VIL KUTTE: Sandra Bruflot vil kutte i, men ikke fjerne, BSU-ordningen. Foto: Frode Hansen

Unge Høyre ber regjeringen stramme inn på BSU-ordningen

– Poenget med ordningen er å få unge inn i boligmarkedet, ikke være en sparegris for de som allerede har klart det, sier Unge Høyre-leder Sandra Bruflot.

Nå nettopp

Unge under 34 år kan få inntil 5000 kroner i skattelette hvis de sparer på en BSU-konto. Dette er en ordning flere ungdomspartier har tatt til orde for å skrote, fordi de mener den øker forskjellene blant unge.

– Jeg mener vi fortsatt bør ha en BSU-ordning. Det betyr ikke at man ikke kan endre den når det er ting som slår helt feil ut, sier Bruflot.

En BSU-konto kan nemlig bare opprettes én gang: Det vil si at hvis du bruker pengene for å kjøpe din første bolig, kan du ikke spare mer der etterpå. Men hvis du har annen egenkapital, og slipper å bruke den, så kan du fortsette å bruke kontoen til sparing også etter at du har kjøpt din første bolig.

Bruflot ber regjeringen og finansminister Jan Tore Sanner (H) kutte, slik at det bare vil være mulig å spare på BSU frem til du har kjøpt din første bolig.

– Tall fra SSB i 2016 viser at 42 av 100 skattefradragskroner ble gitt til folk som allerede har sin første bolig. Det er rart at vi subsidierer de som allerede har kommet seg inn på boligmarkedet, sier hun.

Nye beregninger: Slik knuses boligdrømmen for unge i Oslo (E24)

– Alltid noen som ikke har råd til å spare

De som kritiserer BSU-ordningen, mener det er de som har råd til å spare som tjener på den. SSB-tall viser at de som har foreldre med høy formue sparer mer enn andre.

SV tok i sitt alternative budsjett før jul til orde for å droppe BSU-ordningen, og sa de heller ville kutte i dokumentavgiften.

Bruflot kaller kritikken ordningen har fått «merkelig».

– De aller mest pengesterke, og de som får hjelp hjemmefra, de trenger ikke BSU uansett, sier hun.

– Det vil alltid være noen som ikke har råd til å spare - det forstår jeg at kan føles urettferdig. Men vi må ha en politikk for dem, og en politikk for de som kan spare. Hvis det gjør at man ikke skal ha insentiver i det hele tatt for å spare til en bolig, så kan man spørre seg om man ønsker at så mange som mulig skal eie sin egen bolig.

Boliger har blitt 66 prosent dyrere: – Håper det neste tiåret roer seg (E24)

Sanner: - Vil vurdere det

Bruflot utfordrer moderpartiet, finansminister Jan Tore Sanner (H) i regjeringen til å ta BSU-kuttforslaget videre.

– Det er ganske vanskelig å gjennomføre kutt i statsbudsjettet. Så hvis man først nå finner et sted der man kan spare penger eller kutte utgifter uten at det går utover formålet, synes jeg det er veldig fornuftig.

Finansminister Jan Tore Sanner, svarer følgende i en SMS til VG:

– Jeg synes forslaget til Unge Høyre er interessant. Vi vil vurdere det opp mot statsbudsjettet for 2021.

E24: BSU-rentene varierer kraftig fra bank til bank: Så mye kan du tjene

FINANSMINISTER: Jan Tore Sanner (H). Foto: Frode Hansen

Publisert: 26.02.20 kl. 07:19

Fra andre aviser