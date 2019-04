TILBAKE: Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Arbeiderpartiet: Bistår administrasjonen i Liadal-saken

Stortingsadministasjonen har vært i møte med Hege Haukeland Liadal (Ap). De vurderer reaksjoner, etter at hun har blitt refundert for reiser som aldri har funnet sted. Arbeiderpartiet bistår i kontakten mellom dem og Liadal.

– Vi vil holde kontakten med Stortingets administrasjon om saken, og bistå med det de måtte ønske. I tillegg vil vi fortsette å følge opp Hege Liadal, sier sekretariatsleder Snorre Wikstrøm i Arbeiderpartiet til VG.

Torsdag formiddag landet stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal på Gardermoen, etter en delegasjonsreise til Qatar.

Det var to dager etter at Aftenposten kunne avsløre at Liadal har krevd tusenvis av kroner fra Stortinget for reiser som aldri har funnet sted. Hun har midlertidig trukket seg fra alle verv.

Stortingsadministrasjonen har i dag hatt møte med Liadal om saken.

Onsdag svarte Stortingspresident Tone Trøen dette på spørsmålet om det vil være aktuelt å anmelde Liadal:

– Vi er i en prosess for å vurdere reaksjoner, og er i dialog med henne. Hun er ute på reise, og vi må være i dialog med henne for å få hennes versjon, og så vurderer administrasjonen hvilke reaksjoner som skal komme.

Ap: Bistår i kontakten

Wikstrøm forteller VG at Arbeiderpartiet har hatt jevnlig kontakt med Liadal de siste dagene, og bistått med kontakt med Stortingets administrasjon og med medier.

– Vi har gitt praktisk bistand, og forsøker å ivareta henne menneskelig. Det er Stortinget som håndterer reiser og reiseregninger, og vi påser at hun samarbeider godt med Stortinget, sier han.

– Hvordan bistår dere stortingsadministrasjonen i denne saken for å få oppklart den?

– Vi har god kontakt med stortingsadministrasjonen og er innstilt på å bistå med det vi kan for at denne saken skal bli ryddet opp i. I første omgang har det handlet om bistå til at det er god kontakt mellom Hege Liadal og Stortingets administrasjon.

SEKRETARIATSLEDER: Snorre Wikstrøm, her på landsmøte sammen med Ap-nestleder Hadia Tajik, som han er rådgiver for. Foto: Tore Kristiansen

Har ikke mulighet til gjennomganger

Stortingspresidenten har sagt at presidentskapet skal tilby å gjennomgå de nye innstrammede reglene for reiseregninger med alle partigruppene. Men de har ikke tatt initiativ til å gjennomgå representanters regninger tilbake i tid.

– Vil dere gjøre det?

– Det er Stortinget som har oversikten over den enkelte representants reisevirksomhet og reiseutgifter, ikke partigruppene. Vi har derfor ikke mulighet til å gjøre egne gjennomganger. Jeg har tillit til at Stortinget tar de initiativ som er nødvendig for å få oversikt over saken, sier Wikstrøm.

Han sier at Liadal ikke kom tidligere hjem fra Qatar-reisen enn planlagt.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener har uttalt at han mener det er riktig av Liadal å trekke midlertidig som nestleder i Rogaland Arbeiderparti, og ikke vil møte i Aps landsstyre, mens saken hennes pågår.

