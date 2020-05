TERAPEUT: Espen Andresen har drevet Addictologi Akademiet siden midten av 2000-tallet. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: Hansen, Frode

Addictologi-saken: Fikk 1,5 millioner i tilleggsskatt – politiet henlegger alle saker

Oslo politidistrikt henlegger alle anmeldelser av terapeut Espen Andresen. Skatteetaten har samtidig gitt «addictologen» en tilleggsskatt på 1,5 millioner kroner.

Espen Andresen startet Addictologi Akademiet i Oslo på midten av 2000-tallet. Selskapet har tilbudt behandling av ulike typer avhengighet, men møtt kraftig kritikk av en rekke som har brutt med miljøet rundt Andresen.

Sammen med Laila Mjeldheim, eier av salgsbedriften Det norske kartselskapet, har han siden høsten 2018 vært under etterforskning av en gruppe i Seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo-politiet.







Mjeldheim har hatt en lederrolle i addictologimiljøet og selv tidligere stått frem med hvordan hun mener Andresen hjalp henne.

VG meldte i mars at politiet nærmet seg en avslutning på etterforskningen.

Nå bekrefter Oslo politidistrikt at de har valgt å henlegge sakene på Espen Andresen. Dette gjelder:

Utfallet av etterforskningen mot Mjeldheim, blant annet for motarbeiding av rettsvesenet, er foreløpig ikke klar.

DUO: Laila Mjeldheim, eier av Det norske kartselskapet, har sammen med Espen Andresen vært under etterforskning av Oslo-politiet. Mens Andresens saker nå er henlagt, er utfallet av etterforskningen mot henne fortsatt ikke påtaleavgjort. Foto: Caroline Bremer

– Telefonavlyttet

– Det har vært en omfattende etterforskning, som har inkludert telefonavlytting, sier advokat Øystein Storrvik på vegne av Andresen.

VG har tidligere omtalt at Andresen ble anmeldt for grov motarbeidelse av rettsvesenet. Dette er den eneste saken politiet opplyser om som har lang nok strafferamme til at domstolen ville godkjent telefonavlytting.

– Alle siktelser mot ham er nå henlagt. Jeg synes det er ille hvilken enorm oppmerksomhet han har fått og hvordan han er blitt fremstilt i et ekstremt negativt lys. Det har vært skadelig for han personlig og for virksomheten hans, uttaler Storrvik.

FORSVARER: Øystein Storrvik representerer både Espen Andresen og Laila Mjeldheim i sakskomplekset. Foto: Jørgen Braastad

– Svekket mistanke

– Anmeldelsen som gjelder motarbeiding av rettsvesenet er henlagt for Andresens del fordi mistankegrunnlaget ble svekket underveis i etterforskningen, utdyper politiadvokat Michelsen.

VG publiserte den første avsløringen i artikkelserien i desember 2017, om hvordan ansatte i kartselskapet var pålagt å gå i terapi i Andresens akademi. Flere eks-klienter har fortalt om utskjelling og sosial kontroll. Personer som har stått i konflikter med Andresen og Mjeldheim har blitt kontaktet av torpedoer.

Både Mjeldheim og Andresen har avvist alle forhold som er omtalt i VG.

Når det gjelder anmeldelser for skremmende/plagsom/hensynsløs atferd, så er disse henlagt på beviset stilling, ifølge politiet.

LOKALER: Her i disse lokalene på Sinsen i Oslo drev Andresen Addictologi Akademiet tidligere. Foto: Sørbø, Krister

1,5 millioner i tilleggsskatt

VG publiserte også en artikkel rundt økonomiske forhold i terapeutens selskaper i april 2018. Skatteetaten slo til mot både Andresen og Mjeldheims virksomheter i etterkant.

Andresen ble anmeldt for skattesvik.

– Anmeldelsene som dreier seg om økonomiske lovbrudd er dels henlagt på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet og dels på henleggelseskoden «avgjort utenfor straffesak», opplyser politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen.

Med det siste viser Michelsen til et vedtak fra Skatteetaten.

– Ved disse vurderingene har påtalemyndigheten i politiet blant annet sett hen til Skatteetatens vedtak hvor Andresen ble ilagt tilleggsskatt og skjerpet tilleggsskatt med til sammen ca. NOK 1,5 millioner, uttaler Michelsen.

– Dette er godtatt og gjort opp, skriver advokat Storrvik i en SMS.

POLITIADVOKAT: Terje Nedrebø Michelsen ved Seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt er påtaleansvarlig i addictologi-komplekset. Foto: Berit Roald

Slått ned

5. august 2017 ble Bjørn Ivar Nordstrøm slått ned av en ukjent gjerningsmann, få dager før han skulle vitne i en rettssak mot Laila Mjeldheim.

Det er for denne hendelsen at Mjeldheim er under etterforskning for grov motarbeidelse av rettsvesenet, med en strafferamme på ti år.

Advokat Storrvik har på vegne av Mjeldheim avvist at hun har noe med hendelsen å gjøre.

Nordstrøm var både en tidligere ansatt i Mjeldheims bedrift og en eks-klient i Addictologi Akademiet.

Saken ble anmeldt, men henlagt vinteren 2018. Nordstrøms bistandsadvokat, Olle Nohlin, klagde på avgjørelsen. Noen uker etter at VG publiserte en artikkel om hendelsen, gjenåpnet Oslo statsadvokatembeter saken.

VG brakte nye opplysninger i saken i fjor høst.

Nå er Espen Andresen skrevet helt ut av denne saken av Oslo-politiet. En påtaleavgjørelse for Mjeldheims del er ventet før sommeren.

