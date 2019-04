PÅ VENTEROMMET: Hverken Bjørn Tore Hellesøy (pappaen til Vilja) eller Malin Torp (mammaen til Amund) har vært i tvil om at barna skal vaksineres. Her venter de på Sagene helsestasjon i Oslo etter å ha fått vaksine. Foto: Frode Hansen

77 kommuner har lav vaksine-dekning for meslinger – Oslo kommer dårlig ut

SAGENE (VG) For å hindre spredning av meslinger bør 95 prosent av befolkningen være vaksinert. Åtte av 15 bydeler i Oslo kommer dårlig ut på ny oversikt.

På venterommet på helsestasjonen i bydel Sagene har elleve måneder gamle Vilja og ni måneder gamle Amund akkurat fått vaksine. Pappen til Vilja, Bjørn Tore Hellesøy, var aldri i tvil om at han skulle følge barnevaksinasjonsprogrammet:

– For meg var det en selvfølge. Det er ikke bare et enkeltansvar, men et samfunnsansvar å sørge for at barna blir vaksinert, sier han til VG.

I bydel Sagene i Oslo er vaksinedekningen for meslinger 86,7 prosent – åtte prosent lavere enn det anbefalte tallet på 95 prosent, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet .

VG har analysert tallene og kommet frem til at 77 norske kommuner ikke når anbefalt vaksinedekning for meslinger, som er en av de mest smittsomme sykdommene i verden. Du kan sjekke din kommune her.

Økning i antall tilfeller

Det siste året har det vært flere mesling-utbrudd i USA og Europa, i land som Tyskland, Ukraina og Frankrike. I Europa ble mer enn 80.000 personer smittet med meslinger i 2018. Det er en tredobling fra året før og 15 ganger så mange som i 2016, ifølge WHO.

Også Norge, som har hatt svært få smittetilfeller de siste årene, opplever en liten økning. 12 personer ble smittet i fjor, ifølge Folkehelseinstituttet, det fjerde høyeste tallet på 20 år.

Meslinger svekker immunforsvaret, og 20–30 prosent av dem som smittes får komplikasjoner. De vanligste komplikasjonene er ørebetennelse og diaré, men smitten kan også gi lungebetennelse eller hjernebetennelse. Det er slike alvorlige komplikasjoner som gjør at noen dør av meslinger.

SPRØYTEN KLAR: Helsesykepleier Elisabeth Matre gjør klar en vaksine på Sagene helsestasjon. – De aller fleste er veldig opptatt av å sørge for at barna deres blir vaksinert, sier Matre til VG. Foto: Frode Hansen

Oslo: Høy mobilitet

Det lave vaksine-tallet for meslinger i Oslo kan skyldes høy mobilitet i befolkningen og tekniske problemer, tror FHI. Det er ikke sikkert at antallet vaksinerte er så lavt som tallene indikerer.

– Dette er et kjent problem i Oslo kommune over mange år. Vi har ingen holdepunkter for å si at Oslo kommune og bydelene gjør en «dårlig» jobb med vaksinering enn andre kommuner, sier Dvergsdal.

Vaksinedekningen totalt sett i Norge er dobbelt så god som i 2016, viser tallene. Årsaken er blant annet at Folkehelseinstituttet har ringt og sjekket med kommuner som har lav dekningsgrad, og fått dem til etterrapportere ved behov.

– Vi mener at tallene i realitet er høyere. Det er fremdeles tekniske problemer som drar prosenten ned, sier Evy Dvergsdal, seniorrådgiver ved Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK, til VG.

Kommune: - Mange tilflyttede flyktninger

Nesna er blant kommunene som kom dårligst ut i VGs oversikt over kommuner med lav vaksinedekning for meslinger, med 76,2 prosent:

– Jeg tror noe av årsaken kan være at vi har en del tilflyttede flyktninger i kommunen, uten at jeg kan si noe med sikkerhet, sier Thor Dalslåen, rådgiver innen helse og omsorg i Nesna kommune.

Fjaler kommune kom dårligst ut på oversikten – med 65, 9 prosent.

Det kan skyldes at kommunen har en internasjonal skole, tror ledende sykepleier i Fjåler Kommune, Hilary Hamper.

– Vi har en skole med 200 studenter som kommer fra mange ulike land. Det kommer 100 nye studenter hvert år, og de er i Norge i 21 måneder. Disse studentene har ikke vaksinasjonsstatus på linje med norsk barnevaksinasjonsprogram, sier Hamper.

Hun legger til at det tar en god stund før disse studentene får personnummer, og at det derfor er en forsinkelse i registrering av vaksinene inn i systemet.

LEKESTUND PÅ HELSESTASJONEN: – Det er skummelt å tenke på hva som kan skje når folk er skeptiske til vaksiner og ikke vaksinerer barna sine, mener Malin Torp, mammaen til Amund. Foto: Frode Hansen

– Skummelt å tenke på

Norge og resten av verden er avhengig av at 95 prosent av befolkningen er vaksinert for å hindre at smittsomme sykdommer sprer seg, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Det kalles flokkimmunitet, og betyr:

Så lenge alle rundt deg er vaksinert, blir du ikke smittet.

Elisabeth Matre, helsesykepleier på helsestasjonen i bydel Sagene, forteller at inntrykket deres er at majoriteten velger å følge det vanlige barnevaksinasjonsprogrammet.

– Jeg føler at det er svært få som er skeptisk til vaksiner, og de aller fleste er veldig opptatt av å sørge for at barna deres blir vaksinert, sier Matre.

Malin Torp, mammaen til Amund, mener det er viktig at barna blir vaksinert.

– Vi skal snart på ferie til Spania, og da ville vi sørge for at han ble vaksinert før den tid. Det er skummelt å tenke på hva som kan skje når folk er skeptiske til vaksiner og ikke vaksinerer barna sine, sier Torp.

