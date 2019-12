Tromsø-saken: Moren døde også av drukning

Den drapssiktede kvinnen i 20-årene som gikk på sjøen med sine tre døtre i Tromsø, døde av drukning og alvorlig nedkjøling, opplyser politiet.

Nå nettopp

Dette fremkommer av den foreløpige obduksjonsrapporten fra Universitetssykehuset Nord-Norge. Dødsårsaken er den samme som for hennes døtre på syv og fire år.

Lillesøsteren på 16 måneder har ligget kritisk skadet under høyintensiv behandling på Rikshospitalet siden tragedien inntraff forrige mandag.

Faren har sittet ved minstejentas side på Rikshospitalet. En venn oppgir til Nordlys at flere hundre sudanere har besøkt sykehuset den siste uken for å vise sin medfølelse.

Kr 260.000 samlet inn

Over 1500 mennesker deltok i søndagens minnemarkering på torget i Tromsø, ifølge NRK.

– Faren uttrykker takknemlighet for den kjærlighet og omsorg Tromsøs befolkning har vist og gitt ham den siste tiden, sier hans bistandsadvokat Erik Ringberg til VG.

En innsamlingsaksjon er startet på nettsiden Spleis, for å gi de etterlatte økonomisk støtte til begravelser, flyturer og andre utgifter. Hittil er det kommet inn over 260.000 kroner.

MINNET: 1500 mennesker viste sin medfølelse under minnemarkeringen i Tromsø søndag. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Moren og de tre jentene ble funnet livløse i sjøen ved Fagereng på Tromsøya forrige mandag. Da tragedien skjedde, var ektemannen på arbeid i Tromsdalen.

Politiet ble varslet klokken 17.28 av et vitne som så spor mot sjøen og en forlatt barnevogn på gangveien langs Kvalvågvegen.

Politistasjonssjef Anita Hermandsen i Tromsø bekrefter at politiet har flere observasjoner av den tomme barnevognen på stedet omkring klokken 16.30 samme dag.

Ingen så dem gå i sjøen

En nabojente lånte mobilen til trebarnsmoren klokken 15.39. Da var hun på vei ut hjemmefra med døtrene. Trolig har hun tatt rutebuss til andre siden av Tromsøya.

Ingen så dem gå i sjøen. Det var mørkt, sterk vind og snødrev.

Familien bor i en tomannsbolig nord for sentrum i ishavsbyen. Moren deltok i introduksjonsprogrammet for flyktninger og lærte norsk ved Voksenopplæringen.

Datteren på syv år gikk på Borgtun skole, de to yngste jentene var i barnehage i Tromsø.

Familien er flyktninger fra Sudan og ble gjenforent i Tromsø i 2017.

ÅSTEDET: Lys og hilsener på stranden der en kvinne og hennes tre barn ble funnet livløse i sjøen forrige mandag. Foto: Hallgeir Vagenes

Politiet har fått et godt bilde over hva som skjedde i timene før tragedien, men har så langt holdt kortene tett til brystet.

Leter etter mulig motiv

Men politiet ønsker fortsatt kontakt med vitner for om mulig å finne et motiv.

– Først og fremst håper vi å nå personer som har tilknytning til familien og si oss noe om dem, sier politistasjonssjef Hermandsen.

Professor Lars Mehlum leder Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. Han sier at kombinasjonen selvdrap/drap forekommer veldig, veldig sjelden.

– Som regel skjer det når forelderen er i en akutt psykotisk tilstand. Evnen til å skjønne hele situasjonen, konsekvensene og alternativene er redusert. I forvirringen tror den voksne at det ikke finnes annen utvei, at det er best for barnet å dø, sier Mehlum.

Den avdøde kvinnen er siktet, slik at politiet kan foreta ransaking og beslag, men også slik at hun kan få oppnevnt advokat som ivaretar hennes ettermæle.

– Det følger av loven av saken vil bli henlagt. Straffansvaret bortfaller ved siktedes død, sier kvinnens forsvarer, advokat Tore Pedersen.

ETTERFORSKER: Politiadvokat Gøril Lund (t.v.) og politistasjonssjef Anita Hermandsen i Tromsø ønsker vitner som kjenner den sudanske familien godt. Foto: Hallgeir Vagenes

Publisert: 09.12.19 kl. 14:50

Mer om