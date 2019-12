OFFERETS BIL: Politiet mener en eller flere av de drapssiktede mennene dumpet bilen til offeret i sjøen ved Ølberg kai i Rogaland etter drapet. Foto: Marie von Krogh

Sola-drapet: Drapssiktet domfelt for vold og trusler mot politiet

Politiet mener tre menn i 20-årene står bak drapet på en mann (44) på Sola i Rogaland. En av de drapssiktede er tidligere domfelt for vold mot to politibetjenter.

Nå nettopp

I en dom fra desember 2013 kommer det frem at den drapssiktede mannen i 20-årene kloret og bet to politibetjenter på politihuset i Stavanger i forbindelse med at han var innbrakt i en straffesak.

Han skal også ha spyttet mot arrestforvarerne og sparket mot politiet da han ble lagt på magen på en madrass i arresten.

I forbindelse med innbringelsen uttalte han også til de samme politibetjentene at han skulle slå dem og drepe dem, ifølge dommen.

les også Sola-drapet: Har funnet 44-åringens bil i sjøen

Dom beskriver vanskelig oppvekst

I den samme dommen kommer det også frem at den nå drapssiktede mannen og to andre personer tente et bål på scenen i et nedlagt kinobygg i Evje som skulle rives – og at de dro fra stedet uten å slukke bålet slik at bygget ble totalskadet.

Ifølge dommen, har den samme mannen i store deler av barne- og ungdomsstiden bodd på barnevernsinstitusjon og vært underlagt forskjellige tiltak.

Han skal i årene rundt domsavsigelsen ha hatt atferdsforstyrrelser og utfordringer knytte til rus.

Ifølge VGs opplysninger, er den samme mannen senere dømt både for ran og vold.

les også Mann (44) funnet død på stranden: – Det er en tragedie

Kilder til VG: Drapsofferet mishandlet og brent

Natt til onsdag ble mannen i 20-årene pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på en 44 år gammel mann på Sola i Rogaland. I samme straffesak er ytterligere to menn i 20-årene siktet for samme forhold.

Drapsofferet ble først meldt savnet av familien i løpet avdagen på mandag denne uken. Kort tid senere ble 44-åringen funnet av noen turgåere ved Regestranden på Sola i Rogaland.

Ifølge VGs opplysninger, bar liket preg av mishandling, og det ble også observert brannskader på kroppen.

Offerets bil har vært savnet siden mandag ettermiddag, men onsdag formiddag ble bilen funnet i sjøen ved Ølberg kai - og hevet opp av en bergingsbil. Bilen vil bli saumfart av kriminalteknikere.

Flere dommer

Tirsdag kveld slo politiet til mot en adresse på Klepp i Rogaland. Der gjorde de den første pågripelsen i drapssaken, og en mann i 20-årene ble innbrakt.

Denne mannen er tidligere domfelt for blant annet hærverk, vold og tyveri, ifølge VGs opplysninger.

VG har vært i kontakt med siktedes forsvarer, advokat Knut Lerum, men han ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

Publisert: 11.12.19 kl. 13:19

Mer om