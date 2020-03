GRISETE: Ap-leder Jonas Gahr Støre fikk innblikk i griseavl da han mandag besøkte Norsvins griseavl-stasjon utenfor Hamar. Hit kommer norsk gris for test, for å sikre at de mest levedyktige viderefører norske grisegener. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Støre angriper Vedum i Sp-sjefens bakgård

RIDABU (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre besøker mandag nabolaget til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på Hedmark. Han hevder Ap har bedre politikk for innlandet i Norge, enn Sp. Og lover bort en statsrådspost.

Nå nettopp

– Arbeiderpartiet er det beste partiet for Innlandet. Vi vil bygge Innlandet og skape nye arbeidsplasser basert på skogen og naturressursene som Innlandet har, sier Støre til VG.

Han gir noen så sjeldent som en garanti:

– Solberg-regjeringen har gjennom sine snart syv år ved makten, ikke hatt en eneste statsråd som kommer fra Innlandet. Det skal vi gjøre noe med: Vinner vi stortingsvalget neste år og danner regjering, så garanterer jeg at minst en av statsrådene skal komme fra Innlandet, sier Støre.

Vi besøker Norsvins griseavlstasjon i Ridabu bare noen få kilometer til gården til Sp-lederen.

– Er det ikke vel overmodig å reise til Vedums hjemkommune for å fortelle at Ap har bedre politikk for denne regionen enn hans Sp?

EDELGRIS: Direktør Olav Eik-Nes i Norsvin sier til Støre at bare ti av 100 griser blir videreført som avlsgriser. -De resterende 90 blir slaktegriser. Norsk edelgris-gener blir eksportert til 54 land, sier Eik-Nes. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Holder hemmelig

– Ap har politiske røtter her, hvor vi over 100 år har ledet an i utviklingen gjennom jobbskapning og velstandsutvikling.

– Dere har slitt med synkende oppslutning over mange år i innlandsfylkene?

– Det er delvis sant, men eksempelvis i Stange kommune fikk vi ordføreren sist, etter en thriller med Senterpartiet.

les også Støres tunge vei

– Vær konkret; hva er det ved Aps politikk som er bedre for Innenlands-Norge enn Sps?

– Det er mange elementer. Ett av dem er at vi vil stanse salg av norsk skog: Arbeiderpartiet vil stoppe salg av Statskogs eiendommer, mens Senterpartiet støtter salget. Det er ikke bra for befolkningen i Innlandet.

– Hvorfor ikke: Trolig er det bra for bøndene som får tilgang til statlig skog?

– Jo, men regjeringen holder hemmelig hvem som får kjøpe. Da Statskog kjøpte store eiendommer fra Borregaard, var det naturlig å selge noe, men nå har det gått for langt. Det blir litt som et banklån; det er ikke nødvendig å fortsette å betale avdrag når lånet er nedbetalt.

En oversikt viser hvilke eiendommer som er solgt og at det til sammen dreier seg om 540 000 dekar.

– Vil ramme landbruket

Han trekker frem EØS-avtalen som en annen viktig forskjell mellom Ap og Sp.

– Vi vil verne om EØS – avtalen, som sikrer eksporttilgang

til EU. Dette er viktig for dagens arbeidsplasser i Innlandet og ikke minst fremtidens

arbeidsplasser. 19 000 arbeidsplasser i Innlandet kommer fra eksport.

– Du mener at hvis Sp får det som de vil og EØS-avtalen skrotes, så vil det ramme landbruket?

– Ja, det er det ingen tvil om. Swix på Lillehammer, treforedlingen i Moelv og griseavlproduksjonen her oss Norsvin er gode eksempler på viktige bedrifter som kan få vanskeligere eksport-forhold hvis EØS-avtalen ryker.

– EØS-avtalen er ikke akkurat under press hvis dere kommer i regjering?

– Nei, den var bunnplanke i vår forrige regjeringsplattform med Sp og det vil den være i fremtiden også. Men det dreier seg også om at vi må være offensive og fremoverlente i vårt forhold til EU. Norge er det landet i OECD som har tapt størst markedsandeler i eksportvolum de siste 20 årene. Det skal vi snu.

Han sier det er en annen viktig sak hvor de og Sp er uenige.

– Vi vil ha en nasjonal læreplassgaranti for kvalifiserte

søkere med ungdomsrett. Vi vil satse på kvalitet i yrkesopplæringen. Senterpartiet går ikke inn for en læreplassgaranti.

– Grønn Innlands-utvikling

I dag og i morgen reiser Aps stortingsgruppe og sentralstyre rundt omkring i Innlandet, før de samles på Elverum for å diskutere hvordan skal vinne valget her neste høst.

les også Arbeiderpartiet avviser forslag om Nord-Norgebanen: – Et historisk svik

– Flere kommuner i Innlandet er nedprioritert de siste syv årene og opplever at tjenester forsvinner, og at ungdom søker ut for muligheter i utdanning og jobb.

– Hva tilsier at Ap skal greie å snu den trenden?

– Innlandet er rikt på det Norge vil trenge i årene som kommer: Nærmere 400.000 menneskene som bor her – i et område hvor skog, landbruk og teknologi kan spille en særlig viktig rolle i tiden vi skal inn i med en grønn utvikling av samfunnet.

I faktaboksen ser du andre innlands-lovnader fra Støre.

Støre-tiltak for Innlandet 1. Innføre ordninger for å avlaste risiko for ny industribygging innen bioøkonomi og ny industri, slik at det kan skapes nye

kunnskapsbaserte arbeidsplasser i hele Innlandet.

2. Bruke Husbanken mer aktivt for å legge til

rette for boligetablering i distriktene.

3. Bredbånd må være tilgjengelig i hele landet: Ap har i Nasjonal Transportplan 2018–2029 foreslått å bruke 6 milliarder kroner over 12

år på bredbånd.

4. Mer penger til flom- og rassikring: En ny regjering vil måtte gå gjennom

finansieringsordningen for både forebygging og opprydding som følge av dette. 5. Høgskolen i Innlandet må få flere studieplasser og forskerstillinger (PHD).

6. Ap vil utrede forskriftsfestede responstider for ambulansetjenesten og ha en investering i utstyr i bilene, slik at det ikke blir

forskjeller rundt om i landet.

7. Satse på klimatilpasset landbruk: Gress og beiteområder legges i dag brakk. Ap har en egen plan for klimatilpasset landbruk med økt selvforsyning, jord og infrastruktur som er tilpasset

tider med lite og mye nedbør. Vis mer

– Bare tull

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ler godt av garantien til Støre.

– Han trenger ikke gi en slik garanti med Senterpartiet i regjering.

– For det blir deg som blir statsråd?

– Vi kommer i hvert fall til å svare ut den garantien, ler han.

Vedum lar seg ikke provosere av Støre.

– Folk vet at det er Sp som har best politikk for innlandet. Alle partiledere burde være mer på Hedmarken, og han må gjerne komme innom hjemstedet mitt. Da ville han ha sett hvordan den lokale skolen forfaller, og manglende satsing på småsteder fra det lokale Ap. Hadde jeg visst at han skulle nært Ilseng i dag, skulle jeg invitert på kaffe sammen med noen naboer.

– Han sier dere vil ut av EØS og at det vil gå ut over eksporten for lokale bedrifter?

– Det er bare tull og skremming. Vi fikk endret tollvernet i regjering og er opptatt av å legge forholdene til rette for våre bedrifter. Når det gjelder salg av skog, så står vi fortsatt på den rødgrønne regjeringens politiske linje, hvor noe salg er fornuftig.

Han legger til:

– Få med at jeg synes det er bra at Jonas er opptatt av landbruket. Og når han er i nabolaget, bør han innom Ilseng og støtte at det skal bygges nytt fengsel.

PS 1: Norsvin omsetter for to milliarder kroner i året og er en samvirkeorganisasjon for landets grisebønder, som forsker på å gjøre norsk gris til verdens beste. – Vi er nest størst i verden, sier direktør Olav Eik-Nes.

PS 2: Smitte-kravene for å komme inn til grisene var heftigere enn for å komme på besøk på sykehus: Støre, fotografer og journalister måtte kle av seg, dusje og få på nye klær på innsiden – før vi kunne gå inn til grisene.

Publisert: 02.03.20 kl. 22:47

Fra andre aviser