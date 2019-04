BÅRET UT: Kvinnen i midten av 30-årene ble mandag funnet drept på Strømmen i Akershus. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Strømmen-drapet: Politiet advarer mot video

Ifølge politiet ble deler av drapet filmet av et vitne.

Politiet rykket mandag morgen ut til Strømmen i Akershus etter at naboer hadde meldt fra om en blodig mann med kniv. En kvinne i midten av 30-årene ble funnet med stikkskader, og politiet har siktet eksmannen i starten av 30-årene for drap.

I forbindelse med rundspørring og vitneavhør har politiet blitt gjort kjent med en video som skal vise deler av drapet. Denne sirkulerer nå på internett, skriver Romerikes Blad. Kripos er koblet inn i forsøket på å få fjernet opptaket fra nettet.

– Vi ber om at alle som kommer over denne videoen ikke ser på den, sletter den og ikke deler den videre, sier politiadvokat Guro Holm Hansen til avisen.

ÅSTED: Politiets krimteknikere jobbet mandag utenfor den aktuelle leiligheten på Strømmen. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Politiet har tidligere bekreftet at den drepte kvinnen hadde voldsalarm som følge av «et tidligere anmeldt forhold, der flere personer er involvert», blant annet eksmannen.

– Mistenker dere at flere personer kan ha vært involvert i drapet?

– Det er en av flere arbeidsteorier som vi har, og om vi må søke å finne ut av, sier Hansen til VG.

Ifølge politiet ble ikke denne utløst før drapet.

– Det er selvfølgelig interessant for etterforskning, men hvor stor betydning det har gjenstår å se, sier politiadvokaten.

I 2014 ble mannen dømt til betinget fengsel for vold mot den nå drepte kvinnen, men hadde ikke besøksforbud. I dommen står det at mannen angret på det han hadde gjort, og at de to hadde blitt venner igjen.

– Det er flere hendelsen etter denne dommen hvor politiet har vært involvert. Men det er meg bekjent ingen nye domfellelser. Dette er naturligvis noe vi ser på, og vi jobber nå med å få oversikt over kontakten med politiet, sa politiadvokat Guro Holm Hansen til VG onsdag.

