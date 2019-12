I SORG: Erna Torgersens (81) døtre, Gro Anita og Anne-Lise, er i sorg etter at moren mistet livet. Foto: Krister Sørbø

Erna (81) fikk slag – ble først operert etter åtte timer

BÅTSFJORD (VG) Det tok åtte timer fra Erna Torgersen (81) fikk slag til hun var på operasjonsstuen i Tromsø. Ferden gikk med ambulanse, helikopter og fly fra Båtsfjord, via Tana og Kirkenes. Til slutt var det for sent.

– Jeg synes ikke det er greit – det er galskap. Man vet egentlig ikke hvor man skal gjøre av den bitterheten, frustrasjonen, sinnet og sorgen på samme tid – når man vet at kanskje utfallet kunne vært litt annerledes. At hun kanskje kunne sittet i en rullestol med litt språk, noe – og så går det den andre veien. Hun døde jo i morges. Ti over halv åtte. Og jeg er i sorg, men jeg er mer forbanna, sa Gro Anita Torgersen (48) til VG mandag.

Hun, sønnen Marco Esaias Torgersen (21) og søsteren Anne-Lise Løkås (60) har mandag samlet seg i stua hos henne hjemme i Båtsfjord. For noen dager siden fikk de moren hjem fra Tromsø, der det ikke var noe mer legene kunne gjøre. Hun fikk sovne inn hjemme.

BLE MED: Anne-Lise Løkås ble med i ambulansen med moren. Nevøen Marco Esaias ble også med fra Kirkenes til Tromsø. Foto: Krister Sørbø, VG

En lang reise

Det var den 26. november i år at Anne-Lise fikk en telefon fra et av barnebarna til Erna om at noe var galt. Hun dro hjem til moren sammen med mannen, som raskt skjønte at det var et slag. De ringte 113 cirka klokken 15.15.

– De kom fort, både ambulanse og lege, og vi fikk henne opp på helsesenteret.

VG har fått tilgang på AMK-loggen, som viser at AMK Finnmark varslet ambulanse og lege allerede klokken 15.25. Etter å ha koordinert med AMK i Tromsø ble Flykoordineringssentralen (FKS) varslet om at det var behov for et ambulansefly til et hasteoppdrag, for å transportere Erna Torgersen til sykehuset i Kirkenes.

Det nærmeste ambulanseflyet, som er det ene flyet som står i Kirkenes, var imidlertid opptatt, får VG bekreftet av Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og Babcock, som drifter ambulanseflyene.

Reiseruten: Fra Båtsfjord til Tana i ambulanse, videre med helikopter til Kirkenes og til slutt i fly til Tromsø. Foto: Grafikk: Kenneth Lauveng

Det ene av de to flyene i Alta hadde stått på bakken på grunn av hviletid og tekniske problemer om morgenen, men da Erna ble syk var begge de to flyene som står i Alta tilgjengelige. Men ifølge FKS gjorde dårlig vær det usikkert om oppdraget ville kunne løses med disse flyene.

Det var ikke sterk vind i Båtsfjord, men det var varslet tette snøbyger mellom klokken tre og fire i Alta. I Båtsfjord var det varslet snø omtrent kvart på fem.

Forsvarets Bell-helikopter ble derfor sendt fra Kirkenes.

Bell-helikopteret ble satt inn som krisetiltak lengst i nord, fordi beredskapen med Babcocks ambulansefly ikke var god nok. Bell-helikoptrene skal komme når ambulanseflyene ikke er tilgjengelige.

I helikopter etter tre timer

På vei til Båtsfjord ga Bell-helikopteret beskjed om at de ikke ville kunne lande på grunn av været – dermed måtte Erna hastes av gårde i en vanlig ambulanse mot Tana.

Gro Anita ble igjen for å ta vare på familien hjemme. Anne-Lise ble med i ambulansen.

– Den ene som var med i ambulansen ringte og spurte om de ikke kunne lande på Gednje – brøytestasjonen oppå fjellet her – for det var fine landingsforhold. Det er et kvarter eller tyve minutter unna. Men vi måtte kjøre helt til Tana, for de kunne ikke lande der. Da fikk vi oppringning om at vi måtte sette blålys på ambulansen, for helikopteret så oss ikke.

Etter den dramatiske turen bort, landet helikopteret i Tana klokken 18.06. Moren kom seg omsider over i lufttransport mot Kirkenes, i underkant av tre timer etter at legen i Båtsfjord ble varslet om slaget. Men turen skulle ikke ende der.

LANGT: Båtsfjord ligger langs kysten 3,5 timer å kjøre fra Kirkenes. Fjellovergangene kan stenges på grunn av vær og vind, og det er kun kortbaneflyplass i kystsamfunnet. Foto: Krister Sørbø

– Bare surr

Etter at hun hadde fått CT-scan og en blodproppoppløsende behandling i Kirkenes, ble det klart at moren måtte flys videre til sykehuset i Tromsø. Da Anne-Lise kjørte ut sammen med henne til flyhangaren, kunne de ikke se noe ambulansefly.

– De hadde ikke tatt det ut av hangaren, så de måtte gjøre det, og så tok det et kvarter før motoren fikk varmet seg opp. Det gikk en halvtime bort på flyplassen. Og da de landet i Tromsø en halvtime senere, takset de inn ved et annet ambulansefly, så da måtte vi vente til det flyet hadde varmet opp motoren og takset ut så vi kunne komme oss ut, sier Anne-Lise.

Familien føler ikke at de ble møtt med verdighet da det var flere stopp med venting og usikkerhet – på tross av at tidsbruken er svært viktig når det er snakk om et slagtilfelle.

Ifølge Flykoordineringssentralen ble det avtalt at flyet skulle dra fra Kirkenes klokken 21.15, men avgangen fra Kirkenes var først 21.41.

– Pårørende gjør alt riktig

Erna Torgersen ankom UNN Tromsø først klokken 23.10. Det var åtte timer etter at familien hadde funnet henne med slag hjemme. Så ble hun operert.

– Vi skal gjøre det vi kan, men det er nesten på grensen til at vi ikke klarer å operere, sa legene. Da var slaget mer massivt i Tromsø enn det bildene viste fra Kirkenes, sier Anne-Lise.

Edvard Iversen, som var legen som behandlet Erna Torgersen i Båtsfjord, mener situasjonen er svært trist.

– Noen ganger har man ved akutt sykdom det ideelle utgangspunkt for behandling, nemlig at pårørende gjør alt riktig, og legen er lokalkjent og står i stua og bestiller fly fem minutter etter at situasjonen oppsto. Prognosen er helt avhengig av hvor lang tid det tar før pasienten kommer på sykehus for behandling. Minuttene teller! skriver han til VG.

– Jo lengre tid transporten tar, jo større sjanse for senskader eller at pasienten på sikt ikke overlever. Det hele avhenger da av luftambulansen og været.

OPPRØRT: Gro Anita Torgersen håper ikke noen andre skal gå igjennom den samme usikkerheten hun gjorde da moren måtte sendes til sykehus. Foto: Krister Sørbø, VG

– Vurderer om jeg tør å bo her

Tilbake i Båtsfjord, er de to søstrene glade for at moren fikk tilbringe sin siste tid hjemme. Det tror de at hun hadde ønsket, selv om hun ikke kunne ta det valget selv. Hun var for syk.

Legene i Tromsø mente hun ville ha åtte til ti dager igjen å leve. Hun døde mandag den 9. september, på den åttende dagen.

– Vi sitter igjen med en fortvilelse og en håpløshet over at vi ikke får det tilbudet vi skal ha. Det tok rett og slett for lang tid, og i morges sovnet hun inn. Det er tungt for familien, men vi vil fortelle om det for å hjelpe andre, sier barnebarnet Marco Esaias.

Han bor i Kirkenes, og reiste til sykehuset i Tromsø før å være med bestemoren også der den siste tiden. Familiemedlemmene vekslet på å være der.

– Jeg vurderer jo nå om jeg tør å bo her. De har ikke kontroll, sier Anne-Lise Løkås, med tårer i øynene.

Moren deres ble sendt til sykehus før de fem Babcock-flyene som i dag står på bakken med motorfeil ble tatt ut, og det ble lagt operative begrensninger på de andre flyene. I denne perioden har helseminister Bent Høie sagt at beredskapen, med bistand fra forsvarets Bell-helikoptre, har vært på over 100 prosent. Det gjør Anne-Lise rasende.

– Det virker som om han sitter på sitt kontor og tvinner tomler og ser ut av vinduet og ikke følger med på galskapen her oppe. Vi er ikke verdt en krone her, legger søsteren hennes til.

Ifinnmark har samlet en oversikt over tilgjengeligheten for luftambulansetjenestens fly i Alta, Tromsø og Kirkenes. Den 26 november, var det 55,21 prosent tilgjengelighet. Bell-helikoptrene kommer i tillegg til dette.

KYSTSAMFUNN: Båtsfjord ligger lite sentralt lans Kysten i Finnmark, og er et av de stedene der ambulansefly kun kan lande på kortbaneflyplass Foto: Krister Sørbø, VG

Familien understreker at de synes de fikk god hjelp i Båtsfjord, og av legene og ambulansesjåførene der.

UNN: – Alltid vanskelig å vurdere

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er fritatt fra taushetsplikten av de pårørende.

De opplyser at henvendelsen ble håndtert av deres fagmiljøer, og beslutninger ble tatt med utgangspunkt i pasientens medisinske tilstand og tilgjengelig transportressurser.

– Det er alltid vanskelig å vurdere om utfallet av de medisinske vurderingene ville vært annerledes ved raskere transport til sykehus, men generelt er tid en vesentlig faktor for all behandling av akutt sykdom, sier vakthavende anestesilege Lars-Jøran Andersson.

Han sier det vil være best for noen slagpasienter å komme raskest mulig til nærmeste sykehus for blodproppoppløsende behandling etter CT-bilde, mens det for andre vil være best å komme rett til et større sykehus der man kan operere ut blodproppen.

– Hva som er det beste for pasienten avhenger blant av hvor lang tid det har gått siden slaget startet, hvor stort slaget er og hvor lang tid det tar for pasienten å komme til det ene eller andre sykehuset.

Babcock: – Familien har vår dypeste medfølelse

Babcocks logg viser at deres fly i Alta sto klart da Erna Torgersen trengte transport fra Båtsfjord, slik FKS opplyser. Flyet i Kirkenes var ute på et såkalt «non urgent»-oppdrag, i dette tilfellet pasienttransport.

FKS kan be om at oppdrag avbrytes for å omdirigere fly til andre oppdrag, men det ble ikke gjort. Kirkenes-flyet var tilbake etter oppdraget da Torgersen skulle sendes til Tromsø.

UNN opplyser at alle mulige ressurser ble vurdert, men at konklusjonen der og da ble at helikopteret i Kirkenes ville være det raskeste alternativet.

COO Hilde Sjurelv i Babcock skriver i en e-post til VG at Babcock har forståelse for familiens opplevelse, og at de har deres dypeste medfølelse.

– Dette er en trist hendelse og jeg forstår at hvert eneste minutt oppleves som en evighet når noen man er glad i er syk og trenger rask hjelp, skriver hun.

Selskapet skriver at besetningen ofte velger å laste inn pasienten i hangar om vinteren fordi man kan risikerer å måtte vente på avising av flyet hvis det tas ut av hangar.

– Vi tar de pårørendes opplevelse på dypeste alvor og ber dem ta kontakt med oss slik at vi kan høre direkte fra dem hvordan de opplevde dette og kanskje lære av det.

– Trangt på flyplassen i Tromsø

Babcock skriver også at det er svært trangt på Tromsø lufthavn, og at dette flyet var uheldig da de kom dit fordi et annet ambulansefly hadde startet opp – og at man ikke kan overføre en pasient utendørs om vinteren mens et propellfly står med motorene på ved siden av.

– Dette er en av årsakene til at Babcock har tatt initiativet til, og skal finansiere byggingen av en hangar på Tromsø lufthavn Langnes som gjør det mulig å gjøre omlasting av pasienter innendørs, samt gir bedre parkeringsforhold når mange ambulansefly er samtidig på oppdrag til UNN i Tromsø, skriver Sjurelv.

Bent Høie: - Stor forståelse for frykten

Helseminister Bent Høie skriver i en epost til VG at familien til Erna Torgersen har hans dypeste medfølelse.

– Jeg har stor forståelse for den frykten de beskriver til VG. Helse Nord har opplyst at det var fly tilgjengelig, men at det på grunn av dårlig vær ble valgt å benytte helikopter. Jeg kan ikke vurdere om det i dette tilfellet har blitt gjort noen medisinske feilvurderinger. Den vurderingen er det fylkeslegen, som har tilsynsmyndighet, som i så fall må foreta.

