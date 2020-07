SKAL SPARE PENGENE: Sofie Aasen (14) har ikke planer om å bruke pengene hun tjener med en gang. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

Tenåringsjenter fikk sin første sommerjobb takket være coronaen

VENNESLA (VG) Det er sommerferie, men i jordbæråkeren sitter tre konsentrerte 14-15-åringer som tjener sine aller første kroner.

Solen har bare rukket å kaste lys over halve åkeren, men et tyvetalls bærplukkere er allerede godt i gang med å fylle dagens første kurver.

Mens andre ungdommer kan sove så lenge de vil, våkner disse jentene til mobilalarmen klokken 06 hver morgen.

– Det er litt deilig å kunne stå opp tidlig og være ute. Man får en god start på dagen, sier Helene Frustøl (15).

Hun og venninnene Sofie Aasen (14) og Nina Blindbæk (14) er blant de yngste på åkeren denne sommeren.

TOK KONTAKT I MARS: Nina Blindbæk kontaktet Steinsland Jordbær i sosiale medier og tilbød seg å plukke for dem. Da coronaen kom, ble hun tilbudt jobb. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

De 20 siste årene har jordbærbonde Kristen Steinsland (59) ansatt litauiske sesongarbeidere til å plukke for bedriften.

I år satte innreiserestriksjonene en stopper for det – og ga samtidig tenåringsjentene sin første sommerjobb.

– Det er vel større interesse i år enn vanlig. Litt på grunn av at det har vært verre å skaffe sommerjobb i år, pluss at vi skrev på Facebook-siden at vi ønsket å satse på norsk arbeidskraft, sier Steinsland.

forrige





fullskjerm neste SELGES KUN PRIVAT: Bærbonde Kristen Steinsland har en bod ved Kvarstein i Vennesla, hvor han selger jordbærene til 45 kroner kurven.

Lønn viktig motivasjon

Iført mygghatter sitter jentene bøyd mellom de kilometerlange radene med jordbærplanter.

Vanligvis er åkeren fylt av knott og mygg når de begynner å plukke, men i dag holder vinden insektene på avstand.

– Digg at det blåste nå – i dag er det en god dag, sier Blindbæk.

For henne er lønnen den viktigste motivasjonen for å tilbringe deler av sommerferien på jordbæråkeren.

– Men det er veldig koselig da. Man kan gjøre noe i stedet for å sitte hjemme på sofaen hele sommerferien, sier 14-åringen.

forrige







fullskjerm neste FORNØYD MED FØRSTE SOMMERJOBB: Helene Frustøl synes det morsomste med jobben, er at hun kan være med venner.

– Blir rastløs av å sitte hjemme

Heller ikke Aasen legger skjul på at det er greit å tjene egne penger. Samtidig trives hun med å plukke bær med venninnene.

– Jeg er veldig glad i å være aktiv og blir rastløs av å sitte hjemme hele ferien, sier 14-åringen.

– Dere står opp klokken 06 mens mange kan ligge og dra seg. Hvordan synes du det er?

– Hadde det vært for mye lengre tid, vet jeg ikke om jeg hadde orket det. Det er jo tungt for ryggen og å stå opp tidlig, men det er bare for en tre ukers periode, sier Aasen.

Frustøl setter pris på at de er ferdige allerede ved 11–12-tiden på dagen, slik at hun resten av dagen har tid til å gjøre andre ting med venner.

– Det er litt kjipt å måtte legge seg tidlig å stå opp tidlig, men det går greit. Jeg tror jeg kommer til å sette mer pris på sommerferien etterpå, spesielt det å kunne sove lenge, sier 15-åringen.

Hun forteller at det er noen få andre i klassen som har sommerjobb i år, men opplever at det er vanskeligere å finne noe for dem under 16 år.

– Det synes i hvert fall jeg, det er ikke så veldig mange tilbud, sier Frustøl.

NØYE MED INSPEKSJONEN: Fordi det har vært så mange nye plukkere, har de vært ekstra nøye med inspiseringen av bærkurver denne sommeren. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

– Har gått bedre enn fryktet

De tre jentene er blant dem bærbonde Kristen Steinsland refererer til som «kremen», altså de som har holdt ut og stått på hele perioden.

– De har kommet hver dag selv om det er regn eller mygg. De blir ikke «syke» fordi det regner, sier han.

Samtidig erkjenner han at årets sesong har vært mer utfordrende. Han opplever at norsk ungdom, dersom de får tilbud om en bedre sommerjobb, dropper jordbærplukkingen.

GOD ARBEIDSMORAL: Steinsland opplever at enkelte ungdommer ser for seg at jobben er det samme som «å plukke en skål til mamma og kose seg i åkeren». – Det er det ikke, sier han. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

– Litauerne kommer tilbake år etter år, tar ferie eller avspasering, for der betyr pengene mye mer. Vi har slitt med kvaliteten i år, for det er ingen som har plukket før, sier han og tilføyer:

– En del har plukket dårlig, men veldig mange har plukket fint. De blir bedre når de forstår at det å plukke jordbær ikke bare er å plukke jordbær.

– Neste sommer, sett at det åpner igjen for innreise fra Litauen, er de tilbake på åkeren her?

– De er nok det, men det er ikke sikkert jeg velger så mange derfra. Noen av dem som plukker i sommer, har gjort en utmerket jobb. Vi gruet oss til denne sesongen, men det har gått bedre enn fryktet, sier Steinsland.

