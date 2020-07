Foto: Mattis Sandblad

Jensen med knallhardt angrep på Lysbakken: – Ren misunnelse

I et intervju med VG denne uken sier SV-leder Audun Lysbakken at han vil gjeninnføre skatt på arv om han får regjeringsmakt neste år. Det får Siv Jensen til å frese.

Sosialistisk venstreparti stilte denne uken tre krav til ny, rød-grønn regjering. SV-sjefen vil blant annet rigge om skattesystemet hvis han får plass i regjeringskontorene neste år. Dette innebærer å gjeninnføre skatt på arv. Det får Frp-leder Siv Jensen til å se rødt.

– Hva har staten med å rappe penger fra folk gjennom et arveoppgjør? Her går familier gjennom en sorgprosess og mister folk de er glad i. Det er ikke statens penger og eiendom, det er familien sitt, sier Jensen til VG.

En av de første og viktigste seirene for Frp i regjering var da partiet i 2014 avviklet arveavgiften. Da hadde ordningen fått leve i hele 50 år.

Frp-lederen frykter nå konsekvensene om SV danner regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet neste år.

– Det er jo bare misunnelse. Lysbakken vil bare gå etter dem med mye penger. Jeg går ikke rundt og er lei meg for at noen har mer enn meg, det jeg er opptatt av er at de som har lite skal få mer.

– Men er det ikke rett og rimelig at om man arver masse penger, så må man også bidra mer til fellesskapet?

– Jo, men det gjør de jo. Selv om man ikke må betale arveavgift når man får pengene må jo dette skattes gjennom andre ordninger som utbytteskatt eller formueskatt.

– Helt nødvendig

I tillegg til å ville innføre arveavgiften, la SVs alternative statsbudsjett for 2020 opp til 11 milliarder kroner i økt formueskatt. Nestleder i SV, Kirsti Bergstø svarer Jensens kritikk på vegne av partilederen. Hun sparer heller ikke på kruttet.

– Den blå regjeringa har sammen med Frp sørget for to rekorder, nemlig antallet milliardærer og antall unger som vokser opp i familier med lav inntekt. Siv Jensen er bekymret for de som har mest, SV foreslår politikk for fordeling som vanlige folk er tjent med, skriver Bergstø i en epost.

Hun mener arveavgiften vil være et nødvendig grep å ta for å få ned forskjellene i det norske folk.

– Forskjellen mellom de som har mye og de som har lite blir stadig større, arveavgift er helt nødvendig for å gjøre noe med det. De samme pengene kan ikke være to steder på samme tid. Dette er et spørsmål om vi skal ha velferd for de mange eller privat velstand bare for noen få.

Får ikke med seg Sp og Ap

For å få regjeringsmakt i 2021 er SV trolig avhengig av samarbeid med minst Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Jensen krever en avklaring fra partilederne på hvorvidt de kommer til å gå med på SVs forlag i en eventuell regjeringsforhandling.

VG har fremlagt Jensens krav for både AP og SP, og bedt om kommentar fra partilederne.

– Det er ikke Arbeiderpartiets politikk å innføre skatt på arv. Arbeiderpartiet er opptatt av å ha et omfordelende skattesystem hvor de som har mest også bidrar mest, skriver stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Fredric Holen Bjørdal i en e-post.

– I Likhet med at FrP, går Ap til valg på sin politikk og ikke eventuelle regjeringspartneres politikk, skriver han videre.

Heller ikke Senterpartiet er beredt på å komme SV i møte på arveavgiften.

– Arveskatten slo skeivt ut og vi vil ikke gjeninnføre den. Sp er for sterkere omfordeling mellom de som har lite og de som har mye. Derfor vil vi endre inntekts- og formueskatten og redusere de rekordhøye avgiftene i Norge, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet, Sigbjørn Gjelsvik.

Jensen har som stortingsrepresentant sendt skriftlig spørsmål til finansminister Jan Tore Sanner hvor hun spør om hvor mye og hvor mange som ville ha måttet betale arveavgift om den ble innført i dag med et 2013-nivå.

– Vi vil synliggjøre i praksis hva som blir konsekvensene av dette, avslutter Jensen.

