MYE VANN: Slik ser det ut i Krokstadøra mandag morgen. Foto: SNILLFJORD KOMUNE

25 boliger isolert i Trøndelag

En elv lagt i rør har gått over sine bredder i Krokstadøra i Snillfjord kommune.

Grunnet kraftig regnvær er 25 boliger i et boligfelt på Krokstadøra innestengt, etter at vannet har tatt en bro. Det er også et sykehjem innenfor området.

Regnværet har ført til flom flere steder i Midt-Norge.

Ordfører John Lernes (Ap) i Snillfjord sier det ikke er noen dramatisk situasjon.

– Det er mer en praktisk utfordring. Det bygges en ny bro, dermed er elven lagt i rør. Denne har nå gått over sine bredder. Vi jobber med en midlertidig løsning slik at folk skal kunne gå over, sier ordføreren.

Han håper den midlertidige løsningen vil være på plass i løpet av et par timer.

Varsom.no melder om gult farenivå i sitt ferskeste varsel om jordskredfare for Trøndelag. Det er også gult nivå for flomfare, for deler av Møre og Romsdal og Trøndelag.

VG siterte i utgangspunktet NRK på at 400 personer var innestengt. NRK har senere nedjustert tallet til 25 boliger.

Publisert: 16.09.19 kl. 10:20