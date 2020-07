SKOLEFLINK: Aurora Birkeland (18) fikk toppkarakterer av læreren sin i matte. Likevel gikk hun ned to karakterer på grunn av den nye vurderingsformen til IBO. Nå kommer hun ikke inn på drømmestudiet. Foto: Privat

Aurora (18) ble satt ned to karakterer – kommer ikke inn på drømmestudiet

Mange IB-elever må sette studiene på vent etter å blitt satt ned i karakterer på grunn av endringer i vurderingsformen. Flere er kritiske.

Aurora Birkeland (18) fra Asker ble i mai ferdig med 13 års skolegang på Nesbru videregående skole. Der gikk hun på den såkalte IB-linjen, International Baccalaureate, en internasjonal skolelinje.

18-åringen hadde planene klare til høsten. Hun hadde fått et tilbud om å studere integrert master i matematikk på Universitetet i Cardiff.

Birkeland hadde fått karakteren syv i matte to år på rad – den høyeste karakteren på IB – og var skråsikker på at hun skulle komme inn.

International Baccalaureate International Baccaelaureate er en internasjonal skolelinje som finnes i mer enn 100 land.

All undervisning foregår på engelsk med unntak av norskfaget og andre språkfag.

Karakterskalaen på IB går fra 1–7. Elever kan få inntil 42 karakterpoeng. I tillegg kan de få tre ekstrapoeng.

Studieprogrammet tilbys ved 25 videregående skoler i Norge.

Elever går første året vanlig studiespesialisering før de søker seg videre til IB-linjen på Vg2 og Vg3.

Elever som har bestått IB, får et IB-diplom. Kilder: ung.no, utdanning.no og ibo.org Vis mer

Så kom karakterkortet.

Hun hadde blitt satt ned to karakterer i matte. Universitetet hun hadde søkt på, krevde minst en sekser i matte.

Dermed røk studieplassen.

– Det er veldig kjipt. Jeg hadde gledet meg til å begynne studere til høsten, sier Birkeland til VG.

– Jeg har lagt inn så mye arbeid de siste to årene for å få gode nok karakterer og nå føles det plutselig bortkastet.

Brukte historiske data

Elever som går International Baccalaureate (IB) gjennomfører eksamen i alle fag, og bruker disse karakterene til å søke opptak til universiteter.

Samtidig har elevene «predicted grades», som er likt standpunktkarakterer, og som er karakterene lærerne tror eleven vil klare å oppnå på eksamen i mai.

På grunn av den pågående coronapandemien ble årets IB-eksamener avlyst.

Ledelsen i International Baccalaureate Organisation (IBO) bestemte i mars at det skulle tas i bruk en ny vurderingsform. Nå skulle elevenes endelige karakter settes på bakgrunn av skriftlige innleveringer som de hadde levert i løpet av programmet, og «predicted grades».

Lærerne setter kun «predicted grades», men det er IB som til slutt setter de endelig karakterene.

I fag hvor elevene normalt ville hatt skriftlig eksamen, bestemte IBO at det også skulle brukes en algoritme, såkalte historiske data, for å beregne hvilket resultat elevene «mest sannsynlig» hadde fått på eksamen.

Algoritmen tok utgangspunkt i skolenes tidligere resultater.

Mange IB-elever rundt om i hele verden har som følge av dette opplevd å få langt dårligere karakterer enn det de opprinnelig lå an til å få med den gamle vurderingsformen.

Hverken lærere eller elever har fått noe innsikt i hvordan IBO har beregnet karakterene.

Flere stiller seg dessuten kritiske til algoritmen som IBO har brukt for å sette karakterer, og mener den er uklar og «basert på antagelser».

– Fikk helt sjokk

Aurora Birkeland forteller at hun «ble helt fra seg» da hun oppdaget femmeren som sto på vitnemålet.

– Jeg fikk helt sjokk. Jeg hadde håpet på at det skulle være mer rettferdig. Jeg trodde at det hovedsakelig var essayet og de skriftlige prøvene som ble vurdert høyest, sier hun.

Hun og klassekameratene går nå en usikker høst i vente.

– Det er mange som er sinte og oppgitte. Det er flere i klassen min som har mistet studieplassene sine, sier hun og fortsetter:

– Det er litt krise. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Vi kommer mest sannsynligvis ikke inn i Norge, når karakterene har sunket så mye.

GLEDET SEG: Aurora Birkeland så fram til å begynne å studere i Storbritannia. Det blir det ikke noe av nå. Her er hun avbildet sammen med venninne Kim Ellingsen. Foto: Privat

Står at han har mistet studieplassen

En annen som opplevde å gå ned i karakter som følge av algoritmen, er Ole Tessmer (18). Han gikk nylig ut av IB-linjen på Skagerak International i Sandefjord.

Han skulle etter planen begynne å studere kjemi på prestisjefylte St. Andrews i Skottland. Han trengte 38 karakterpoeng for å komme inn.

Lærerne hans antok at han skulle oppnå 39 poeng, men etter å ha sendt inn karakterene til IBO, ble han redusert til 33 poeng.

Han mistet hele seks poeng.

– Jeg finner meg ikke i at IBO skal drive og sette meg ned i karakter i forskjellige fag og at jeg mister de karakterene jeg har jobbet kjempe hardt for å få, sier Tessmer til VG.

På spørsmål om hvordan det føltes å bli satt ned i karakterer, svarer han:

– Da sank hjertet skikkelig. Det eneste jeg klarte å tenke på var alle de studietilbudene jeg hadde fått fra universiteter i Storbritannia og at jeg kom til å miste dem.

Tessmer har ikke fått en endelig bekreftelse på hvorvidt han har mistet studieplassen på St. Andrews eller ikke.

– På UCAS (søknadsportal. red.anm.) står det at jeg har mistet studieplassen. Men jeg har vært i direkte kontakt med universitetet. De sier at de skal se nærmere på alle søknader som ikke har oppnådd de poengsummene de trengte, sier han.

SATT NED I KARAKTER: Ole Tessmer (18) gikk ned minst én karakterer i alle fagene han tok. Foto: Morten Holbein

Må betale 2500 kroner for å ta opp eksamen

IB-elevene har fått tilbud om å ta opp eksamen i november. Men det vil koste 2500 kroner per fag.

– Det ene faget vi hadde ble avsluttet i år, så det er ikke sikkert det noensinne blir holdt en eksamen i det faget igjen, sier Aurora Birkeland.

Ole Tessmer sier han ikke vurderer å ta opp eksamen, men ønsker at resultatene hans skal vurderes på nytt.

– Jeg har ikke lyst til å sitte og ta opp eksamener, for da kaster jeg plutselig bort et helt år som jeg kunne brukt til å studere. Jeg satser på å komme inn på NTNU, sier han.

Begge elevene forteller til VG at deres IB-skoler har støttet dem gjennom denne vanskelige perioden.

– De har gjort alt de kan for å hjelpe oss gjennom dette. De er like oppgitte som oss, sier Birkeland.

– Skolen vår er like forvirret og frustrert som oss. De har ikke skylden i dette. Problemet er IBO og deres uklare metoder, sier Tessmer.

IB-koordinator: – Ikke rettferdig

IB-koordinator ved Nesbru videregående skole, Helen Elizabeth Laney Mortensen, er opprørt på vegne av sine elever.

– Jeg er lei meg på deres vegne, fordi jeg vet at de har jobbet hardt de siste to årene. De har lagt ned en enorm innsats, selv under spesielle omstendigheter. Jeg kunne ønske jeg kunne gjøre noe, for dette er ikke rettferdig, sier hun til VG.

PÅ LAG MED ELEVENE: IB-koordinator ved Nesbru videregående skole, Helen Elizabeth Laney-Mortensen, er lei seg på vegne av sine elever. Foto: Privat

Mortensen har sendt et brev til IBO der hun uttrykker sin bekymring rundt det hun beskriver som en «urettferdig og uklar karaktersetting».

– Det hadde vært en ting hvis elevene faktisk tok eksamen og gjorde det dårlig, men det gjorde de ikke. De ble gjenstand for en algoritme som IBO har bestemt når de skal sette karakterer, sier hun.

Hun etterlyser mer åpenhet fra IBO om hvordan de har regnet seg frem til elevenes karakterer.

– De har ikke redegjort for hvordan de har vektlagt innleveringer, «predicted grades» og historiske data opp mot hverandre. Vi vet hva slags data de har brukt, vi vet bare ikke hvordan de har brukt det, sier Mortensen.

Elevorganisasjonen: – Uakseptabelt

Leder i Elevorganisasjonen, Kristin Schultz, forteller at de har mottatt mange henvendelser fra fortvilte norske IB-elever.

– Det er urovekkende at IBO ser på det som rettferdig at karakterene til årets elever skal baseres på prestasjonene til tidligere elever, heller enn på elevenes faktiske kompetanse, sier hun til VG.

ELEVENES TALSPERSON: Leder av Elevorganisasjonen, Kristin Schultz, reagerer på at IBO har valgt å bruke et dataprogram til å gjette hvilke karakterer elevene hadde fått. Foto: Elevorganisasjonen

Schultz mener IB-skolene allerede har et godt vurderingsgrunnlag gjennom «predicted grades», som er tilsvarende standpunktkarakterer.

– IB har likevel valgt å bruke et dataprogram til å gjette hvilke karakterer elevene hadde fått. Det er uakseptabelt, sier hun.

Elevorganisasjonen ønsker at elevene skal få et vanlig norsk vitnemål, med de karakterene som lærerne allerede har satt.

– Den beste løsningen nå er at algoritmen skrotes. Hvis IB ikke snur i saken, vil IB-elevene søke seg til høyere utdanning på et urettferdig grunnlag, sier Schultz.

Utdanningspolitiker: – Fremstår ganske hårreisende

Stortingsrepresentant og medlem av utdanningskomiteen, Turid Kristensen (H) reagerer også sterkt på metoden som IBO har valgt å bruke for å sette karakterer.

– Dette vil slå høyst vilkårlig ut, og vil ramme elevene på en veldig urettferdig måte, sier hun til VG og fortsetter:

– Det fremstår som ganske hårreisende at elevenes muligheter til å komme inn på videre studier skal avgjøres av en eller annen statistisk beregningsmåte.

REAGERER STERKT: Stortingsrepresentant og medlem av utdanningskomiteen, Turid Kristensen mener IBOs beregningsmåte rammer elevene på en urettferdig måte. Foto: Frode Hansen

Hun håper IBO snur og lar elevene få sine standpunktkarakterer på vitnemålet, slik norske elever i videregående skole gjør i dag.

– Jeg kan ikke forstå at IBO vil stille elevene sine i en vanskelig situasjon som kan få så store konsekvenser for fremtiden deres.

International Baccalaureate: – Metoden var pålitelig og robust

I en uttalelse til VG skriver International Baccalaureate Organization at de lytter til sitt internasjonale samfunn av elever, lærere og skoler:

«Vi hører de som er skuffet over resultatene og de som er glade over egen prestasjon», står det i uttalelsen.

De skriver videre at prosessen bak utregningen av karakterer ble gjennomgått av spesialister i statistikk for å forsikre om at metoden de brukte var robust.

«Det ble også sjekket opp mot resultatene fra de siste fem årene for å forsikre at metoden for å sette karakterer var pålitelig og robust», skriver de og fortsetter:

«IB er sikker på at karakterene som er satt er gjort på den mest rettferdige og robuste mulige måten, i mangel på eksamenskarakterer».

