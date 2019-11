Ap-Raymond takker Hagen for lysende 25-millioners tre: – Du får det rett i fleisen

FILIPSTAD (VG) Det er 14 meter høyt, veier 27 tonn, har 125 000 lamper og har kostet 25 millioner. Søndag tar Ap-byrådsleder Raymond Johansen imot gaven fra Stein Erik-Hagen-familien. – Kan bli et fyrtårn i Oslo, sier Johansen.

– Det var det flotteste og mest oppsiktsvekkende kunstverket på festivalen der ute i ørkenen, som alle samlet seg om og bare måtte se. De stanset opp og diskuterte. Jeg ble både overrasket og glad da pappa en ettermiddag noen dager senere sa at han hadde kjøpt det, sier Carl Erik Hagen (30), Stein Erik Hagens (63) sønn.

Søndag klokken 18 overrekker Carl Erik Hagen det spesielle treet til Oslo kommune, i Trettenparken ved Skur 13 på Filipstad i Oslo. Det er et område ukjent for folk flest, men blir en attraksjon rikere når treet til Hagen-familien skal lyse opp området.

Tilpasset norsk vinter

Ørkenen Hagen viser til er Nevada-ørkenen, hvor kulturfestivalen Burning Man hvert år arrangeres.

Veien fra Nevada-ørkenen har vært lang. Ørkentreet ble det problemer med så kunstneren måtte bygge et nytt. Det er treet som nå er på plass på Filipstad, som har fått navnet Oslo-treet.

Det er designet av Symmetry Labs og tilpasset norske klimatiske forhold, som er noen milliarder sandkorn og tidvis over 50 grader forskjellig fra Nevada-ørkenen.

FORNØYD: Carl Erik Hagen. Foto: Kaja Marie Andreassen

– Stor strømregning?

Familien vil ikke si hva det har kostet, men kilder har bekreftet overfor VG at innkjøp og alle kostnadene knyttet til nybygging, transport og installasjon nå beløper seg til over 25 millioner kroner.

Hagen-familien har påtatt seg alle strøm- og vedlikeholdskostnadene som treet gir i de fem årene treet skal stå her.

– Hvor stor blir strømregningen?

– Det er ikke det vesentlige. Vi gleder oss over at treet er på plass og folk skal få dele gleden, sier Carl Erik Hagen.

– Hva håper du treet kan bidra til?

– Det samme som i Nevada. At folk strømmer til og stanser opp, for å se på og diskutere. Lysene blir forandret gjennom hele året, slik at det blir litt mer høstfarger etter sommeren og mer vårfarger om våren. Jeg håper det blir et sted hvor kultur og mennesker møtes og kommer i prat.

– Fyrtårn

– Dette er også et sted hvor ikke så mange har møttes før. Jeg håper det kan bidra til at folk kommer til Filipstad. For oss representerer dette treet Oslo: Oslos nærhet og kjærlighet til naturen og skogen, sier Hagen jr.

Han sier det også er koblet musikk til treet, som gjør man ved spesielle anledninger kan spille musikk i takt med lysene.

VG fikk være med på en liten førpremiere fredag, for å teste at alt er i orden. Det er byrådsleder Raymond Johansen som skal foreta åpningen av treshowet søndag.

– Vi er veldig heldige som får en så flott gave fra Hagen-familien. Et 27 tonn lysende tre kan bli et fyrtårn i Oslo og på Filipstad, et kunstverk du får rett i fleisen, sier Johansen til VG.

– Indrefileten

– Filipstad er den siste indrefileten i sentrum og vi skal bygge en helt ny bydel der nede. Oslo-treet vil bidra til å sette Filipstad på kartet. 125 000 programmerbare led-lyspærer vil gjøre det lysende treet vil vekke oppsikt. Det kombinerer ny teknologi, nye muligheter, kunst og innovasjon, sier byrådslederen.

Stein Erik Hagen beklager at han ikke kan være til stede.

– Det er veldig hyggelig at byrådsleder Raymond Johansen tar imot gaven og vil tenne det. Jeg vil også gi en stor takk til havnemyndighetene, som har vært så positive, sier Hagen, som er på reise i utlandet.

– Carl Erik var med da vi kjøpte treet, så det passer utmerket at det er han som overleverer det, sier Hagen senior.

Publisert: 29.11.19 kl. 21:37

