Tre skadet etter skyteepisode i Arendal – politiet jakter gjerningsmannen

Tre personer er skadet etter en skyteepisode i Arendal. En av de tre skal være alvorlig skadet, de to andre har lettere skader.

To personer er skadet etter en skyteepisode i en enebolig i Arendal, melder politiet på Twitter kl. 02.07 natt til lørdag.

Klokken 03.45 opplyser politiet at en tredje person er truffet i forbindelse med skytingen.







– Innsatsleder på stedet opplyser at en av de skadede er betegnet av helse på stedet som alvorlig, de to andre er lettere skadet, skriver politiet på Twitter.

Akuttmottaket ved Sørlandet sykehuset opplyser på Twitter at én person er hardt skadet, mens to er lettere skadet.

To av de skadede, to menn i 20-årene, skal ha blitt skutt i beina.

– Det ble ikke avdekket med en gang at den tredje personen var truffet. Han skulle i utgangspunktet inn til politiet som vitne. Han var oppgående, sier operasjonsleder Vidar Arnesen til VG like etter kl. 04.

Også den tredje personen er en mann i 20-årene.

Gjerningspersonen er ikke pågrepet, og skal ha dratt fra stedet i en bil.

– Gjerningspersonen skal ha kommet og dratt i bil. Vi har et konkret navn, og jobber for å få verifisert de opplysningene, sier operasjonsleder Vidar Arnesen til VG like etter kl. 02.

Ved 04.10-tiden opplyser Arnesen at de fortsatt søker etter gjerningsmannen. De jobber mot med flere aktuelle adresser.

Det var flere vitner til skyteepisoden, og politiet jobber nå med å få forklaringer fra dem.

Arnesen sier at det er ingenting som tyder på at gjerningspersonen er til fare for allmennheten.

– Det er ingenting som tilsier at han skal være til fare for andre. Han har oppsøkt en adresse, så det fremstår som en målrettet handling, sier han.

Politiet har fått klarhet i hvorfor gjerningspersonen oppsøkte adressen.

Publisert: 20.06.20 kl. 03:38 Oppdatert: 20.06.20 kl. 04:18

