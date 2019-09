FORBANNET: Tidligere nestleder i Senterungdommen Molde, Alexander Raudøy. Foto: Silje Nerland / Privat

Ungdomspolitikere raser mot Senterpartiet i Molde

Leder Betzy Elise Iversen og nestleder Alexander Raudøy vil melde seg ut av Senterungdommen i protest mot at moderpartiet i Molde valgte å samarbeide med Høyre, Venstre og KrF.

Raudøy mener Molde Senterparti førte velgerne bak lyset da de inngikk samarbeidsavtalen.

Han mener partiet skulle gått til rødgrønn side, som de ifølge ham hadde lovet før valget. Partiet var på vippen mellom rødgrønn og ikke-sosialistisk blokk.

– Molde Senterparti sitter i forhandlinger med de rødgrønne, så går de over til Høyre og skriver under kontrakten for dem. Det er som å pisse på de andre partiene. Det er respektløst ovenfor velgerne, sier nestlederen til VG.

– Folk stemte ikke Senterpartiet for å få et Høyre-styre i Molde.

Raudøy omtaler retningsvalget som et sololøp fra enkeltpersoner i partiet, og mener ungdomspartiet ikke er blitt lyttet til i prosessen.

Han får støtte fra ungdomspartileder Betzy Elise Iversen.

– Jeg har ikke meldt meg ut, men jeg har tenkt til å gjøre det. Hadde jeg kunnet valgt igjen hadde jeg ikke stemt Senterpartiet, sier hun.

– Respektløst

Selv sier Raudøy at han har kontaktet Senterpartiets ordførerkandidat Odd Helge Gangstad for å få vite hva som skjer, men at han ikke har svart på henvendelsene.

– Jeg ser på dette som respektløst når jeg ikke får svar fra ham. Jeg føler meg ført bak lyset.

At partiet ikke vil gå i samarbeid med den rødgrønne siden kan han ikke forstå, da han mener flere viktige saker for Sp sammenfaller med interessene til Ap, SV og MDG.

– Sp er uenig med Høyre på sjø, eldreomsorg, om deponiet på Rausand og firefelts motorvei, sier Raudøy, og påpeker at Gangstad dessuten fra seg muligheten til å selv bli ordfører da han valgte høyresiden.

Både Raudøy og Iversen vurderer nå å melde overgang til SV. Uten de to står hele det relativt ferske lokale ungdomslaget i fare for å gå under.

Iversen mener opprøret bør være et varsku til den lokale partiledelsen.

– Det er tross alt vi ungdom som skal ta over etter hvert, så dette er et signal om at vi kanskje bør bli tatt mer seriøst, sier hun.

Legger seg flat

Toppkandidat Gangstad sier til VG at han angrer på at han ikke svarte på henvendelsen fra Raudøy. Han håper på å beholde både ham og Iversen i Senterungdommen.

– Jeg vil gjerne beklage overfor Raudøy. Det kan godt stemme at jeg ikke har svart. Det gikk så fort i svingene i forhandlingene etter valget at jeg rett og slett ikke har sett meldingen, sier han.

Gangstad angrer også på at ikke Senterungdommen ble mer involvert i forhandlingene med begge sider.

– Senterpartiets representant i styret var invitert til møtet sammen med den nye kommunestyregruppen der beslutningen ble fattet. Dessverre kunne ikke medlemmet møte på grunn av jobb, sier Gangstad.

– Med den innsatsen Senterungdommen la ned i valgkampen, er det klart at kommunikasjonen med dem kunne vært bedre.

Gangstad er imidlertid uenig i at Senterpartiet på forhånd hadde lovet velgerne å samarbeide med venstresiden.

Han får støtte fra lokallagsleder Rolf Arne Hamre.

– Vi hadde ikke valgt side. Det har aldri vært snakk om vårt sidevalg på forhånd. Vi var klare på at det kunne bli begge sider, litt avhengig av valgresultatet, sier han til VG.

Tidspresset avgjorde

Gangstad sier det er riktig at han kunne blitt ordfører dersom Senterpartiet hadde valgt å samarbeide med Ap, SV og MDG. Han forklarer retningsvalget delvis med tidspress, og delvis med politikk.

– Det var større avstand til venstresiden, og i forhandlingsgruppen var vi enige om at vi trengte mer tid hvis vi skulle få til en avtale med dem. Problemet er at da ville tiden løpt fra oss hvis vi skulle sikre oss posisjoner hos den andre siden, sier 59-åringen.

Det høye tempoet før helgen er ifølge toppkandidaten også forklaringen på hvorfor Ap ikke fikk beskjed om at Sp gikk inn i avsluttende forhandlinger andre veien.

– Vi turte ikke å la den natten og kanskje neste dag gå uten at vi sørget for å komme oss i posisjon, sier Gangstad, som er fornøyd med det han beskriver som en avtale med et «tydelig Sp-avtrykk».

Hasteinnkalt medlemsmøte

Ifølge lokallagsleder Hamre er det ikke bare Senterungdommen som er frustrert over at de gikk for samarbeid med høyresiden.

Ytterligere tre medlemmer i lokallaget har varslet at de vurderer å melde seg ut i protest.

For å roe gemyttene har Hamre kalt inn til et medlemsmøte tirsdag kveld der han, Gangstad og de øvrige i ledelsen vil fortelle om samarbeidsavtalen de har inngått, og gi medlemmer mulighet til å stille kritiske spørsmål.

– Det er flere som er skuffet over oss og over at vi har valgt blå side. Det er særlig Høyre de er kritiske til, enkelte oppfatter det som meget ille. Men slik er det når et sentrumsparti som oss tar et retningsvalg, det setter mange følelser i sving hos folk, sier Hamre.

Retningsvalget har også ført til at det er relativt trykket stemning mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet i kommunen.

– Kjemien mellom oss er ikke på topp akkurat nå, sier Hamre.

Publisert: 16.09.19 kl. 04:33







