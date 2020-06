FORNØYD: Erna Solberg presenterer funnene i fraværsgrense-rapporten. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Reagerer på fraværsgrense-konklusjon

Regjeringen konkluderer med at fraværsgrensen er en suksess. Det høster kritikk fra flere hold.

Jonathan Falk

På en pressekonferanse på Lambertseter VGS presenterte blant annet Erna Solberg og kunnskapsminister Guri Melby funnene etter fire år med fraværsgrense. Rapporten, som er satt sammen av forskere fra Fafo og SSB, pekte blant annet på at elever nå får bedre karakterer etter at grensen ble innført i 2016.

Samtidig viste rapporten at elever som fikk IV (ikke vurdert) i ett fag, nå står i fare for å få IV i flere fag.

Senterparti-politiker og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen, Marit Knutsdatter Strand, reagerer derfor sterkt på at regjeringen slår seg på brystet.

– Parolen om at de skal fange opp de som faller ut faller for sin egen urimelighet når vi ser at enkelte sårbare elever får mindre hjelp, og mister muligheten for vurdering i fag, sier hun til VG.

– Det virker som de har gått seg litt bort, og sett seg blinde.

KRITISK: Knutsdatter Strand mener det er prematurt å feire. Foto: Stian Lysberg Solum

Hun får støtte fra påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Kristin Schultz.

– Når du får IV i ett fag, er det vanskelig nok, men når du plutselig sitter der med IV i tre og fire fag, så får man en lengre, tyngre og dyrere vei tilbake på skolen. Da kan man nesten like godt pakke sekken og dra hjem sier hun.

Rapporten trekker også frem at fraværet på skolen i snitt har gått ned med 27 prosent. Schultz mener det kan være misvisende å trekke frem tallet som en positiv tendens.

– Man vektlegger tall på forskjellige måter. De erklærer 27 prosent som en seier, men realiteten er at de som allerede var mye på skolen nå er litt mer på skolen.

Vil at lærerne skal få mer å si

I dagens regelverk kan elever ha opp til ti prosent fravær i et fag, mens det i spesielle tilfeller kan gis opp til 15 prosent, med tillatelse fra rektor.

Både Knutsdatter Strand og Schultz er også enige i at kontaktlærerene bør få utøve mer skjønn i spørsmålet om fravær, blant annet når det kommer til spørsmål om sykdom.

– Det at elever går småsyke på skolen, og dermed presser tilstedeværelsen opp, kan ikke sees som en udelt suksess, sier Knutsdatter Strand, og legger til at kravet om legeerklæring er ekstra trykkende på fastlegetjenesten i coronakrisen.

Turid Kristensen i Høyre sitter også i Utdannings- og forskningskomiteen. Hun kjøper ikke fastlege-argumentet.

– For det første så har vi i coronaperioden gjort endringer som gjør at det ut skoleåret er mulig å ha sykefravær uten legemelding, forklarer hun.

Som poeng nummer to trekker hun frem at det ifølge rapporten ikke er noen grunn til å si at fraværsgrensen har gått ut over andre pasienter.

– Det er også viktig å huske at elevene har mulighet til å være borte ti prosent. Det er ganske mye, legger hun til.

UENIG: Turid Kristensen mener fraværsgrensen fungerer. Foto: Frode Hansen

– Det stemmer ikke

På spørsmål om elevene som nå får «ikke vurdert» i flere fag enn før, mener hun det er feil å legge skylden på fraværsgrensen.

– I rapporten konkluderes det med at fraværsgrensen «hverken er årsaken eller løsningen på problemet for de sårbare elevene». Men vi er enig i at vi må hjelpe elevene som sliter, og da må vi heller se på tiltak for å følge opp og hjelpe disse elevene

Hun er også uenig i at lærerene bør ha mer de skulle sagt i spørsmål om mer gyldig fravær.

– Jeg mener det er riktig at det ansvaret ligger hos skoleleder, for at alle elever skal behandles likt. Men skoleleder bør selvfølgelig samarbeide med læreren når de skal vurdere dette.

– Det er ikke bra nok

Rapporten fra SSB og Fafo understreker et annet poeng, nemlig at skolene sliter med å gjennomføre lik praksis. Her erkjenner Kristensen at man har en jobb å gjøre.

– Vi har ikke fått iverksatt tiltakene på en lik nok måte i skolene. Sånn skal vi ikke ha det. Her må vi fremover sørge for bedre veiledning ut til alle skolene og flere retningslinjer. Elevene skal ikke behandles forskjellig.

Publisert: 18.06.20 kl. 09:36

