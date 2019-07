PEST: Veterinær og patolog Mette Valheim (til v.) undersøker om en hare sendt fra Tynset i Hedmark har harepest. Foto: Therese Alice Sanne

Flere tilfeller av harepest i Sør-Norge – fire mennesker smittet i 2019

VETERINÆRINSTITUTTET (VG) Hittil er det påvist ti tilfeller av harepest i harer på Østlandet. – Vær forsiktig hvis du ser døde harer, sier beredskapsdirektør.

På Veterinærinstituttet i Oslo er veterinær og patolog Mette Valheim opptatt med å obdusere en hare funnet i Tynset sentrum. Harer som blir funnet uten synlige ytre tegn på dødsårsak blir sendt hit hvis det mistenkes at dyret kan ha dødd av sykdommen tularemi, bedre kjent som harepest.

– Den beste måten å se om haren har sykdommen er å se etter lyse flekker i beinmargen, sier Valheim, mens hun skjærer ut lårbeinet og knekker knokkelen for å studere beinmargen under et forstørrelsesglass.

FORSTØRRET: I beinmargen kan veterinæren Mette Valheim se om haren var infisert. De lyse flekkene som signaliserer at haren var syk, kan være vanskelig å få øye på. Da hjelper det med forstørrelsesglass. Foto: Therese Alice Sanne

Sykdommen hun er på jakt etter er en smittsom sykdom som forårsakes av bakterien Francisella tularensis, og er å finne blant viltlevende dyr som harer og smågnagere.

I tillegg kan både mennesker og hunder bli smittet. For mennesker er den viktigste smittekilden lokale drikkevannskilder som brønnvann forurenset av dyrekadaver eller avføring fra smågnagere med smitten.

– I områdene der vi har påvist harepest anbefaler vi å koke drikkevann fra brønner, samt å unngå å drikke fra bekker uten at vannet er behandlet. I tillegg vil jeg råde til å være forsiktig hvis man finner døde harer. Ikke ta i dem uten beskyttelse, og brenn dyrene eller grav dem ned, sier Jorun Jarp, beredskaps- og sikkerhetsdirektør ved Veterinærinstituttet.

TIDLIG: – Vanligvis ser vi ikke så mange tilfeller på sommeren, sier Jorun Jarp, beredskaps- og sikkerhetsdirektør ved Veterinærinstituttet. Foto: Veterinærinstituttet

Øker utover sommeren

Hittil i år har det blitt rapportert inn fire tilfeller av mennesker som har blitt smittet av harepest til Folkehelseinstituttet. Disse fordeler seg på fylkene Østfold, Vestfold, Hordaland og Nordland.

I 2017 og 2018 ble det påvist smitte i henholdsvis 92 og 58 mennesker. Antall tilfeller øker vanligvis mot slutten av sommeren og starten av høsten.

Blir et menneske smittet av sykdommen vil symptomene ligne en kraftig influensa. I tillegg kan det oppstå ømhet og hevelse i halsregionen oppstå. Det tar vanligvis tre til fem dager fra mennesker blir smittet til de blir syke. Men frykt ikke, antibiotika er en effektiv behandlingsmetode mot harepest.

INGEN SYNLIGE TEGN: Mette Valheim finner ingen synlige tegn på harepest i dette dyret. Foto: Therese Alice Sanne

Vær oppmerksom på husdyrene

Hunder og katter kan imidlertid overføre smitte til mennesker via slikking, dersom de nettopp har bitt på et sykt eller dødt dyr som har harepest. Også mygg og flått kan overføre smitte fra dyr til mennesker.

Valheim oppfordrer kjæledyreiere til å forsøke å unngå å la kjæledyrene spise eller snuse på døde smågnagere og eller hare.

Selv om hunder smittes, blir de sjeldent alvorlig syke av harepest.

Tilbake på Veterinærinstituttet har Valheim obdusert haren. De lyse flekkene hun er på jakt etter i beinmargen er ikke til stede i denne haren. Den har heller ikke en forstørret milt eller tarmbetennelse – alle tegn på harepest.

Selv om det er lite som tyder på harepest i dette dyret, er det nødvendig å sende prøver til videre undersøkelse. Først en dag senere er en konklusjon klar.

Publisert: 24.07.19 kl. 10:23