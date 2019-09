SLUKKET: Brannvesenet fikk etter hvert kontroll på brannen i fritidsbåten. Foto: Kristian Bjørneby/Halden Arbeiderblad

Fritidsbåt sto i brann i Halden - spredde seg til brygge og bil

En båt på rundt 35–40 fot sto i åpne flammer i vannet ved bryggen i Halden. Én person skal ha vært i båten da brannet startet, men kommet seg på land.

Nødetater rykket ut til melding om båtbrann i Halden sentrum. Brannen spredde seg til brygge og personbil parkert ved bryggen, skriver politiet.

Operasjonsleder i 110-sentralen, Atle Rønning, opplyste til VG at det var åpne flammer på stedet .

– Det dreier seg om en fritidsbåt på 35-40 fot, og det er spredning til en brygge og en bil, sa Rønning.

Brannvesenet har iverksatt slukking. Rønning forteller at vitner har oppgitt at det var én person i båten da brannen startet, men at vedkommende er på land nå med uviss tilstand.

Politiet opplyser til VG at vedkommende evakuerte seg selv.

– Vi har foreløpig ikke fått meldinger om skader på vedkommende. Vi har heller ikke fått meldinger om andre personskader per nå, sier operasjonsleder Kari Monsen i Øst politidistrikt.

Politiet har fått bekreftet at det ikke var flere i båten.

Båten lå ved indre havn da den begynte å brenne. Ved 13.21-tiden opplyser 110-sentralen at brannen er sluknet.

Saken oppdateres.

