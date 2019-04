Arrestasjonen av Assange: – En trussel mot ytringsfriheten

Arrestasjonen av WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange (47) har vakt reaksjoner. Blant annet fra Norsk PEN, som mener rettssaken kan bli et «alvorlig angrep på ytringsfriheten».

Nå nettopp







Det var torsdag formiddag at britisk politi pågrep Assange etter at Ecuadors ambassade trakk tilbake beskyttelsen. Han ble pågrepet på bakgrunn av en utleveringsbegjæring fra USA, bekrefter Meteropolitan Police.

Torsdag ettermiddag opplyser det amerikanske justisdepartementet at Assange er siktet for datahacking. 47-åringen skal angivelig ha hjulpet Chelsea Manning, som tidligere er dømt for å lekke hemmelige dokumenter til WikiLeaks, å hacke seg inn i datamaskiner som tilhørte det amerikanske forsvarsdepartementet.

Hvis han blir dømt, kan Assange få en fengselsstraff på maksimalt fem år, opplyser departementet.

Han skal i tillegg ha brutt kausjonsvilkårene i Storbritannia, skriver AP.

Wikileaks-grunnleggeren har siden 2012 hatt tilhold på Ecuadors ambassade i London. Han har de siste syv årene vært ettersøkt i Storbritannia for å ha brutt vilkårene for prøveløslatelse i forbindelse med at han søkte tilflukt på ambassaden. Ecuadors utenriksminister opplyser at landet har trukket Assanges statsborgerskap, ifølge AFP.

Assange grunnla i 2006 nettstedet WikiLeaks, som har publisert hemmeligstemplet materiale, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

ARRESTERT: Julian Assange etter arrestasjonen i London torsdag. Foto: PETER NICHOLLS / Reuters

– Potensiell trussel

Norsk PEN skriver i en pressemelding at de mener WikiLeaks gjennom lekkasjene fra krigføringen mellom Irak og Afghanistan ga et «usminket bilde av den brutale krigføringen».

De legger også til at daværende president i USA, Barack Obama, valgte å ikke ta ut tiltale mot Assange for lekkasjene fordi medier som hadde publisert materialet da også måtte tiltales.

– Når det nå er kjent at det under president Trump er tatt ut en hemmelig tiltale mot Assange, er dette en potensiell trussel mot all publisistisk virksomhet med grunnlag i lekkasjer.

De mener dagens arrestasjon bare er den siste i rekken av flere hendelser som har innskrenket ytringsfriheten i USA under Trump-administrasjonen, og foreningen mener at mediene nå har ett ansvar om å stå opp for Assange.

– Arrestasjonen av Julian Assange en trussel mot ytringsfriheten, sier Norsk PEN.

Snowden fordømmer

Den velkjente varsleren Edward Snowden var tidlig ute med å fordømme pågripelsen på sosiale medier.

– Assanges kritikere kan kanskje juble, men dette er en mørk dag for pressefriheten, skriver Snowden.

Statsminister Theresa May skryter på sin side av politiet for arbeidet.

– Ingen er hevet over loven, kommenterer hun kort.

KRITISK: Edward Snowden lekket i 2013 store mengder hemmelige NSA-dokumenter. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

I 2010 ble Assange ettersøkt av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner.

Advokaten til den svenske kvinnen Julian Assange er anklaget for å ha voldtatt, sier til Expressen at pågripelsen kommer som et sjokk.

– At det vi har ventet og håpet på i snart syv år nå skjer kommer som et sjokk på min klient. Vi kommer til å gjøre alt vi kan for at etterforskningen blir gjenopptatt, slik at han kan utleveres til Sverige og straffeforfulgt for voldtekt, sier kvinnens advokat Elisabeth Massi Fritz til Expressen.

Assange har i flere år vært anklaget for å ha voldtatt en svensk kvinne. Etterforskningen har blitt henlagt av svensk politi.

Publisert: 11.04.19 kl. 15:43