BEKLAGELIG: Helseminister Bent Høie sier at han har bedt om daglige oppdateringer på beredskapen. Foto: Krister Sørbø, VG

Høie om ambulansefly-krisen: - Ikke fornøyd med situasjonen

Babcock vet ikke hvor lang tid det vil ta før de fem ambulanseflyene er tilbake i luften. Helseminister Bent Høie håper på bedre beredskap i løpet av det neste døgnet.

Ett døgn har gått siden halvparten av ambulanseflyene i nord ble satt på bakken.

På en pressekonferanse søndag beklaget operatøren Babcock at de har satt tjenesten i en ny og vanskelig situasjon. Til tross for at de har satt inn store ressurser på å finne løsninger, ble det også klart at de fremdeles ikke vet hva feilen skyldes - og dermed heller ikke når flyene igjen er operative.

– Vi har vært inne i et krevende døgn. Det er selvfølgelig riktig å sette flyene på bakken når det er en usikkerhet knyttet til det tekniske på flyene. Sikkerheten kommer alltid først, sier helsemenister Bent Høie.

Kritikken har haglet siden nyheten ble kjent lørdag. Senterpartiets helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe, mener håndteringen av ambulanseflysituasjonen er katastrofal og krever full opprydning. SV-nestleder har gått hardt ut og kritisert regjeringen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK at situasjonen er et uttrykk for at noe har gått aldeles feil, og LO-leder Hans Christian Gabrielsen betegner situasjonen som «jævla alvorlig».

Ikke fornøyd

Helseminister Bent Høie sier søndag at Helse Nord har gitt ham beskjed om at alle hasteoppdrag er løst, til tross for situasjonen.

– Det er jeg glad for. Jeg håper beredskapen forbedrer seg det neste døgnet.

– Jeg er ikke fornøyd med situasjonen som den er i dag, og forventer at operatøren leverer i henhold til kontrakten, sier han.

AMBULANSEFLY: Her står et av flyene på Bodø lufthavn. Foto: BSAA

I en generell uttalelse lørdag skrev han at «opposisjonen bommer med sin kritikk». Han viste da til at beredskapen i Troms og Finnmark var over 100 prosent frem til de fem flyene ble satt på bakken, fordi regjeringen har satt inn ekstra ressurser. Søndag utdyper han ovenfor VG:

– Det som skjedde i går var en teknisk utfordring med fire av flyene. Det femte flyet er satt på bakken av en annen grunn. De er satt på bakken av sikkerhetsmessige årsaker, og man skal aldri sette spørsmålstegn ved sikkerheten. Jeg forventer at LO-sjefen ikke kritiserer at man tenker på de ansattes sikkerhet, sier Høie.

Slår tilbake

Babcock SAA tok over driften av ambulansefly i Norge 1. juli, etter en kontroversiell anbudsprosess.

I mai 2018 gikk LO-leder Hans Christian Gabrielsen ut i VG og advarte mot at anbudsprosessen der selskapet Lufttransport tapte for den nye operatøren Babcock, og sa at liv og helse ble satt til side for en «håpløs anbudsprosess». Lørdag sa Gabrielsen at han dagens situasjon viser at han hadde rett.

– Det er gjort feil helt fra starten av. Man satte i gang en anbudsprosess for å spare penger, og måtte iverksette en nasjonal kriseplan. Nå står halvparten av alle flyene på bakken i nord. Det er en utrolig alvorlig situasjon – Det er full krise for beredskapen i en hel landsdel, og dette er altså resultatet av en anbudsprosess som regjeringen tvang igjennom på tross av alle advarsler, sa LO-lederen til VG lørdag.

FORBANNA: Lo-leder Hans Christian Gabrielsen, her i sammen med Yngve Carlsen, leder i Nord Flygerforbund, våren 2018. Foto: Frode Hansen, VG

Gabrielsen la til at det gambles med folks liv og helse, og at dette er Bent Høie og regjeringens ansvar.

– Hvis LO-sjefen kritiserer at tjenesten var på anbud, så vil jeg understreke at tjenesten alltid har vært satt ut på anbud, også under Arbeiderpartiet. Tjenesten har aldri vært drevet av andre enn private, sier helseministeren.

Høie er tydelig på at han har satt ned et ekspertutvalg som vurderer tjenesten «i god tid før neste anbudsrunde».

– Hvis de bestemmer at den burde drives av det offentlige, så har vi da tid til å etablere en organisasjon som kan gjøre det. Denne gangen var det ikke et alternativ ikke å ha et anbud på denne tjenesten, og det vet LO-lederen godt, sier Høie.

Vurderer forløpende

Helseministeren sier at han har bedt om daglige oppdateringer på beredskapen fra Helse Nord, og at det fortløpende vurderes om regjeringen må sette inn ytterligere tiltak. Forsvarets helikopter er satt inn i Kirkenes, og Babcock har to svenske fly i backup.

– Situasjonen er veldig krevende for de som bor i Nord-Norge og jobber i helsetjenesten. Det er veldig beklagelig at vi har kommet i denne situasjonen.

– Sammen med Helse Nord vurderer vi kontinuerlig når det eventuelt er behov for andre, eller ekstra ressurser, sier han.

Publisert: 08.12.19 kl. 18:08

