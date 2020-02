BLE STEMT NED : Forslaget om å bytte ut de hvite shortsene ble nedstemt under årsmøtet i Lillesand IL forrige onsdag. Foto: Thor Berthelsen

Snur etter bråk om gjennomsiktig shorts: - Traff en nerve

Lillesand IL går nå gå inn for å bytte ut de omdiskuterte hvite shortsene med mørke, etter massiv kritikk.

– Det har vært en mediedekning som traff en nerve i idrettsnorge som vi sjeldent har sett maken til. Årsmøtet åpner jo opp for at vi kan velge mørkeblå shorts eller mørk shorts, og når saken kommer opp nå så kommer det til å skje. Det blir en endring her, sier leder Tor Berthelsen i Lillesand IL til VG.

Debatten rundt shortsene har rast etter at årsmøtet i Lillesand idrettsklubb onsdag vedtok å stemme ned et forslag styret i både håndball og fotballgruppa i klubben hadde spilt inn på vegne av jentene.

Flere kvinnelige spillere på både håndball- og fotballagene i Lillesand IL ønsket å skifte ut de hvite shortsene, som blir gjennomsiktige når de blir våte.

Det var Agderposten som først meldte om at klubben snur, etter at de annonserte det i et Facebook-innlegg.

– Opp til hovedstyret

Forrige uke samlet over 50 personer seg til årsmøtet i Lillesand idrettsklubb for å stemme over klubbens farger. Under voteringen valgte årsmøtet først mellom blått og svart, eller blått og hvitt. 29 personer stemte for blå og hvite drakter. Motforslaget fikk bare 13 stemmer.

«Vi har hatt fargen i 100 år, vi skal ikke være årsmøtet som bytter den ut», uttalte én under møtet.

– Det er ingen på årsmøtet som stemte for at vi skal ha gjennomsiktig shorts, understreker Berthelsen.

Men når det holdes hovedstyremøte i klubben neste torsdag, skal saken opp igjen.

– Vi bestemte oss for å beholde tradisjonell farge, blått og hvitt, så var det indikert på årsmøtet at man skulle beholde blå drakter og hvite shorts. Men det er opp til hovedstyret å ta den endelige avgjørelsen på draktutforming, sier Berthelsen.

Han kan ikke si akkurat hvilken farge man lander på, utover at det ikke blir hvit shorts lenger.

I Facebok-innlegget der klubben annonserte endringen, skriver klubblederen at «ingen skal løpe rundt i gjennomsiktig shorts»

«Langt flere kvinner/jenter deltar i idretten i dag, og da må vi ta andre hensyn», skriver de.

Kritikk fra Raja

Blant de som har kritisert klubben og bedt dem om å vurdere saken på nytt, er kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

– Jeg tror de fleste kan være enige i at jenter som har lyst til å spille fotball og annen idrett må få slippe å springe rundt i gjennomsiktige shortser, skrev han tidligere til VG.

Kultur- og likestillingsministeren, som også er minister for idrett, påpekte at en idrettsminister skal passe seg for å bestemme akkurat hvilken konkret farge det skal være på shortsene, men sa at det er viktig at de ikke er gjennomsiktige.

