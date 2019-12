Frode Berg tilbake i Kirkenes: – Jeg er utrolig glad for å være tilbake

Frode Berg er tilbake i Kirkenes for første gang siden han ble benådet og overlevert til Norge for drøye to uker siden.

Oppdatert nå nettopp

– Det har vært hardt. Ganske spesielt også, etter å ha vært borte i to år. Det er en av årsakene til at jeg ønsket denne pressekonferansen, sier Frode Berg, og fortsetter:

– Jeg er utrolig glad for å være tilbake der jeg hører hjemme. Det var så godt å komme av flyet i går og kjenne en ordentlig skarp Finnmarksluft.

les også Tok imot Frode Berg på grensen: «Du er nå et fritt menneske»

Han forteller at han blitt tatt godt imot siden han kom tilbake til Norge, men at han ble overrasket over å bli gjenkjent og stoppet på gaten i Oslo sentrum.

Han sier videre at det var godt å komme hjem til sitt eget hus – og den første natten på to år i sin egen seng.

– Helsemessig er jeg i fysisk grei form, men oppi her har jeg litt og jobbe med på grunn av påkjenningene jeg har vært gjennom, sier han, og siktet til hodet.

les også Frode Berg ville trekke seg to dager før han ble tatt

Han forteller at det har vært tøft å være fengslet i Russland.

– Det har vært tøft. Datoer jeg har vært nødt til å fortrenge, både jul, konfirmasjon, 17. mai og andre ting. Merkelig nok klarte jeg det. Spesielt julaften har vært tøft. Jeg klarte ikke å venne meg til å ferie russisk jul.

Nylig fortalte han til VG om hvordan han ble avlyttet og filmet i skjul av russiske FSB. Ifølge Berg hadde etterforskerne opptak fra flere telefonsamtaler han hadde hatt i Russland. Han skal også ha blitt vist videoopptak fra hans eget hotellrom på den siste turen.

les også Slik var den hemmelige Frode Berg-operasjonen: Krysset grensen her

Har blitt enige

Han gjentar kritikken om at han føler seg lurt og misbrukt av E-tjenesten, før han viser til møtet han hadde med ledelsen i E-tjenesten i Oslo.

– Dessverre går ikke E-tjenesten ut og beklager noe offentlig, men vi har blitt enige.

Berg har hele tiden sagt at han ikke er noen spion, og at han ikke visste noe om formålet med eller bakgrunnen for oppdragene han påtok seg i Russland.

– Jeg var delaktig i et skarpt oppdrag for E-tjenesten, selv om ikke jeg skulle innhente noen opplysninger. Inne i kurer-tjenesten så lå det også momenter som gjorde at det skulle komme informasjon tilbake, som jeg ikke var klar over.

les også E-sjefen: Stoler på at kontrollutvalg går grundig inn i Frode Berg-saken

Senere understreker han:

– Jeg er ikke imot at vi skal drive etterretningsvirksomhet mot Russland. Det må vi fortsette med. Det er måten det har blitt gjort på jeg reagerer på.

– Min mening er at det er fullstendig feil å bruke folk fra lokalmiljøet, i hvert fall her i Sør-Varanger. Det er en tabbe de har gjort. Det er kanskje et under at ingen har blitt arrestert tidligere.

Tirsdag forrige uke var Frode Berg i møte med EOS-utvalget for å fortelle sin versjon av det som har skjedd. Ifølge ham selv holdt han ikke tilbake noe for utvalget.

Publisert: 02.12.19 kl. 12:08 Oppdatert: 02.12.19 kl. 12:47

Mer om