ÅPNER DØRENE: Byrådsleder Raymond Johansen, barnevernspedagog Cesar Rahber og byråd Inga Marte Thorkildsen.

Åpner ny institusjon for ungdomskriminelle: – Vi må lære av våre feil

Oslo kommune etablerer en ny institusjon for unge som begår gjentatte lovbrudd. Til å begynne med skal fire personer i alderen 12 til 15 år få tilbud om å bo på institusjonen.

– De som skal bo her er barn som har hatt det vanskelig, ikke vanskelige barn. Jeg tror det er riktig måte å se det på, sier barnevernspedagog Cesar Rahber, som skal være leder for den nye institusjonen i Oslo.

Ungdomskriminalitet har vært et tilbakevendende problem i hovedstaden. Politiet la i februar fram en ny rapport som viste at vold blant unge i Oslo har økt det siste året.

Stor bemanning

Cesar Rahber forteller at ungdommene skal bo på institusjonen i en periode på mellom seks og ni måneder. Da har kommunen ansvar for den daglige omsorgen, og det kan være aktuelt å begrense bevegelses- og kommunikasjonsfriheten deres i noen tilfeller.

Samtidig er Rahber klar på at de viktigste virkemidlene spiller på andre forhold enn denne typen makt. Med 24 ansatte fra starten av, mener institusjonslederen kommunen kan legge til rette for trygge rammer for barna. Dessuten skal de unngå å ha fokus på handlingene de har begått, slik at de ikke føler de blir stemplet som kriminelle.

For å få til dette, skal institusjonen ha døgnbemanning, mangfoldige ansatte og en turnus som lar ansatte jobbe i opp til et helt døgn av gangen.

FERDIG MØBLERT: Slik skal ungdommene bo. Bildet til venstre viser et av rommene, mens det til høyre viser dagligstua på institusjonen. Foto: Byrådslederens kontor

les også Erna: Vurderer å innføre oppholdsforbud for gjengkriminelle

– Fra personer som har vært i slike situasjoner har vi fått tilbakemelding på at det er viktig med voksne som er til stede, sier Rahber.

– Det er viktig at vi møter de med ydmykhet og respekt, og hjelper de bygge en identitet fjernt fra de negative sporene de kan ha vært inne på.

– Fantastisk investering

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, mener det nye tilbudet kan hjelpe på å komme til roten av problemet og sette barna på ny kurs.

– Disse sakene bunner ofte i dårlige relasjoner tidlig i livet. Det må vi reparere ved å hjelpe ungdommene med å bygge trygge relasjoner til voksne, sier hun.

– I prosessen har det vært viktig å evaluere hva som har fungert og ikke tidligere. Vi må lære av våre feil, fortsetter Thorkildsen

Det er byrådsleder Raymond Johansen enig i.

– Mange av de det er snakk om her svært liten tillit til voksne, og har kanskje aldri hørt et vennlig ord fra en voksen før, sier han.

Å bygge opp tilliten er derfor ressurskrevende, men byrådslederen mener det er verdt investeringen.

OPPOSISJON: Høyres James Stove Lorentzen mener det er på høy tid at den nye institusjonen for unge gjentatte lovbrytere kommer på plass.

– På tide

Også fra Høyre, som ikke sitter i posisjon i Oslo, får tiltaket ros – men ikke helt uten forbehold.

– Dette har vi ventet lenge på, og vi er veldig glad for at det endelig er på plass. Nå var det på tide, sier høyrepolitiker James Stove Lorentzen. Han er fraksjonsleder i Helse- og sosialutvalget.

– Tiltaket er en respons på en situasjon det har blitt skrevet om i pressen i lengre tid. Det har lenge vært et behov for å ta ekstraordinære grep, sier Lorentzen.

Publisert: 28.02.20 kl. 20:15

