Fritidsbåt i brann i Halden - brannvesenet har ikke kontroll

En båt på rundt 35–40 fot står i åpne flammer i vannet ved bryggen i Halden. Én person skal ha vært i båten da brannet startet, men kommet seg på land.

Operasjonsleder i 110-sentralen, Atle Rønning, sier til VG at det er åpne flammer på stedet og at brannvesenet ikke har kontroll på brannen.

– Det dreier seg om en fritidsbåt på 35-40 fot, og det er spredning til en brygge og en bil. Det er spredningsfare til andre bygg.

Brannvesenet har iverksatt slukking. Rønning forteller at vitner har oppgitt at det var én person i båten da brannen startet, men at vedkommende er på land nå med uviss tilstand.

Brannvesenet vet foreløpig ikke hvordan brannen startet.

Saken oppdateres.

Publisert: 22.09.19 kl. 13:02







