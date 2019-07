HETT I OSLO: Masseslagsmålet ved Bogerud t-banestasjon natt til tirsdag har utløst at byrådsleder Raymond Johansen ber regjeringen om fortgang i arbeidet med å forby omsetning av machete. Selv om de ble tipset om bruk av machete, fant ikke politiet noe denne gangen. Foto: PRIVAT

Ap-Raymond krever macheteforbud: Det er ikke jungel i Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener macheter ikke har noe å gjøre i verken i Oslo eller Norge.

Natt til tirsdag var det igjen et masseslagsmål i Oslo, hvor det ble antydet at machete igjen var brukt, uten at politiet fant noe.

Nå har byrådslederen fått nok.

– Det er på tide igjen å etterlyse regjeringens machete-forbud: Hvor er machete-forbudet, Kallmyr, spør Johansen.

Han viser til at det er blitt lovet, men at det hele skjer i skilpaddefart.

– Jeg er glad for at FrPs sjette justisminister Tor Mikkel Wara gjorde helomvending i januar og ville innføre macheteforbud. Det er nå et halvt år siden. Etter nattens masseslagsmål på Bogerud T-banestasjon etterlyser jeg machete-forbudet fra høyresidens regjering, sier Johansen.

JUNGELORD: Byrådsleder Raymond Johansen sier at machete brukes i jungelen, ikke i Oslo. Foto: Helge Mikalsen

I følge Aftenposten fikk politiet tips om at noen hadde sett noe som liknet på en machete, men den ble aldri funnet.

– Machete brukes i jungelen. Det er ikke jungel i Oslo. Kallmyr har erfaring som Oslo-byråd og kjenner byen godt. På vegne av Oslos innbyggere forventer jeg fortgang i dette arbeidet, for når haster det, sier Johansen.

Løfte om å «innføre forbud mot machete» står i Granavolden-plattformen til den sittende regjering. på side 20.

Det har vært mange tilfeller i Oslo de senere årene, hvor machete er brukt.

Justis- og innvandringsminister, Jøran Kallmyr, sier til VG at departementet jobber med et forbud mot omsetning av machete, men at det er krevende.

TRUET: Denne moderne macheten ble funnet på en bopel i Oslo i 2017, etter at en mann hadde truet et familiemedlem. Foto: Klaudia Lech

– Departementet jobber med en lovteknisk avgrensning som forbyr omsetning av macheter. Macheter er ikke bare utformet slik vi ser på film, men de kan ofte være lik andre kniver. Derfor er det krevende å formulere et forbud som bare rammer machete-kniver og ikke andre brukskniver som for eksempel samekniv, sier Kallmyr.

Kallmyr: - Vi må gjeninnføre respekten for autoriteter

Han viser til at politiet i dag har en hjemmel til å slå ned på eventuell bæring av machete eller kniv på offentlig sted.

– Bæring av machete eller kniv på offentlig sted er allerede forbudt ved straffeloven og politiet har allerede det verktøyet tilgjengelig, sier Kallmyr.

Kallmyr mener hendelsen hvor ungdom utviste voldelig oppførsel mot politiet viser at ungdom mangler respekt for autoriteter.

– Vi må gjeninnføre respekten for autoriteter som politi og lærere. Problemet starter allerede i klasserommet. Det er der vi må begynne innsatsen, sier Kallmyr.

Machete er en stor kniv som blir brukt til å kutte seg gjennom tykk vegetasjon, men som også er blitt brukt som våpen i krig og andre voldsrelaterte hendelser.

Publisert: 30.07.19 kl. 21:58