått refusjon på sine reiser.

SAS sier de gjør det de kan for å komme gjennom det de omtaler som «henvendelser som savner sidestykke», men innrømmer at det kan ta tid før folk får pengene sine tilbake.

– Vi jobber oss gjennom refusjonskravene dag for dag, krav for krav, og det kommer trolig i enkelte tilfeller til å ta lenger tid enn tre måneder. Som vanlig skal alle våre reisende få tilbake det de har krav på etter regelverket, men vi klarer dessverre ikke å opprettholde tidsfristen i denne ekstraordinære situasjonen, sier pressesjef i SAS, John Eckhoff.

VG har også spurt Norwegian hvor lenge deres kunder kan måtte vente på refusjon. De ønsker ikke å svare på spørsmålet direkte, men gir heller en generell kommentar.

– Vi har stor forståelse for at det er frustrerende å vente. Mange tusen kunder har allerede mottatt refusjon, men vi har stor pågang hos vårt kundesenter, og det betyr dessverre at det er lengre behandlingstid enn normalt. Det beklager vi, men vi håper at våre kunder forstår at dette er en ekstraordinær situasjon, sier Christer Baardsen, talsperson i Norwegian.

– Søknadene om refusjon blir behandlet fortløpende, og alle kunder som har krav på refusjon vil få det, legger han til.

Hilde Holte Eriksen er en av de som nå venter på at sommerferien skal bli kansellert. Selv om UDs reiseråd fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til utlandet helt frem til 20. august, får ikke Eriksen søke om refusjon av hennes billetter til Spania den 27. juni.

SAS har ennå ikke kansellert flyet, og det er dermed ikke mulig å be om pengene tilbake.

– Vi vet jo at turen ikke blir noe av, sier Eriksen.

13.000 kroner er nå låst opp i billettene, men Eriksen forventer ikke å se dem i nærmeste fremtid.

– Jeg skulle gjerne hatt de pengene til sommeren, men jeg regner ikke med at jeg får dem tilbake før til høsten, sier hun.

– Jeg synes de kunne kansellert flyet, og åpnet for refusjon, slår hun fast.

– Henvendelser som savner sidestykke

Samtidig som flyene kanselleres renner det inn med nye refusjonskrav til reisebyråene og flyselskapene.

– Det er veldig, veldig mange som har søkt om refusjon og det kommer til å ta lang tid å håndtere henvendelsene. Uten å tallfeste ytterligere er det klart at siden mars har vi hatt et antall henvendelser som savner sidestykke, men for å holde kostnader nede i en tid uten inntekter er de fleste ansatte er permittert. Etterslepet er altså meget stort. Dette gjelder ikke bare SAS, men hele luftfarten, sier Eckhoff.

Likevel vil de ikke kansellere turene med en gang, slik at Eriksen kan få krevd refusjon så fort som mulig. SAS ønsker å være klare så fort det er mulig å fly.

– Det er primært ulike lands reiseråd og reiserestriksjoner som påvirker etterspørselen etter flyreiser, og vi følger selvsagt nøye med på disse. Vi er klare til å fly så snart markedet tillater det, det vil si at etterspørselen etter flyreiser tar seg opp og myndighetene tillater innreise til de ulike destinasjonene, svarer Eckhoff på hvorfor de ikke vil kansellere flyene med en gang.

