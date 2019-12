SLO OPP TELT: Onsdag morgen slo Børge Ousland og Mike Horn opp sitt lille telt etter en strabasiøs natt og to mil på ski. Foto: Ouslands Instagram-konto

Ousland og Horn: – Nå har de hentet krefter fra kjelleren

NORDISHAVET (VG) Børge Ousland og Mike Horn gikk nye to mil sørover på ski natt til onsdag. De er slitne både fysisk og mentalt, men i en boble der det kun er fremdrift som teller. Det er nå 46 kilometer mellom ekspedisjonen og bakkemannskapet.

Det er ekspedisjonens talsmann, Lars Ebbesen som beskriver nattens kraftanstrengelse for ekspedisjonen som nå har vært 85 dager i polhavet.

Nye stedsangivelser viser at det nå er 46 km mellom ekspedisjonen og bakkemannskapet som går Ousland og Horn i møte.

– Isen forandrer seg hele tiden, så det er vanskelig å finne en rute. Men onsdag morgen har de slått opp teltet for å hvile og orientere seg, forteller Ebbesen som hadde kontakt med ekspedisjonen natt til onsdag.

Den kjente norske polfareren Børge Ousland er på vei over Polhavet til Svalbard via Nordpolen sammen med Mike Horn, etter at ekspedisjonen startet med båt fra Nome i Alaska 25. august.

Inne i en boble

– Kan du beskrive tilstanden deres nå, fysisk og psykisk?

– Begge er i utgangspunktet i svært god form. Men nå er de slitne både fysisk og psykisk. Dette er en ren mental greie for dem. De går inn i en boble der tankene kun fokuserer på fakta og fremdrift. Jeg er overrasket og imponert over hva de har hentet ut av krefter så å si fra ingenting. Nå har de virkelig gått i kjelleren for å hente ressurser. De er null interessert i det som skjer rundt dem. Jeg er likevel overrasket over at de har så bra fremdrift, svarer Ebbesen.

Ekspedisjonen Børge Ousland (57) og sørafrikanske Mike Horn (53) forsøker å krysse Polhavet fra Alaska til Svalbard på ski.

De to forlot Nome i Alaska med seilbåt 25. august og ankom iskanten 12. september. Siden har de gått på ski over isen.

Planen var at de skulle hentes med seilbåt ved iskanten nord for Svalbard, men nå er planen at de i stedet blir hentet med Norsk Polarinstitutts forskningsskip «Lance» fordi det er en sikrere løsning.

VGs reportere Oda Leraan Skjetne og Jørgen Braastad er med om bord på Lance og oppdaterer fra ekspedisjonen her.

Ousland og Horn har mat og drikke til og med torsdag kveld, med en reserverasjon til fredag. Derfor er hele teamet rundt dem opptatt av at de blir møtt av bakkemannskapet Aleksander Gamme og Bengt Rotmo. De to er på vei mot ekspedisjonen sørfra, etter at de gikk ut fra skipet “Lance” tirsdag ettermiddag. Børge Ousland (57) og sørafrikanske Mike Horn (53) forsøker å krysse Polhavet fra Alaska til Svalbard på ski.

EKSTREME FORHOLD: Det beskrives som særdeles krevende å gå på ski i isen for Børge Ousland og Mike Horn de siste dagene. Foto: Ouslands Instagram-konto

VGs team på «Lance», følger ekspedisjonen og bakkemannskapet som nå har gått Ousland og Horn i møte med matrasjoner og forsyninger – med sikte på bringe dem sørover igjen til skipet.

Tidlig onsdag morgen kunne ikke Lars Ebbesen fastslå med sikkerhet hvor lang avstand det er mellom Ousland/Horn og Gamme/Rotmo.

Klokken 11.15 oppgir Ebbesen at det er 46 km i avstand mellom de to lagene. Det betyr at det er en strekning på i beste fall drøye to mil på hver av lagene før de finner hverandre.

– Noe av problemet er at isen forandrer seg hele tiden. Det har vært vanskelig å finne farbare ruter for Børge og Mike. Det samme gjelder for bakkemannskapet som er på vei sørfra, sier Ebbesen.

BAKKEMANNSKAPET: Aleksander Gamme og Bengt Rotmo er på vei sørfra – i retning ekspedisjonen. Foto: Jørgen Braastad, VG

Han var onsdag morgen opptatt av at ekspedisjonen ikke blir truffet av et varslet uvær i området før helgen. Natt til onsdag og onsdag morgen har en temperaturøkning gjort tilværelsen lettere for Børge Ousland og Mike Horn.

Problemer med hodelykter

– Det har hittil vært ekstremt kaldt med temperaturer mellom 30 og 40 minusgrader. Nå er det godt under 20 minus der ekspedisjonen befinner seg. Det er gode nyheter, vurderer Ebbesen.

– Fører de krevende isforholdene til at Ousland og Horn plumper i isvannet?

– Det er en fare hele tiden. De plumpet en god del i starten. Nå har de etter hvert fått god teft på hvor de må trå varsomt.

– De har gått lange strekninger på ski med pulk etter seg. Hvordan holder utstyret seg?

– Det har gått veldig bra. Både ski, staver, telt, sko og to packraft (forsterkede gummibåter) har holdt seg utrolig bra. Børge Ousland måtte reparere en pulk som sprakk. Den har også holdt seg bra. Hodelyktene deres begynner å svikte. Men stort sett har utstyret holdt seg godt, svarer Ebbesen.

Bruker motorsag for å få «Lance» løs

Mens ekspedisjonen og bakkemannskapet forsøker å finne veien til hverandre i isen, strever mannskapet her om bord «Lance» med å få båten løs fra isen.

Skipet har driftet 1 nautisk mil vestover i natt, altså rundt 2 kilometer. Det er stadig bevegelse i isen her oppe, og skipet drifter med isen selv om det står bom fast.

MOTORSAG: Om bord på «Lance» gikk mannskapet løs på isen med motorsag onsdag – for å få skipet løs fra isen. Foto: Jørgen Braastad, VG



– Nå står vi fast på et isflak, og da prøve å sage rundt med motorsag. Målet er at skipet skal løsne fra hovedflaket, så vi kan prøve å bakke ut (altså rygge journ.anm.). I gamle dager brukte de dynamitt, men det har ikke vi med, sier kaptein Stig Roaldsand til VGs medarbeider om bord.

Det er en helt vanlig motorsag, bare med lengre blad som brukes.



– Har vi det travelt med å komme løs?

– Både ja og nei. Det hadde vært veldig kjekt å være løs, men det er ikke noen panikk. Vi må – eller bør – være løs til de kommer, sier kapteinen.

Det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta.

Teamet til Ousland har estimert at de to polfarerne som er sendt ut fra skipet vil møte Børge Ousland og Mike Horn på isen i løpet av torsdag kveld. Deretter må de komme seg tilbake til skipet igjen.



