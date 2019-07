TØFT: Foreldrene til gutten (17) som er dømt for drapet på Laura Iris Haugen (16) har hatt det svært tøft etter drapet, og føler de selv har sittet på tiltalebenken. Foto: Hallgeir Vågenes

Vinstra-dømtes foreldre: – Enkelte mener vi er medskyldige i drap

VINSTRA (VG) Foreldrene til den 17 år gamle gutten som er dømt for drapet på Laura Iris Haugen, føler de selv har sittet på tiltalebenken etter drapet.

Rundt et kjøkkenbord med blå duk sitter mor og far, sønnen (17) er akkurat dømt til 13 års forvaring for drapet på 16 år gamle Laura Iris Haugen på Vinstra i fjor.

Det er den strengeste forvaringsdommen en mindreårig er dømt til i Norge. Guttens forsvarer Nora Hallén sier de vil vurdere å anke.

Fredag fikk foreldrene dommen.

– Det er forferdelig, men vi var forberedt på hvilken vei det gikk, sier foreldrene til VG.

De har ennå ikke snakket med sønnen om dommen.

Har opplevd trakassering

Mor tar seg flere ganger til hodet når hun forteller om sønnen og dagen som endte som et mareritt.

– Vi klarte ikke forstå det. Det var helt uvirkelig. Vi skjønner ikke hvorfor han gjorde det mot henne, sier faren.

Tiden etter drapet har vært svært tung for foreldrene. Vinstra er et lite sted og drapet rystet lokalmiljøet.

– Folk har vært imøtekommende og greie. Det setter vi stor pris på, men noen har sluttet å hilse på oss, sier faren.

– Vi har opplevd ryktespredning, trakassering og nærmest direkte trusler. Enkelte mener vi er medskyldige i drap, fortsetter han.

Møtte sønnen under rettssaken

Foreldrene var ikke til stede i rettssaken annet enn når de selv vitnet. Sønnen hadde bedt dem om ikke å være der.

– Han ønsket ikke at vi skulle delta i noen særlig grad. Det har vi respektert. Vi hadde tenkt til å være der i større grad, sier faren.

Likevel har foreldrene vært i tingretten nesten hver dag for å møte sønnen.

– Hvordan opplevde han rettssaken?

– Det var tøft for ham, men jeg tror han beskyttet seg selv. Hvordan skal en 17-åring overleve å sitte i en rettssal, sier moren.

Sønnen er til behandling på psykiatrisk sykehus, og foreldrene vet lite om hva som vil skje med ham videre. Gutten mener selv han var psykotisk under drapet, men ble ikke trodd i retten.

Foreldrene besøker ham månedlig, og opplever at sønnen er syk.

– Han har mange irrasjonelle tanker, sier faren.

SØKTE HJELP: Foreldrene forteller at de flere ganger har forsøkt å skaffe hjelp til sønnen. Foto: Hallgeir Vågenes

– Har gjort alt vi kunne

Moren syntes det var spesielt tøft å vitne i retten.

– Jeg var sjokkert. Det var et tidspunkt jeg måtte snu meg bort og sitte i ro. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle reagere.

Foreldrene følte det var de som satt på tiltalebenken.

– Jeg reagerer på at sånt skal foregå i en rettssal i Norge. Det er ikke vi som sto tiltalt, sier faren.

– Vi har gjort alt vi har kunnet som foreldre. Vi har støttet ham hele tiden og vært til stede. Det er absurde påstander å si noe annet, sier moren mens hun gråter.

Mener skolen burde gjort mer

Gutten skrev en rekke tekster før drapet, som retten beskriver som forherligelse av vold ut fra «kynisk ondskap». Blant annet leverte han en svært voldelig tekst på engelsktentamen. Foreldrene reagerer på at rektor på skolen aldri ble varslet om teksten.

Sønnen brukte mye tid på å se på filmer og spille TV-spill, men foreldrene tenkte aldri at dette var unormalt for en gutt på hans alder.

Foreldrene forteller at sønnen var ensom og at han spesielt det siste året før drapet slet sosialt. Moren tok kontakt med sosiallæreren for å få hjelp med sønnen, men sier at de ikke fikk hjelp.

– Vi er veldig, veldig skuffet over Vinstra ungdomsskole. Hvor er voksenpersoner som bryr seg, spør faren.

En foreløpig rapport etter et tilsyn med Nord-Fron kommune viser at både Vinstra videregående skole og Vinstra ungdomsskole har brudd på godt skolemiljø.

Tilsynet ble startet etter drapet, men er ikke direkte knyttet til drapssaken. Foreldrene mener sønnen ikke hadde det bra på skolen, og at ingen prøvde å bedre hans situasjon.

ØNSKER SVAR: Foreldrene ønsker svar fra kommunen på hva de gjorde med varslene om sønnen. Foto: Hallgeir Vågenes

Ber om svar

På et tidspunkt besøkte moren rus og psykisk helse i Nord-Fron kommune fordi situasjonen hjemme var vanskelig. Hun var også svært bekymret for sønnen som ikke hadde noen venner.

– Da jeg sa det var svaret jeg fikk: «tenk på at han er trygg hjemme hos dere», sier moren.

Faren forteller at han gjentatte ganger har henvendt seg til ordføreren for å få svar på hva de gjorde med varslene om sønnen – uten å få svar. Det første brevet sendte han i vinter og det siste sendte han for to uker siden.

– Etterpåklokskap er verdens enkleste kunst. Hadde jeg visst hva som kunne skje hadde jeg tatt han med på BUP. Jeg er ikke i tvil et sekund, sier far.

– Hadde det vært klare symptomer på at han slet med rus, skulking og utagering så hadde det vært lettere å fange det opp, men han slet ikke med dette, fortsetter han.

VG var fredag kveld i telefonkontakt med fungerende ordfører Anne Sletten i Nord-Fron kommune.

Hun henviste til kommunalsjef Sverre Sætre, som har fått hovedpunktene i kritikken fra foreldrene til den drapsdømte 17-åringen oversendt på e-post. Sætre vil ikke svare på kritikken.

- Nord-Fron kommune har ingen kommentar til saken, skriver Sætre i et svar til VG.

Også ordfører Rune Støstad er kjent med kritikken fra foreldrene. Heller ikke han vil kommentere saken.

Publisert: 21.07.19 kl. 10:22