ETTERFORSKES: Politimesteren i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, er under etterforskning av Spesialenheten.

Spesialenheten etterforsker politimester

Ellen Katrine Hætta, politimesteren i Finnmark, gikk selv ut på sin Facebook-side og fortalte om etterforskningen. Hun mener anklagen er falsk.

Bakgrunnen for etterforskningen er at det skal ha kommet inn et varsel om korrupsjon.

Ifølge avisen iFinnmark er årsaken et angivelig kjøp av snøscootere til Øst-Finnmark politidistrikt fra hennes ektemann.

– Det innsendte varslet omhandler påstander om korrupsjon og sammenblanding mellom min private og politidistriktets økonomi, skriver hun.

Hætta skriver at påstandene er feil.

– Anklagen er falsk, og det er vanskelig å forstå den som noe annet enn et ønske om å ramme politidistriktet og meg personlig, skriver Hætta.

«Jeg vil orientere dere om en ubehagelig sak som angår meg personlig. Det er kommet et anonymt varsel om meg via varslingskanalen til justissektoren, som håndteres av Ernst & Young. Politidirektoratet har meldt saken videre til Spesialenheten, som har åpnet etterforskning», skriver Hætta på Facebook.

Hætta har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Publisert: 11.04.19 kl. 14:08 Oppdatert: 11.04.19 kl. 14:23