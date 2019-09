MYE VANN: Slik ser det ut i Krokstadøra mandag morgen. Foto: SNILLFJORD KOMUNE

Trøndelag-boliger ikke lenger isolert

En elv lagt i rør har gått over sine bredder i Krokstadøra i Snillfjord kommune, men boligene som tidligere mandag var isolert kan nå nås via en provisorisk gangvei.

Kraftig regnvær førte mandag til at 25 boliger på Krokstadøra ble innestengt etter at vannet tok en bro, men i løpet av dagen fikk man iallefall på plass en gangvei.

Kan krysse til fots

– Vi har ordnet en midlertidig gangvei til å krysse elva på. Ellers har vi startet arbeidet med å få på plass en midlertidig bru, men det tar den tiden det tar, sier ordfører John Lernes (Ap) i Snillfjord til VG.

Han tror denne kan være klar i løpet av et par dager. Det er også et sykehjem innenfor området som man per nå ikke kan kjøre til.

– Men ingen er isolert lenger?

– Ikke slik at de ikke kommer seg ut, men de får ikke med seg bilen, sier Lernes.

Regnværet har ført til flom flere steder i Midt-Norge. I Stjørdal har det rast stein ut på veien, og det har gått et jordras like øst for Austkil.

Varsom.no melder om gult farenivå i sitt ferskeste varsel om jordskredfare for Trøndelag. Det er også gult nivå for flomfare, for deler av Møre og Romsdal og Trøndelag.

Ras to steder i Trøndelag

På Twitter melder politiet i Trøndelag også om at det har gått et jordras i Hegra, ved E14 like øst for Austkil.

– Det startet med at vi fikk melding om jordras som gikk ned mot E14. Trær og jord som rasa ned i en skråning, sier operasjonsleder ved politiet i Trøndelag, Ellen Maria Brende.

Vegen er stengt da det er ufremkommelig på stedet.

I Stjørdal har en del steiner rast ut på Malvikvegen, ved Gjevingåsen. Vegtrafikksentralen og Mesta er på stedet.

– Det var flere som meldte om steiner som falt ut. De blokkerte ikke veiene, men de opplevde at de rant mye vann og de opplevde det ubehagelig, sier Brende som legger til at en av de som meldte fra beskrev steinene på størrelse med et brød.

Mandag morgen fikk politiet også en melding om at elven Sya hadde gått over sine bredder.

– Fylkesvei 700 ved Orkdal, skal være stengt på grunn av det, sier Brende.

I Steinkjer er Eggetunnelen midlertidig stengt på grunn av oppryddingsarbeid, melder Vegtrafikksentralen på Twitter. Politiet i Trøndelag skriver på Twitter at en entreprenør skulle komme til stedet for å sjekke ut en mulig skade.

Dette har ikke med regnet å gjøre. Men det er snakk om en lastebil som har revet ned noe på tunnelen, informerer Brende.

Publisert: 16.09.19 kl. 10:20 Oppdatert: 16.09.19 kl. 20:26