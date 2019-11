Her fra Storo-senteret i 2016. Foto: Frode Hansen

Hver tredje nordmann handler på Black Friday: - Forbruket er for høyt

I fjor handlet 36 prosent av oss på Black Friday og vi foretrakk nettshopping, viser undersøkelse. Fremtiden i våre hender oppfordrer folk til å tenke seg om flere ganger før de handler.

Det viser en ny undersøkelse gjort av Forbruksforskningsinstituttet SIFO der flere tusen nordmenn har svart på om – og hva – de handlet på Black Friday i fjor.

Det vi handlet desidert mest av, var klær. Andre kategorier som sports- og fritidsutstyr, datamaskiner og personlig pleie lå såpass likt at det var vanskelig å rangere.

– Våre funn tyder på at kjøpene i stor grad er planlagt og at man kjøper ting som man ville kjøpt uansett, for eksempel julegaver, sier SIFO-forsker Arne Dulsrud til VG. Ifølge undersøkelsen var rundt en tredjedel av kjøpene nemlig tenkt som julegaver.

Forskningsleder Arne Dulsrud. Foto: Oslo Met

Han mener undersøkelsen slår bena under myten om Black Friday-handleren som en bevisstløs og ustyrlig shopper som kaster seg over produktene.

– Men vi sier ikke at dette ikke bidrar til overforbruk eller kjøpepress. På klær og elektronikk, som TV-er, tror jeg Black Friday kan bidra til at utskiftningstakten øker og dermed øker belastningen på miljøet, sier Dulsrud.

Fakta om undersøkelsen Spørreundersøkelsen ble gjennomført i regi av Norstat ved hjelp av en e-postlenke. Norstat har et panel med mange tusen personer som har sagt seg villig til å svare på spørreundersøkelser. Norstat sto for selve datainnsamlingen, mens SIFO laget spørreskjemaet. Data ble samlet inn i perioden 11. til 17. desember 2018. Personene som svarte var mellom 18 og 90 år. Kilde: Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Han legger til at de heller ikke har vært i stand til å vurdere om de kjøpene folk har oppgitt faktisk har vært nødvendige eller ting som trengtes.

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender. Foto: Foto: Nora Brønseth

– Forbruket er altfor høyt

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, mener Black Friday og alle tilbudene utfordrer oss som bevisste forbrukere.

– Vårt forbruk av klær, sko, elektronikk og plastdingser har konsekvenser for både mennesker og miljø når tingene produseres, brukes og kastes. Så vi er nødt til å gjøre noe med forbruket vårt, skriver hun i en e-post formidlet av organisasjonens informasjonsavdeling.

– Det er positivt å se at mange har et bevisst forhold til å gjøre planlagte kjøp denne dagen, for det er fort gjort å bli lokket til å kjøpe noe du absolutt ikke trenger. Men selv om kjøpene er planlagte og ville skjedd uansett, er forbruket både på denne dagen og ellers i året altfor høyt.

Riise mener at hvis det er noe du virkelig har behov for, og som du har tenkt på lenge, så er det fornuftig å kjøpe det når det er på salg.

– Men det kan være lurt å tenke seg om flere ganger. Har du eller den du skal gi det til virkelig behov for dette?

– Mange taper

Ifølge Virke er ikke Black Friday noen god dag for frittstående butikker.

– Mange taper på denne dagen, det er helt sikkert. På kjøpesentre føler nok mange seg tvunget til å være med. Hvis du ikke har noen tilbud denne dagen kan det bli stille i butikken i forhold til konkurrenten ved siden av, sier direktør Bror Stende i bransjeforeningen Virke faghandel.

Han mener noen klarer å utnytte dagen til sitt beste men at mange selger nye varer til redusert pris som kunne vært solgt til full pris oppunder jul.

– Men hvis du ikke er med nå kan du risikere å måtte ha varene på salg senere, så det er en vanskelig balansegang.

Stende peker på at utenlandske nettbutikker også bombarderer nordmenn med tilbud denne dagen, som i år faller på 29. november.

– Du risikerer at omsetningen går til andre hvis du ikke gjør noen ting.

– Hva med miljøaspektet?

– Hvis man er bevisst, er forbrukeren vinneren. Men det er ikke tvil om at vi i Norge med god økonomi forbruker mer enn vi burde, sier Stende.

Black Friday har etablert seg som en av årets aller største handledager. I fjor handlet vi for 3,7 milliarder kroner fra norske nett- og fysiske butikker og Virke tror det kommer til å øke til 3,8 milliarder i år.

Fakta Black Friday Black Friday betegner en årlig handledag med massive kampanjer og salgsfremmende tiltak som finner sted fredagen etter feiringen av Thanksgiving i USA. For mange er dette en fridag godt tilrettelagt for shopping. Thanksgiving faller på den fjerde torsdagen i november og den markerer i manges øyne startskuddet for julehandelen. Black Friday ble introdusert i Norge i 2010. Kilde: En Forbruksstudie av Black Friday i Norge.

SIFO-undersøkelsen viser også at utdanning og økonomi har lite å si for om du handler på Black Friday eller ei. Men husholdninger med barn handler mer enn andre.

Svært få over 67 år handlet på Black Friday, en aktivitet som var mest populær hos dem som er i 20 og 30 årene. Blant disse handlet over halvparten.

– Den mest utslagsgivende faktoren er alder, sier Dulsrud.

Når folk blir spurt hvorfor de ikke har handlet på Black Friday er den viktigste grunnen at man har det man trenger. Den nest viktigste årsaken er at denne dagen oppfordrer til overforbruk.

Av dem som handlet på Black Friday i fjor, gjorde 46 prosent det i en nettbutikk, 32 prosent på kjøpesenter og bare tre prosent i outlets.

De handlet i gjennomsnitt for til sammen 1835 kroner.

Forbrukerrådets tips

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, sier det går an å gjøre noen kupp på Black Friday, men at en smart forbruker sjekker på forhånd.

Han kommer med følgende tips for en trygg og bærekraftig fredagshandel:

1. Sjekk prissammenlikningstjenester før du slår til.

2. Husk at bruktmarkedet ofte er billigere enn Black Friday.

3. Bruk betalingskort med MasterCard eller Visa for å sikre deg mot svindel.

4. Ikke gjør et kupp på avbetaling, rentekostnaden spiser opp tilbudet.

Publisert: 25.11.19 kl. 20:33

